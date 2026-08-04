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Bloqueos y menor producción: así cayó el bombeo de petróleo en Colombia durante mayo de 2026

El sector petrolero enfrentó nuevas dificultades operativas que afectaron los resultados del mes, mientras algunos campos mantuvieron su crecimiento y los principales departamentos productores conservaron su peso dentro de la oferta nacional

La producción de petróleo en Colombia alcanzó 728.800 barriles diarios en mayo de 2026, según cifras de Campetrol -crédito José Miguel Gómez/REUTERS
La producción de petróleo en Colombia alcanzó 728.800 barriles diarios en mayo de 2026, según cifras de Campetrol -crédito José Miguel Gómez/REUTERS
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La producción petrolera colombiana cerró mayo de 2026 con un nuevo retroceso frente al año anterior, aunque mostró una leve recuperación frente al comportamiento registrado en abril. Las cifras estuvieron marcadas por dificultades operativas en algunos territorios, especialmente en Meta, donde bloqueos afectaron las actividades de extracción y mantenimiento.

De acuerdo con el reporte de la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), el país produjo en promedio 728.800 barriles diarios de petróleo durante ese mes. El resultado representó una caída de 2,8% frente a mayo de 2025, pero significó un aumento de 0,5% en comparación con abril de 2026. El departamento del Meta concentró buena parte de las afectaciones registradas durante el periodo.

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Los bloqueos presentados en zonas como Acacías, Guamal y Castilla La Nueva generaron restricciones para la operación de los campos petroleros y limitaron el desarrollo de actividades programadas por las compañías.

Los bloqueos registrados en Meta afectaron operaciones en zonas como Acacías, Guamal y Castilla La Nueva -crédito Nelson Bocanegra/REUTERS
Los bloqueos registrados en Meta afectaron operaciones en zonas como Acacías, Guamal y Castilla La Nueva -crédito Nelson Bocanegra/REUTERS

Ecopetrol informó que las dificultades de acceso impactaron nueve locaciones, afectaron el plan de producción y retrasaron trabajos de mantenimiento en los pozos. Como consecuencia de esta situación, 16 equipos destinados a labores de mantenimiento permanecieron suspendidos en ese departamento.

El comportamiento acumulado del año también refleja una reducción en la actividad petrolera. Entre enero y mayo de 2026, la producción promedio alcanzó los 735.200 barriles diarios, una cifra 1,6% menor frente al mismo periodo de 2025, equivalente a una disminución de 12.300 barriles diarios.

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Para Campetrol, este resultado se suma a una tendencia de descensos que predomina en los últimos meses. Al revisar la producción fiscalizada desde mayo de 2024, la industria solo registró cinco aumentos en la comparación anual, mientras que la mayoría de los periodos presentaron variaciones negativas.

El panorama fue especialmente complejo entre agosto de 2024 y agosto de 2025, cuando todos los meses analizados tuvieron cifras inferiores frente al mismo periodo del año anterior. Una situación similar se presentó entre octubre de 2025 y marzo de 2026, con reducciones consecutivas en la producción.

Sin embargo, algunos campos continúan sosteniendo parte de la oferta nacional. Caño Sur, Akacías y Rubiales mantienen una participación creciente dentro del mercado petrolero colombiano y muestran avances importantes frente a los niveles registrados en años anteriores. Según Campetrol, entre enero y mayo de 2026 estos tres campos alcanzaron una producción conjunta de 175.100 barriles diarios. Ese volumen representó un crecimiento de 44,9% frente a 2020, cuando la cifra se ubicaba en 120.900 barriles diarios.

Meta, Casanare, Arauca, Santander y Boyacá concentraron el 88% de la producción petrolera del país -crédito Europa Press
Meta, Casanare, Arauca, Santander y Boyacá concentraron el 88% de la producción petrolera del país -crédito Europa Press

El comportamiento de estos activos también se evidenció durante 2025. En ese año, Acacías, Rubiales y Caño Sur produjeron 169.800 barriles diarios, un incremento de 40,5% respecto a 2020. Estos campos fueron los principales impulsores del crecimiento dentro de los periodos evaluados.

Al analizar la producción sin incluir esos tres yacimientos, el resultado muestra una situación diferente. Entre enero y mayo de 2026, el promedio llegó a 560.100 barriles diarios, una reducción de 15,1% frente al promedio registrado en 2020, lo que equivale a 99.900 barriles diarios menos.

La producción nacional continúa concentrada en cinco departamentos principales: Meta, Casanare, Arauca, Santander y Boyacá. En conjunto, estas regiones aportaron 88% del total producido en Colombia durante mayo de 2026. Meta se mantuvo como el territorio con mayor participación, al representar 58,9% de la producción nacional. A pesar de esa relevancia, el departamento presentó una disminución de 0,5% frente al volumen registrado en mayo de 2025.

Ecopetrol mantuvo el liderazgo entre las compañías operadoras con una participación del 65,6% del mercado nacional -crédito José Miguel Gómez/REUTERS
Ecopetrol mantuvo el liderazgo entre las compañías operadoras con una participación del 65,6% del mercado nacional -crédito José Miguel Gómez/REUTERS

En cuanto a las compañías operadoras, Ecopetrol conservó el liderazgo del sector petrolero colombiano con una participación de 65,6% durante mayo de 2026. Después se ubicaron SierraCol Energy con 6,7%, Frontera Energy con 6,5%, GeoPark con 5,6%, Parex con 3,2% y Gran Tierra Energy con 3,2%, entre otras empresas.

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