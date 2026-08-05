Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Petro dice que De la Espriella no duraría cuatro años y que la gente lo haría renunciar

El presidente saliente insistió en su tesis de supuesto fraude electoral y advirtió sobre una posible conmoción interior tras la posesión

Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella - El presidente saliente insistió en su tesis de supuesto fraude electoral y advirtió sobre una posible conmoción interior tras la posesión | crédito @AbelardoPTE/X - Iván Valencia/AP
Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella - El presidente saliente insistió en su tesis de supuesto fraude electoral y advirtió sobre una posible conmoción interior tras la posesión | crédito @AbelardoPTE/X - Iván Valencia/AP
Guardar

A pocos días de dejar la Casa de Nariño, Gustavo Petro volvió a elevar el tono contra el presidente electo Abelardo de la Espriella y aseguró que su mandato podría no completar los cuatro años. El mandatario saliente insistió en su narrativa de un supuesto fraude electoral y afirmó que la población colombiana terminaría haciéndolo renunciar.

De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, Petro hizo las declaraciones durante una intervención pública en Soacha, Cundinamarca, en el Festival por la defensa de la Educación Superior Pública. Allí retomó sus cuestionamientos sobre las elecciones presidenciales de 2026, en las que De la Espriella derrotó al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

PUBLICIDAD

El presidente saliente sostuvo que las supuestas pruebas que ha publicado en sus redes sociales serían suficientes para anular los comicios. Según dijo, se habrían utilizado recursos extranjeros y mecanismos digitales para influir en los votantes.

Solo ese hecho de romper la ley, de romper la Constitución y los tratados internacionales firmados por Colombia ya debería anular las elecciones del año 2026”, expresó Petro.

El jefe de Estado saliente agregó que se habla de “20.000 millones de pesos” y de “medio millón de bots”, a los que describió como perfiles falsos o personas pagadas desde el exterior para manipular a sectores de la sociedad colombiana. Su declaración mantuvo la línea que ha sostenido en los últimos días, aunque las autoridades electorales y judiciales serán las encargadas de determinar cualquier eventual irregularidad.

PUBLICIDAD

Petro también afirmó que esa operación habría alcanzado a trabajadores y campesinos que, según él, fueron beneficiados por las políticas sociales de su Gobierno, pero terminaron votando contra sus propios derechos.

La Casa de Nariño rechazó la versión de que Gustavo Petro prepare un pedido de asilo antes del 7 de agosto en Colombia - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República
Gustavo Petro - Abelardo de la Espriella - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

Petro advierte sobre una posible conmoción interior

Otro de los puntos fuertes del discurso fue su advertencia sobre los hechos de violencia que, según dijo, podrían presentarse alrededor de la posesión presidencial del viernes 7 de agosto. Petro aseguró que esos eventos podrían servir como excusa para que el gobierno entrante declare el estado de conmoción interior.

Petro le contó a Sánchez que en ningún momento ha dado una orden de desobedecer a las Fuerzas Militares - créditos @infopresidencia/IG | Catalina Olaya / Colprensa
Gustavo Petro - Abelardo de la Espriella | créditos @infopresidencia/IG | Catalina Olaya / Colprensa

Hoy, en la posesión, el día viernes, se anuncian una serie de hechos de violencia que puede llevar, en lo que quieren, al Gobierno de Abelardo a declarar el estado de conmoción interior”, señaló.

Petro sostuvo que ese régimen de excepción permitiría al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley. Según su lectura, esa herramienta podría ser usada para desmontar reformas sociales aprobadas durante su administración.

El presidente saliente defendió su gestión y aseguró que su Gobierno logró avances en reducción de pobreza, disminución del hambre, empleo, salarios, producción y crecimiento económico. También dijo que la movilización no debía entenderse como una manifestación de gobierno, sino como el comienzo de una resistencia para evitar que se modifiquen normas de justicia social.

“Abelardo el breve”, la frase contra el presidente electo

La parte más fuerte de la intervención llegó al final, cuando Petro mencionó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y aseguró que en su entorno se estaría hablando de “Abelardo el breve”.

Con esa frase, el presidente saliente insinuó que De la Espriella no alcanzaría a completar su periodo constitucional. “Ya intuyen que incluso no duraría los cuatro años de Gobierno, sino que la población colombiana lo haría renunciar”, afirmó.

La declaración vuelve a tensar el ambiente político a pocos días del cambio de mando. Petro ha insistido en desconocer la legitimidad del triunfo de De la Espriella, mientras el presidente electo se prepara para asumir formalmente el poder el próximo 7 de agosto.

El discurso también deja ver el papel que Petro pretende asumir tras salir de la Presidencia. Sus palabras apuntan a mantener movilizada a su base política y a convertir la defensa de sus reformas en una bandera de oposición frente al nuevo Gobierno.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAbelardo de la Espriellafraude electoralconmoción interiorColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del martes 4 de agosto

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del martes 4 de agosto

Rescatan en Puerto Nare a un hipopótamo recién nacido hallado solo y en estado crítico

El ejemplar permanece bajo atención veterinaria especializada en Hacienda Nápoles, donde recibe tratamiento por deshidratación, desnutrición y dificultades respiratorias

Rescatan en Puerto Nare a un hipopótamo recién nacido hallado solo y en estado crítico

Sinuano noche resultado último sorteo de hoy martes 4 de agosto de 2026, jugada ganadora

Las cifras ganadoras del sorteo podrían cambiar el destino de muchos aficionados a lo largo del país

Sinuano noche resultado último sorteo de hoy martes 4 de agosto de 2026, jugada ganadora

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cartagena este miércoles 5 de agosto

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad hoy miércoles

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cartagena este miércoles 5 de agosto

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Villavicencio sin infringir la ley?

La restricción vehicular en Villavicencio cambia todos los días y depende del tipo de auto que se tiene, así como del último dígito de la placa

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Villavicencio sin infringir la ley?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’, capítulo del 4 de agosto de 2026: pese a que Billie Eilish, Greeicy y Danna Paola pusieron a dudar a los jurados lograron avanzar

‘Yo me llamo’, capítulo del 4 de agosto de 2026: pese a que Billie Eilish, Greeicy y Danna Paola pusieron a dudar a los jurados lograron avanzar

Compararon a Yina Calderón con Lina Tejeiro en redes sociales por la polémica en ‘MasterChef Celebrity’: así respondió la DJ

Angélica Blandón compartió sus impresiones sobre ‘MasterChef Celebrity’: “Me hubiese gustado mostrar un poco esos inventos que tenía en mi cabeza”

Lina Tejeiro reveló el mes de nacimiento de su hijo en medio de la polémica por su comportamiento en ‘MasterChef Celebrity’

Murió Alfonso Lizarazo, creador de ‘Sábados Felices’, a los 85 años

Deportes

Millonarios ganó su segundo partido seguido en liga después de cinco meses: así fue la victoria ante Deportivo Pasto

Millonarios ganó su segundo partido seguido en liga después de cinco meses: así fue la victoria ante Deportivo Pasto

Video | Rigoberto Urán confesó que por poco se retira del ciclismo profesional en el 2015: “Esa fue una vaina muy hijue...”

Tres gigantes de Europa buscaron a Radamel Falcao García como fichaje de peso: estos son los equipos

Jáminton Campaz querría salir de Rosario Central y jugar en América de México: así avanza su negociación

Once Caldas vs. América de Cali: hora y dónde ver a los Diablos Rojos y el Blanco Blanco en la Liga BetPlay