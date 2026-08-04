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Video de dos niños dormidos entre rejas tras presunto castigo en Santa Rosa de Cabal desató indignación: quedaron bajo protección del Icbf

Una grabación tomada en el barrio La Pradera II mostró a dos pequeños, de dos y tres años, dormidos entre una ventana y unas rejas, lo que motivó la llegada de varias entidades al lugar

El trámite administrativo definirá medidas de protección y, según el protocolo, primero buscará a un pariente que garantice condiciones adecuadas, mientras un equipo interdisciplinario hace seguimiento con apoyo institucional - crédito @ColombiaOscuraR / X

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La difusión de un video en redes sociales evidenció un presunto caso de maltrato infantil en Santa Rosa de Cabal y llevó a la intervención inmediata del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la Policía de Infancia y Adolescencia y las autoridades locales.

Las imágenes, captadas en el barrio La Pradera II, muestran a dos menores, de dos y tres años, dormidos entre las rejas y la ventana de una vivienda, lo que generó preocupación entre los habitantes del sector y una ola de indignación a nivel nacional.

Registro en video y denuncia ciudadana

Una habitante del barrio La Pradera II grabó el momento en que los niños permanecían en un espacio reducido entre la ventana y las rejas exteriores. Según su relato, los menores estuvieron allí cerca de dos horas y lloraron antes de quedarse dormidos. La mujer manifestó que la escena motivó la reacción de otros vecinos, que solicitaron la intervención de las autoridades.

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El video, que circuló ampliamente en redes sociales, muestra a los niños en posiciones de evidente incomodidad: uno de pie, apoyado en la estructura, y el otro sentado con las piernas colgando. La mujer que grabó la escena mencionó que los menores habrían sido dejados en ese lugar como castigo y que no sería la primera vez que enfrentan este tipo de situaciones en el entorno familiar.

Un video en redes sociales evidenció un presunto caso de maltrato infantil en Santa Rosa de Cabal y activó la intervención del Icbf y de la Policía de Infancia y Adolescencia - crédito @ColombiaOscuraR / X
Un video en redes sociales evidenció un presunto caso de maltrato infantil en Santa Rosa de Cabal y activó la intervención del Icbf y de la Policía de Infancia y Adolescencia - crédito @ColombiaOscuraR / X

Respuesta de las autoridades y activación de la ruta de protección

Ante la denuncia, la Policía de Infancia y Adolescencia, el Icbf y la Personería Municipal realizaron una rápida intervención en la vivienda donde se registraron los hechos. Paulo Gómez, alcalde de Santa Rosa de Cabal, informó en su cuenta oficial en la red X que los niños fueron retirados de la vivienda, trasladados al hospital del municipio y sometidos a valoración médica y psicológica.

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Verónica Catalina Ríos, personera municipal, explicó que se activó de inmediato la ruta de protección establecida para casos de presunto maltrato infantil. “Los niños se encuentran en el hospital municipal, la ruta establece que deben ser llevados al centro de salud para una valoración integral, tanto física como psicológica”, aseguró la funcionaria.

Proceso administrativo y medidas de protección

La Comisaría de Familia de Santa Rosa de Cabal abrió el proceso administrativo de restablecimiento de derechos para los menores. De acuerdo con los protocolos, la primera alternativa es ubicar a los niños con un familiar que cumpla con las condiciones de protección adecuadas.

El alcalde Paulo Gómez informó que los menores fueron retirados de la vivienda, trasladados al hospital municipal y sometidos a valoración médica y psicológica - crédito @PauloGomezmd / X
El alcalde Paulo Gómez informó que los menores fueron retirados de la vivienda, trasladados al hospital municipal y sometidos a valoración médica y psicológica - crédito @PauloGomezmd / X

Ríos advirtió que se verifica cuidadosamente la idoneidad del entorno familiar antes de tomar cualquier decisión sobre su custodia, con el objetivo de evitar nuevos riesgos o contacto directo con los padres si existiera peligro para los menores.

De no existir una red familiar apta, los niños serían trasladados a un hogar de paso del Icbf, en la modalidad de Acogimiento Familiar – Hogar Sustituto. Según el comunicado de la entidad, esta medida busca garantizar un entorno seguro y protector durante el desarrollo del proceso administrativo. El Icbf subrayó que la reserva sobre la identidad de los menores y su familia es una obligación legal, por lo que no se divulgarán detalles adicionales del caso.

Apoyo a la denunciante y llamado a la ciudadanía

La persona que registró la situación manifestó temor por posibles represalias, motivo por el cual se evalúa la activación de la ruta de protección para testigos. Las autoridades también estudian el impacto de la exposición pública derivada de la difusión del video.

Denuncia - Contrato - Icbf
El Icbf evalúa ubicar a los niños con un familiar apto o en un hogar sustituto si no existe una red familiar que garantice su protección - crédito Icbf

El Icbf reiteró su llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación que represente una amenaza o vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes: “El Instituto hace un llamado a la ciudadanía para que continúe informando de manera oportuna cualquier situación que pueda representar una amenaza o vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

Seguimiento y reserva del proceso

Actualmente, los dos menores permanecen bajo observación médica y acompañamiento psicosocial. El equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia, con apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lleva adelante el seguimiento del caso y las actuaciones administrativas correspondientes.

Las actuaciones relacionadas con niñas, niños y adolescentes se rigen por los principios de interés superior, protección integral, prevalencia de sus derechos y confidencialidad, conforme a la Ley 1098 de 2006.

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