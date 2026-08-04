Protección animal en Colombia: cinco proyectos llegan al Congreso, con fondo nacional y penas más duras por maltrato y robo de mascotas

Las iniciativas, presentadas el martes 4 de agosto, arrancan su trámite en el Capitolio y plantean un paquete que incluye mayores castigos por agresiones y la creación de mecanismos de financiación para programas de cuidado y rescate - crédito andreanimalidad / Instagram

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La senadora Andrea Padilla presentó, el martes 4 de agosto de 2026, ante el el Congreso de Colombia cinco proyectos de ley que buscan ampliar la protección animal, con propuestas que van desde la creación de un fondo nacional para el bienestar animal hasta el endurecimiento de las penas por maltrato y robo de mascotas.

Las iniciativas, impulsadas por la congresista de la Alianza Verde, inician su trámite legislativo y prometen cambios significativos para quienes conviven con animales en el país.

Un fondo nacional con recursos permanentes

La primera de las iniciativas radicadas por Andrea Padilla propone la creación de un Fondo Nacional de Protección y Bienestar Animal. Este fondo tendría como objetivo asignar recursos permanentes para financiar programas de rescate, atención, esterilización, adopción y promoción del bienestar animal en todo el territorio nacional.

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Según la senadora, la intención es desvincular la protección animal de las prioridades de los gobiernos de turno para convertirla en una política de Estado. “La defensa de los animales no puede ser una política de Gobierno; debe ser una política de Estado que trascienda. Debe contar con recursos permanentes, no de si al presidente de turno le gustan o no los animales”, afirmó Padilla, en un comunicado.

Andrea Padilla presentó en el Congreso de Colombia cinco proyectos de ley para ampliar la protección animal y fortalecer el bienestar animal - crédito @andreanimalidad / X

Nuevas reglas para la convivencia en propiedad horizontal

La llamada Ley Zoópolis busca modificar la Ley 675 de 2001 sobre propiedad horizontal, con el objetivo de promover una convivencia responsable entre residentes y animales de compañía como perros y gatos en edificios y conjuntos residenciales.

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La iniciativa plantea fortalecer la participación de las comunidades en el cuidado de los animales y establecer lineamientos que ayuden a prevenir conflictos entre vecinos por la tenencia de mascotas.

De acuerdo con lo informado por la funcionaria, se espera que la norma facilite la construcción de espacios de respeto y armonía en entornos urbanos donde la presencia de animales domésticos genera dinámicas complejas.

Regulación para las cabalgatas y eventos con animales

Otra de las propuestas legislativas presentadas por Padilla apunta a regular las cabalgatas en Colombia. El proyecto establece medidas para proteger tanto a los animales como a las personas involucradas en estos eventos.

La iniciativa contempla directrices sobre bienestar animal, seguridad y convivencia ciudadana durante la realización de cabalgatas, prácticas que suelen asociarse con episodios de maltrato y riñas, según advirtió la senadora en un comunicado oficial.

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“Tenemos que acabar con ese flagelo de violencia animal y de conflictos sociales que está profundamente arraigado en nuestra sociedad”, expresó Padilla.

El Fondo Nacional de Protección y Bienestar Animal propone recursos permanentes para rescate, atención, esterilización, adopción y cuidado de animales - crédito prensa Andrea Padilla

Apoyo a quienes rescatan y cuidan animales abandonados

La Ley Proteccionistas pretende reconocer y respaldar la labor de miles de ciudadanos y organizaciones que dedican recursos propios al rescate, alimentación y cuidado de animales domésticos víctimas de abandono y violencia.

Con base en las cifras presentadas por Padilla, el 90,8% de quienes ejercen esta labor son mujeres de bajos recursos, que le ahorran anualmente al Estado aproximadamente $61.073 millones. El proyecto busca crear mecanismos de apoyo estatal para quienes desarrollan esta tarea sin respaldo gubernamental.

Endurecimiento de penas contra el maltrato y el robo de animales

El paquete presentado por Andrea Padilla incluye una reforma a la Ley Ángel, conocida ahora como Ley Ángel 2.0, que propone sanciones más severas para quienes incurran en delitos graves contra animales.

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Entre los cambios, se propone aumentar las penas para el maltrato, eliminar beneficios judiciales para los condenados por hechos como la mutilación o el abuso sexual de animales, y sancionar penalmente el hurto de mascotas cuando exista un fin extorsivo. Según datos expuestos por la senadora, la Fiscalía ha recibido 42.753 denuncias por robo de animales con fines de extorsión.

Otras iniciativas en curso

Andrea Padilla también impulsa las leyes Cielos en Calma, No son mercancía y Simona dentro de su agenda de protección animal en Colombia - crédito prensa Andrea Padilla

Además de los cinco proyectos mencionados, Padilla continúa impulsando otras iniciativas legislativas en materia de protección animal. Entre ellas, la ley Cielos en Calma, que busca prohibir el uso de pólvora explosiva y establecer límites para los espectáculos pirotécnicos; la ley No son mercancía, que plantea la prohibición de la venta de animales en vitrinas y tiendas; y la ley Simona, que permitiría a jueces de familia y notarios resolver temas de manutención y custodia de animales en casos de divorcio.

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La congresista también trabaja en una propuesta para incentivar la creación de reservas naturales privadas y en una ley que fomente sistemas de crianza libre para aves ponedoras.

El proceso legislativo y los retos políticos

Las propuestas de Andrea Padilla apenas inician su recorrido en el Senado de la República y deberán superar cuatro debates antes de convertirse en ley. El futuro de estas iniciativas dependerá de la capacidad de la senadora y su bancada para construir mayorías políticas y obtener respaldo tanto del Gobierno como de otros partidos.

En sus redes sociales, Padilla subrayó: “La defensa de los animales no tiene color político y no debe parar. Por eso hoy radicamos los cinco primeros proyectos de ley de este nuevo periodo constitucional con firmas de congresistas de todos los partidos”.

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La congresista insiste en la necesidad de que la protección animal se consolide como una política de Estado respaldada con recursos permanentes, una visión que, de avanzar, podría marcar un punto de inflexión en la legislación colombiana sobre bienestar animal.