Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Atacan a tiros a un paciente dentro del Camino Adelita de Char en Barranquilla: sobrevivió a un segundo atentado

Las autoridades analizan dos hipótesis sobre el ingreso del atacante al centro asistencial y buscan establecer si el hecho está relacionado con el ataque armado que sufrió la víctima el pasado 25 de julio en Soledad

Siluetas de dos manos en el lado izquierdo y una silueta de mano con pistola en el lado derecho. Fondo de paneles en tonos naranja y azul oscuro.
El paciente recibió un nuevo ataque mientras permanecía hospitalizado y fue atendido por el personal médico tras resultar herido. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

Las autoridades investigan el atentado contra Rolando Cantillo Benavides, de 36 años, ocurrido en la mañana del martes 4 de agosto al interior del Camino Adelita de Char, en Barranquilla, donde permanecía hospitalizado tras sobrevivir a un ataque armado registrado días atrás en el municipio de Soledad.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, un hombre armado logró ingresar al centro asistencial y disparó contra el paciente, que se encontraba internado recuperándose de las heridas sufridas en un atentado ocurrido el 25 de julio. Aunque recibió nuevos impactos de bala, Cantillo Benavides sobrevivió y fue atendido de inmediato por el personal médico.

PUBLICIDAD

Los hechos ocurrieron en el centro asistencial ubicado en el barrio El Carmen, en la localidad Suroccidente de Barranquilla, y generaron la activación de un operativo por parte de la Policía Metropolitana.

Las autoridades investigan cómo ingresó el atacante

Hasta el momento, no existe una versión oficial sobre la forma en que el responsable logró acceder al lugar donde permanecía hospitalizada la víctima. Sin embargo, la información conocida hasta ahora da cuenta de dos hipótesis divulgadas por distintos medios de comunicación.

Según el medio, el hombre habría llegado al hospital vistiendo una chaqueta de seguridad privada y manifestó en la portería que iba a visitar a un familiar que permanecía en la UCI intermedia. Con esa explicación habría logrado ingresar a las instalaciones sin despertar sospechas.

PUBLICIDAD

El diario señaló que, una vez dentro del centro médico, el atacante se dirigió directamente hasta la habitación donde permanecía Cantillo Benavides y le disparó, causándole heridas en el brazo izquierdo y en la parte posterior del tórax.

Las autoridades investigan cómo el atacante logró ingresar hasta el área donde se encontraba internado el paciente. - crédito Mired Barranquilla IPS
Las autoridades investigan cómo el atacante logró ingresar hasta el área donde se encontraba internado el paciente. - crédito Mired Barranquilla IPS

Por su parte, Zona Cero publicó una versión distinta basada en información que, según ese medio, manejan investigadores de la Sijín. De acuerdo con ese reporte, el presunto sicario habría ingresado por el área de urgencias simulando presentar un fuerte dolor abdominal.

El medio barranquillero indicó que el hombre incluso habría sido canalizado por el personal médico y, posteriormente, aprovechó un momento para salir de los cubículos de urgencias y dirigirse hacia la UCI intermedia, donde se encontraba el paciente.

Según esa versión, alcanzó a dispararle en dos ocasiones antes de huir por los pasillos del hospital, mientras unidades de la Policía desplegaban un operativo para ubicarlo.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado públicamente cuál de estas versiones corresponde a la forma en que ocurrió el ingreso del atacante, por lo que ambas hacen parte de la información conocida a través de medios de comunicación.

La víctima había sobrevivido a otro atentado el 25 de julio

El caso también es objeto de investigación porque Cantillo Benavides permanecía hospitalizado como consecuencia de un atentado registrado el pasado 25 de julio en el barrio Los Robles, en Soledad.

De acuerdo con El Tiempo, ese día se movilizaba en un automóvil cuando fue interceptado por hombres armados que se desplazaban en motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones. Tras resultar herido, fue trasladado a un centro asistencial y posteriormente remitido al Camino Adelita de Char, donde continuaba en recuperación.

Entretanto, Zona Cero informó que el paciente había sido ingresado inicialmente al Camino El Pueblo y luego remitido al Camino Adelita de Char, y que, según la información conocida por ese medio, iba a recibir el alta médica el mismo martes en que ocurrió el nuevo atentado.

La Policía analiza cámaras de seguridad y recopila testimonios para esclarecer el atentado e identificar a los responsables. - crédito Secretaría de Seguridad
La Policía analiza cámaras de seguridad y recopila testimonios para esclarecer el atentado e identificar a los responsables. - crédito Secretaría de Seguridad

La Policía analiza cámaras y busca establecer si hubo apoyo logístico

Tras el ataque, unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla realizaron un operativo dentro del centro asistencial y en sus alrededores.

De acuerdo con El Tiempo, las autoridades señalaron que el presunto responsable ya fue individualizado y que avanzan las labores judiciales para esclarecer plenamente lo ocurrido.

Además, los investigadores revisan las cámaras de seguridad del hospital y recopilan testimonios para reconstruir el recorrido del atacante y establecer si recibió apoyo para ingresar hasta el área donde permanecía la víctima.

En esa misma línea, las autoridades también analizan si el presunto sicario actuó solo o contó con algún cómplice dentro o fuera del centro asistencial.

El homicidio del escolta se presentó alrededor de las cuatro de la tarde del martes 13 de agosto - crédito archivo Colprensa
Rolando Cantillo Benavides permanecía hospitalizado tras sobrevivir a un ataque armado ocurrido el 25 de julio en Soledad. - crédito archivo Colprensa

Investigan si ambos atentados están relacionados

Uno de los aspectos que centra la atención de los investigadores es la posible relación entre los dos ataques sufridos por Cantillo Benavides en menos de dos semanas.

Según El Tiempo, las autoridades consideran relevante establecer si ambos hechos obedecen a un mismo interés criminal, aunque hasta el momento no existe una hipótesis concluyente sobre los móviles.

Por otro lado, Zona Cero informó que, según información conocida por ese medio, el herido sería familiar de un hombre conocido con el alias de ‘Piolín’, señalado de tener presuntos vínculos con la estructura criminal ‘Los Costeños’. No obstante, esa información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades como un móvil o elemento determinante dentro de la investigación.

Temas Relacionados

Rolando Cantillo BenavidesAtentado en hospitalCamino Adelita de CharAtaque sicarialColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Datacrédito alerta por seis errores que pueden salir “caros” al pedir un crédito

La entidad recomendó revisar capacidad de pago, comparar opciones y proteger los datos personales antes de solicitar financiación

Datacrédito alerta por seis errores que pueden salir “caros” al pedir un crédito

34.000 empresas y $6,1 billones en ventas: así crece el mercado de animales de compañía en Colombia

El Clúster de Protección y Bienestar Animal de la Cámara de Comercio de Bogotá impulsa la colaboración entre empresas, organizaciones y entidades públicas para fortalecer la competitividad del sector y abrir nuevas oportunidades de negocio tanto en el país como en el exterior

34.000 empresas y $6,1 billones en ventas: así crece el mercado de animales de compañía en Colombia

Colombia: se registró un temblor de magnitud 5.1 en Río Grande, Panamá

El país, se encuentra en una zona sísmica muy activa, en donde coinciden las placas tectónicas de Nazca y del Caribe con la Sudamericana

Colombia: se registró un temblor de magnitud 5.1 en Río Grande, Panamá

Bloques de Seguridad Urbana: así funcionará el plan de De la Espriella contra delincuencia

El presidente electo anunció que la estrategia arrancará el 8 de agosto en principales ciudades, con grupos especializados de Policía contra hurto, extorsión y crimen organizado

Bloques de Seguridad Urbana: así funcionará el plan de De la Espriella contra delincuencia

Quién es Jairo Corzo, el secretario que aparece en la investigación de la Corte contra Gloria Arizabaleta

El funcionario fue mencionado en el expediente por su papel como intermediario entre la exrepresentante y el abogado de Petro en uno de los encuentros analizados por el alto tribunal, aunque la providencia no lo vincula como investigado ni le atribuye responsabilidad penal

Quién es Jairo Corzo, el secretario que aparece en la investigación de la Corte contra Gloria Arizabaleta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’, capítulo del 4 de agosto de 2026: pese a que Billie Eilish, Greeicy y Danna Paola pusieron a dudar a los jurados lograron avanzar

‘Yo me llamo’, capítulo del 4 de agosto de 2026: pese a que Billie Eilish, Greeicy y Danna Paola pusieron a dudar a los jurados lograron avanzar

Compararon a Yina Calderón con Lina Tejeiro en redes sociales por la polémica en ‘MasterChef Celebrity’: así respondió la DJ

Angélica Blandón compartió sus impresiones sobre ‘MasterChef Celebrity’: “Me hubiese gustado mostrar un poco esos inventos que tenía en mi cabeza”

Lina Tejeiro reveló el mes de nacimiento de su hijo en medio de la polémica por su comportamiento en ‘MasterChef Celebrity’

Murió Alfonso Lizarazo, creador de ‘Sábados Felices’, a los 85 años

Deportes

Millonarios ganó su segundo partido seguido en liga después de cinco meses: así fue la victoria ante Deportivo Pasto

Millonarios ganó su segundo partido seguido en liga después de cinco meses: así fue la victoria ante Deportivo Pasto

Video | Rigoberto Urán confesó que por poco se retira del ciclismo profesional en el 2015: “Esa fue una vaina muy hijue...”

Tres gigantes de Europa buscaron a Radamel Falcao García como fichaje de peso: estos son los equipos

Jáminton Campaz querría salir de Rosario Central y jugar en América de México: así avanza su negociación

Once Caldas vs. América de Cali: hora y dónde ver a los Diablos Rojos y el Blanco Blanco en la Liga BetPlay