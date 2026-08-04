Tragedia de Armero: Icbf culminó la digitalización del Libro Rojo y reveló cómo será el procedimiento de los familiares para su consulta

El Libro Rojo de Armero contiene información sobre los niños que fueron recibidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) e incluso dados en adopción a ciudadanos extranjeros - crédito Prensa Icbf

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El Libro Rojo de Armero reúne historias de atención de niños sobrevivientes de la tragedia, ocurrida en la noche del 13 de noviembre de 1985, que llegaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). La novedad expuesta por la entidad es que ahora podrá consultarse en forma pública tras llevarse a cabo su digitalización, mientras que el acceso a información adicional quedará limitado a familiares que acrediten parentesco.

Este tomo recogió registros escritos a mano por la defensora de familia que recibió a los menores en la Regional Tolima del Instituto, después de su atención en centros hospitalarios o por organismos de socorro. También incluyó verificaciones de identidad y estudios sociofamiliares que sirvieron para identificar sus vínculos y su posterior entrega a las familias, aunque algunos fueron dados en adopción.

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El 13 de noviembre de 1985, Armero, un municipio de más de 40.000 habitantes, quedó sepultado bajo la lava. A casi 41 años, solo quedan vestigios de viejas edificaciones - crédito Javier Andres Rojas/REUTERS

En ese sentido, Adriana Velásquez, subdirectora del Icbf, explicó en su reciente visita a Ibagué (Tolima) el valor del archivo para la reconstrucción de historias familiares. En diálogo con La Voz del Pueblo, la funcionaria destacó que allí quedó consignado el proceso de identificación de los menores que sobrevivieron a la avalancha ocasionada por la erupción del Nevado del Ruiz, que dejó 25.000 muertos.

“¿Cuál fue ese proceso de identificación de las familias? Es lo que está consignado allí. Las historias de atención, la verificación y todos los estudios sociofamiliares que pudieron haber sido fuente de constatación para identificar que ese niño hacía parte de uno de los núcleos que luego vinieron a ser parte de su red vincular y su red familiar”, destacó la funcionaria en su presencia en suelo tolimense.

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Lo que falta en el Libro Rojo que tiene el Icbf y la búsqueda que sigue abierta

Velásquez aclaró que el documento no reúne todos los casos de menores desaparecidos tras la tragedia de Armero. “La Fundación Armando Armero ha venido recopilando información de niños de los cuales las familias han tenido elementos para afirmar que fueron sobrevivientes a la tragedia, pero que no fueron encontrados ni en centros hospitalarios, ni en ninguno de los centros del Icbf”, afirmó.

El llamado Libro Rojo contiene 179 registros, 44 fotografías y más de 240 folios - crédito Canal Uno

Como tampoco en ninguno de los hogares amigos que fueron creados en ese momento, “ni en ninguna otra fuente de información oficial”. Por esta razón, el instituto suscribió un memorando de entendimiento con la fundación para ampliar la búsqueda y poner no solo este libro, que se convirtió en un símbolo de la tragedia, sino el archivo completo del Icbf para dar respuesta a las familias.

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La subdirectora añadió que desde el 2025 funciona un canal exclusivo para atender solicitudes relacionadas con lo ocurrido en este municipio del norte del Tolima, que dejó de existir. “Desde el año pasado se abre un canal de información exclusivo para quienes tengan interés en las búsquedas de información de Armero y puedan un poco empezar a cotejar, ayudar, a hacer una búsqueda conjunta”.

¿Cómo podrán acceder los familiares a la información?

En declaraciones al citado medio, Francisco Javier Flórez Bolívar, director del Archivo General de la Nación (AGN), explicó que la consulta pública permitirá conocer lo que está en el Libro Rojo, mientras que la información adicional deberá tramitarse ante el Icbf. Así pues, destacó cómo desde el instituto se ha ampliado la búsqueda, para tener acceso a otro tipo de datos sobre lo sucedido con los menores.

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Velásquez agregó que, por la reserva legal de la información sobre niños y niñas, los interesados deberán demostrar su vínculo con las personas registradas. “No está abierto a la ciudadanía en general; tengo que demostrar por qué soy una persona que tiene interés en la consulta y también constatar qué vínculo puedo estar teniendo con las personas que están allí”, remarcó.

El Libro Rojo tiene registro de niños relacionados por el Icbf tras sobrevivir a la tragedia de Armero - crédito Radio Nacional

La deuda histórica con Armero, a casi 41 años de la tragedia

A su turno, Flórez explicó que la apertura del documento exigió análisis archivísticos, administrativos y jurídicos para proteger la información personal. “Ya tenemos experiencias previas; algunos de los libros conmemorativos que se publicaron en torno a lo ocurrido en Armero hace ya cerca de 41 años, nos revelan situaciones de personas que dan sus testimonios, pero que reservan sus nombres”, acotó.

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El director añadió que en ese proceso participaron equipos jurídicos del Icbf, del Archivo Nacional y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Adje), y también indicó que las fotografías de la copia digital de acceso público fueron sometidas a anonimización. La apertura del archivo busca atender un reclamo generalizado en Armero, el de reconstruir el destino de niños sobrevivientes o desaparecidos.

“Se puede identificar a las personas. Sin embargo, eso hace parte del proceso de anonimización que sufre el documento porque no podemos, al menos en la copia digitalizada de acceso público, mostrar esa información. Quienes podrán tener acceso al documento original serán los familiares que logren demostrar que tienen un vínculo con algunas de las personas que aparecen registradas”, puntualizó.

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