Atacan a tiros a un paciente dentro del Camino Adelita de Char en Barranquilla: sobrevivió a un segundo atentado

El paciente recibió un nuevo ataque mientras permanecía hospitalizado y fue atendido por el personal médico tras resultar herido. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Las autoridades investigan el atentado contra Rolando Cantillo Benavides, de 36 años, ocurrido en la mañana del martes 4 de agosto al interior del Camino Adelita de Char, en Barranquilla, donde permanecía hospitalizado tras sobrevivir a un ataque armado registrado días atrás en el municipio de Soledad.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, un hombre armado logró ingresar al centro asistencial y disparó contra el paciente, que se encontraba internado recuperándose de las heridas sufridas en un atentado ocurrido el 25 de julio. Aunque recibió nuevos impactos de bala, Cantillo Benavides sobrevivió y fue atendido de inmediato por el personal médico.

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Los hechos ocurrieron en el centro asistencial ubicado en el barrio El Carmen, en la localidad Suroccidente de Barranquilla, y generaron la activación de un operativo por parte de la Policía Metropolitana.

Las autoridades investigan cómo ingresó el atacante

Hasta el momento, no existe una versión oficial sobre la forma en que el responsable logró acceder al lugar donde permanecía hospitalizada la víctima. Sin embargo, la información conocida hasta ahora da cuenta de dos hipótesis divulgadas por distintos medios de comunicación.

Según el medio, el hombre habría llegado al hospital vistiendo una chaqueta de seguridad privada y manifestó en la portería que iba a visitar a un familiar que permanecía en la UCI intermedia. Con esa explicación habría logrado ingresar a las instalaciones sin despertar sospechas.

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El diario señaló que, una vez dentro del centro médico, el atacante se dirigió directamente hasta la habitación donde permanecía Cantillo Benavides y le disparó, causándole heridas en el brazo izquierdo y en la parte posterior del tórax.

Las autoridades investigan cómo el atacante logró ingresar hasta el área donde se encontraba internado el paciente. - crédito Mired Barranquilla IPS

Por su parte, Zona Cero publicó una versión distinta basada en información que, según ese medio, manejan investigadores de la Sijín. De acuerdo con ese reporte, el presunto sicario habría ingresado por el área de urgencias simulando presentar un fuerte dolor abdominal.

El medio barranquillero indicó que el hombre incluso habría sido canalizado por el personal médico y, posteriormente, aprovechó un momento para salir de los cubículos de urgencias y dirigirse hacia la UCI intermedia, donde se encontraba el paciente.

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Según esa versión, alcanzó a dispararle en dos ocasiones antes de huir por los pasillos del hospital, mientras unidades de la Policía desplegaban un operativo para ubicarlo.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado públicamente cuál de estas versiones corresponde a la forma en que ocurrió el ingreso del atacante, por lo que ambas hacen parte de la información conocida a través de medios de comunicación.

La víctima había sobrevivido a otro atentado el 25 de julio

El caso también es objeto de investigación porque Cantillo Benavides permanecía hospitalizado como consecuencia de un atentado registrado el pasado 25 de julio en el barrio Los Robles, en Soledad.

De acuerdo con El Tiempo, ese día se movilizaba en un automóvil cuando fue interceptado por hombres armados que se desplazaban en motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones. Tras resultar herido, fue trasladado a un centro asistencial y posteriormente remitido al Camino Adelita de Char, donde continuaba en recuperación.

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Entretanto, Zona Cero informó que el paciente había sido ingresado inicialmente al Camino El Pueblo y luego remitido al Camino Adelita de Char, y que, según la información conocida por ese medio, iba a recibir el alta médica el mismo martes en que ocurrió el nuevo atentado.

La Policía analiza cámaras de seguridad y recopila testimonios para esclarecer el atentado e identificar a los responsables. - crédito Secretaría de Seguridad

La Policía analiza cámaras y busca establecer si hubo apoyo logístico

Tras el ataque, unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla realizaron un operativo dentro del centro asistencial y en sus alrededores.

De acuerdo con El Tiempo, las autoridades señalaron que el presunto responsable ya fue individualizado y que avanzan las labores judiciales para esclarecer plenamente lo ocurrido.

Además, los investigadores revisan las cámaras de seguridad del hospital y recopilan testimonios para reconstruir el recorrido del atacante y establecer si recibió apoyo para ingresar hasta el área donde permanecía la víctima.

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En esa misma línea, las autoridades también analizan si el presunto sicario actuó solo o contó con algún cómplice dentro o fuera del centro asistencial.

Rolando Cantillo Benavides permanecía hospitalizado tras sobrevivir a un ataque armado ocurrido el 25 de julio en Soledad. - crédito archivo Colprensa

Investigan si ambos atentados están relacionados

Uno de los aspectos que centra la atención de los investigadores es la posible relación entre los dos ataques sufridos por Cantillo Benavides en menos de dos semanas.

Según El Tiempo, las autoridades consideran relevante establecer si ambos hechos obedecen a un mismo interés criminal, aunque hasta el momento no existe una hipótesis concluyente sobre los móviles.

Por otro lado, Zona Cero informó que, según información conocida por ese medio, el herido sería familiar de un hombre conocido con el alias de ‘Piolín’, señalado de tener presuntos vínculos con la estructura criminal ‘Los Costeños’. No obstante, esa información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades como un móvil o elemento determinante dentro de la investigación.

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