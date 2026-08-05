Datacrédito alerta por seis errores que pueden salir “caros” al pedir un crédito

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Solicitar un crédito sin preparación puede convertirse en una decisión costosa para muchas familias colombianas. Por eso, DataCrédito Experian entregó una serie de advertencias para quienes planean pedir financiación durante el segundo semestre del año, una temporada en la que suelen aumentar las decisiones relacionadas con vivienda, vehículo, estudios o emprendimientos.

De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, la entidad identificó seis errores frecuentes que pueden afectar la aprobación de un crédito, encarecer las condiciones del préstamo o comprometer la tranquilidad financiera de los solicitantes.

El llamado llega en un momento en el que, según el Índice de Bienestar Financiero de DataCrédito Experian, los colombianos han mostrado avances en la planificación de sus finanzas y en la búsqueda de información antes de adquirir nuevas obligaciones. Cada vez más personas comparan alternativas antes de elegir un producto financiero, una práctica clave para evitar malas decisiones.

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Sin embargo, el mismo análisis advierte que muchas familias todavía enfrentan dificultades para generar excedentes económicos al finalizar el mes. Esto significa que asumir una cuota sin revisar bien los ingresos, los gastos y las deudas actuales puede convertirse en una carga difícil de sostener.

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Revisar capacidad de pago y no pedir a ciegas

El primer error que advierte DataCrédito es solicitar un préstamo sin analizar la capacidad real de pago. Antes de endeudarse, la persona debe revisar cuánto recibe, cuánto gasta y qué obligaciones ya tiene activas.

Esa revisión permite saber si una nueva cuota cabe dentro del presupuesto mensual o si puede poner en riesgo otros pagos básicos. También ayuda a evitar atrasos que después afecten el historial crediticio.

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Otro error frecuente es no consultar el historial y el puntaje crediticio antes de iniciar el trámite. Conocer esa información permite tener una idea más clara de cómo está la vida financiera del solicitante y qué tan probable es acceder a un crédito en buenas condiciones.

La entidad también recomienda comparar varias opciones antes de tomar una decisión. No todos los productos financieros tienen las mismas tasas, plazos, costos adicionales o beneficios. Elegir la primera alternativa disponible puede llevar a pagar más de lo necesario o aceptar condiciones poco convenientes.

En esa comparación no solo debe revisarse el valor de la cuota. También es importante mirar la tasa de interés, los seguros, las comisiones, el plazo total y el costo final del crédito.

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Cuidado con muchas solicitudes y con los datos personales

Otro de los errores señalados es presentar varias solicitudes de crédito al mismo tiempo. Según DataCrédito, múltiples consultas al historial crediticio pueden interpretarse como una señal de necesidad urgente de financiación, lo que podría afectar la evaluación del solicitante.

La recomendación es revisar primero las alternativas, organizar la información y aplicar de manera más estratégica, en lugar de enviar solicitudes de forma simultánea sin tener claridad sobre las condiciones.

- crédito Johan Largo/Infobae

La entidad también insiste en leer con atención el contrato antes de firmarlo. Muchas personas se concentran únicamente en la aprobación del crédito y no revisan con detalle los intereses, las cuotas, los cobros adicionales o las consecuencias de incumplir los pagos.

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Firmar sin entender esas condiciones puede traer problemas posteriores, especialmente si aparecen costos que el usuario no había contemplado o si las cuotas resultan más altas de lo esperado.

El buen comportamiento de pago es otro punto clave. Pagar cumplidamente fortalece el historial crediticio y puede facilitar el acceso a mejores condiciones en futuras financiaciones. En cambio, los atrasos pueden afectar nuevas solicitudes y limitar el acceso a productos financieros.

Finalmente, DataCrédito hizo un llamado a proteger la información personal durante todo el proceso. La entidad recordó que una parte importante de los fraudes está relacionada con suplantación de identidad y préstamos solicitados a nombre de las víctimas.

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Por eso, recomendó hacer trámites únicamente por canales oficiales y nunca compartir claves, contraseñas ni códigos de verificación. Pedir un crédito puede ser una herramienta útil, pero hacerlo sin revisar estos seis puntos puede salir mucho más caro de lo esperado.