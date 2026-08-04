Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Protección animal en Colombia: cinco proyectos llegan al Congreso, con fondo nacional y penas más duras por maltrato y robo de mascotas

La senadora animalista Andrea Padilla presentó las propuestas que contemplan penas más severas para el maltrato, apoyo estatal para rescatistas y lineamientos para la convivencia con mascotas en edificios y conjuntos, entre otras

Las iniciativas, presentadas el martes 4 de agosto, arrancan su trámite en el Capitolio y plantean un paquete que incluye mayores castigos por agresiones y la creación de mecanismos de financiación para programas de cuidado y rescate - crédito andreanimalidad / Instagram

Guardar

La senadora Andrea Padilla presentó, el martes 4 de agosto de 2026, ante el el Congreso de Colombia cinco proyectos de ley que buscan ampliar la protección animal, con propuestas que van desde la creación de un fondo nacional para el bienestar animal hasta el endurecimiento de las penas por maltrato y robo de mascotas.

Las iniciativas, impulsadas por la congresista de la Alianza Verde, inician su trámite legislativo y prometen cambios significativos para quienes conviven con animales en el país.

Un fondo nacional con recursos permanentes

La primera de las iniciativas radicadas por Andrea Padilla propone la creación de un Fondo Nacional de Protección y Bienestar Animal. Este fondo tendría como objetivo asignar recursos permanentes para financiar programas de rescate, atención, esterilización, adopción y promoción del bienestar animal en todo el territorio nacional.

PUBLICIDAD

Según la senadora, la intención es desvincular la protección animal de las prioridades de los gobiernos de turno para convertirla en una política de Estado. “La defensa de los animales no puede ser una política de Gobierno; debe ser una política de Estado que trascienda. Debe contar con recursos permanentes, no de si al presidente de turno le gustan o no los animales”, afirmó Padilla, en un comunicado.

La senadora Andrea Padilla celebra el fallo histórico que elimina progresivamente prácticas violentas con animales en el país - crédito @andreanimalidad / X
Andrea Padilla presentó en el Congreso de Colombia cinco proyectos de ley para ampliar la protección animal y fortalecer el bienestar animal - crédito @andreanimalidad / X

Nuevas reglas para la convivencia en propiedad horizontal

La llamada Ley Zoópolis busca modificar la Ley 675 de 2001 sobre propiedad horizontal, con el objetivo de promover una convivencia responsable entre residentes y animales de compañía como perros y gatos en edificios y conjuntos residenciales.

PUBLICIDAD

La iniciativa plantea fortalecer la participación de las comunidades en el cuidado de los animales y establecer lineamientos que ayuden a prevenir conflictos entre vecinos por la tenencia de mascotas.

De acuerdo con lo informado por la funcionaria, se espera que la norma facilite la construcción de espacios de respeto y armonía en entornos urbanos donde la presencia de animales domésticos genera dinámicas complejas.

Regulación para las cabalgatas y eventos con animales

Otra de las propuestas legislativas presentadas por Padilla apunta a regular las cabalgatas en Colombia. El proyecto establece medidas para proteger tanto a los animales como a las personas involucradas en estos eventos.

La iniciativa contempla directrices sobre bienestar animal, seguridad y convivencia ciudadana durante la realización de cabalgatas, prácticas que suelen asociarse con episodios de maltrato y riñas, según advirtió la senadora en un comunicado oficial.

“Tenemos que acabar con ese flagelo de violencia animal y de conflictos sociales que está profundamente arraigado en nuestra sociedad”, expresó Padilla.

El Fondo Nacional de Protección y Bienestar Animal propone recursos permanentes para rescate, atención, esterilización, adopción y cuidado de animales - crédito prensa Andrea Padilla
El Fondo Nacional de Protección y Bienestar Animal propone recursos permanentes para rescate, atención, esterilización, adopción y cuidado de animales - crédito prensa Andrea Padilla

Apoyo a quienes rescatan y cuidan animales abandonados

La Ley Proteccionistas pretende reconocer y respaldar la labor de miles de ciudadanos y organizaciones que dedican recursos propios al rescate, alimentación y cuidado de animales domésticos víctimas de abandono y violencia.

Con base en las cifras presentadas por Padilla, el 90,8% de quienes ejercen esta labor son mujeres de bajos recursos, que le ahorran anualmente al Estado aproximadamente $61.073 millones. El proyecto busca crear mecanismos de apoyo estatal para quienes desarrollan esta tarea sin respaldo gubernamental.

Endurecimiento de penas contra el maltrato y el robo de animales

El paquete presentado por Andrea Padilla incluye una reforma a la Ley Ángel, conocida ahora como Ley Ángel 2.0, que propone sanciones más severas para quienes incurran en delitos graves contra animales.

Entre los cambios, se propone aumentar las penas para el maltrato, eliminar beneficios judiciales para los condenados por hechos como la mutilación o el abuso sexual de animales, y sancionar penalmente el hurto de mascotas cuando exista un fin extorsivo. Según datos expuestos por la senadora, la Fiscalía ha recibido 42.753 denuncias por robo de animales con fines de extorsión.

Otras iniciativas en curso

Andrea Padilla presentó junto a la Dicar la campaña para encontrar hogares amorosos a los animales que sirvieron en tareas policiales cruciales, abriendo el proceso al público general - crédito Suministrada a Infobae
Andrea Padilla también impulsa las leyes Cielos en Calma, No son mercancía y Simona dentro de su agenda de protección animal en Colombia - crédito prensa Andrea Padilla

Además de los cinco proyectos mencionados, Padilla continúa impulsando otras iniciativas legislativas en materia de protección animal. Entre ellas, la ley Cielos en Calma, que busca prohibir el uso de pólvora explosiva y establecer límites para los espectáculos pirotécnicos; la ley No son mercancía, que plantea la prohibición de la venta de animales en vitrinas y tiendas; y la ley Simona, que permitiría a jueces de familia y notarios resolver temas de manutención y custodia de animales en casos de divorcio.

La congresista también trabaja en una propuesta para incentivar la creación de reservas naturales privadas y en una ley que fomente sistemas de crianza libre para aves ponedoras.

El proceso legislativo y los retos políticos

Las propuestas de Andrea Padilla apenas inician su recorrido en el Senado de la República y deberán superar cuatro debates antes de convertirse en ley. El futuro de estas iniciativas dependerá de la capacidad de la senadora y su bancada para construir mayorías políticas y obtener respaldo tanto del Gobierno como de otros partidos.

En sus redes sociales, Padilla subrayó: “La defensa de los animales no tiene color político y no debe parar. Por eso hoy radicamos los cinco primeros proyectos de ley de este nuevo periodo constitucional con firmas de congresistas de todos los partidos”.

La congresista insiste en la necesidad de que la protección animal se consolide como una política de Estado respaldada con recursos permanentes, una visión que, de avanzar, podría marcar un punto de inflexión en la legislación colombiana sobre bienestar animal.

Temas Relacionados

Andrea PadillaCongreso ColombiaProtección animalMaltrato animalColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Carlos Vives y Juan Luis Guerra lanzaron el videoclip de ‘Buscando el Mar’, un homenaje a Gabriel García Márquez

El clip recorre paisajes del Caribe e incluye la última interpretación de Egidio Cuadrado, acordeonero de La Provincia fallecido en 2024

Carlos Vives y Juan Luis Guerra lanzaron el videoclip de ‘Buscando el Mar’, un homenaje a Gabriel García Márquez

Tolima vs. Independiente Medellín EN VIVO y en directo online, Liga BetPlay: Daniel Cataño abrió el marcador en Ibagué

Dos de los clubes con puntaje perfecto en el inicio del campeonato colombiano, se enfrentan por el liderato en el estadio Manuel Murillo Toro y con dos plantillas muy competitivas

Tolima vs. Independiente Medellín EN VIVO y en directo online, Liga BetPlay: Daniel Cataño abrió el marcador en Ibagué

Congresista de Cambio Radical acusó a Petro de estar fraguando un golpe de Estado, a menos de tres días de la posesión de De la Espriella

El representante a la Cámara Julio César Triana se refirió a las afirmaciones del primer mandatario, luego de asegurar que se estaría configurando una atmósfera propicia para una guerra civil

Congresista de Cambio Radical acusó a Petro de estar fraguando un golpe de Estado, a menos de tres días de la posesión de De la Espriella

Sacaron de los patios de Cajicá el Spark azul que intentó subirse a un puente peatonal en Bogotá, pese a multas por más de $4.500.000

Las autoridades citaron la Ley 769 de 2002 para explicar la salida del Spark azul, señalado por maniobras temerarias y con comparendos pendientes

Sacaron de los patios de Cajicá el Spark azul que intentó subirse a un puente peatonal en Bogotá, pese a multas por más de $4.500.000

La selección Colombia femenina venció a Venezuela y clasificó a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Natalia Giraldo, guardameta del equipo, fue la gran figura del equipo al atajar un penal en la tanda que le dio el avance a la Tricolor a la final del torneo

La selección Colombia femenina venció a Venezuela y clasificó a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

Shakira recreó famoso meme que conquistó a sus fans: así actualizó la foto de 1997 que la hizo legendaria

Shakira recreó famoso meme que conquistó a sus fans: así actualizó la foto de 1997 que la hizo legendaria

Carlos Rivera vuelve a Colombia con el ‘¡Vida México! Tour’: fecha, lugar y precios de boletería

Jessi Uribe y Paola Jara presentarán su espectáculo ‘Despecho a 2 Voces’ en Bogotá: todo lo que debe saber

Lina Tejeiro reveló cuál fue la fuerte frase que le dijo a Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef Celebrity’ y que no salió al aire

Lamine Yamal está en Colombia: la estrella de la selección de España eligió Cartagena para sus vacaciones

Deportes

Tolima vs. Independiente Medellín EN VIVO y en directo online, Liga BetPlay: Daniel Cataño abrió el marcador en Ibagué

Tolima vs. Independiente Medellín EN VIVO y en directo online, Liga BetPlay: Daniel Cataño abrió el marcador en Ibagué

La selección Colombia femenina venció a Venezuela y clasificó a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Héctor Cruz, médico deportólogo con pasado en América de Cali, explicó la lesión que padece David Ospina

Yerry Mina habló del futuro de la selección Colombia y recordó su duelo con ‘el Dibu’ Martínez: “Lo quiero enfrentar”

Tolima se quedará esperando por el techo para el estadio Manuel Murillo Toro: Alcaldía de Ibagué no tiene recursos