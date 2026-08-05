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Mary Luz Herrán, exesposa de Petro, denunció hackeo de un computador de su oficina: “La información más delicada”

La integrante del movimiento político Colombia Red Profunda aseguró que se hizo un duplicado de la información y que ahora los militantes están en riesgo

Mary Luz Herrán, exesposa de Petro, celebró la entrega de su visa, que tiene una temporalidad de seis meses - crédito @MaryLuzHerran/X
Mary Luz Herrán, exesposa de Petro, aseguró que pondrán en conocimiento de la Fiscalía el hackeo del computador - crédito @MaryLuzHerran/X
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Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro, denunció a través de sus redes sociales que personas desconocidas ingresaron a su oficina y hackearon uno de los computadores. De acuerdo con la información que suministró, quienes intervinieron el dispositivo hicieron un duplicado de los datos allí almacenados.

No sabemos cómo lo hicieron, qué pasó, pero llegaron a ese computador, lo hackearon, le crearon un doble usuario y sacaron todos estos archivos, la información que ustedes ven acá. Y la información más delicada es el listado de todos los militantes, muchos de ellos, de los compañeros que vienen de Colombia Humana y los compañeros que hoy estamos acá en Colombia Red Profunda”, precisó Herrán, que hace parte del movimiento político Colombia Red Profunda.

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La exesposa del primer mandatario aseguró que, junto con su equipo, están preocupados por el manejo que se le podría dar a la información que fue sustraída y copiada. Indicó que su trabajo se ha centrado en recorrer el país y visitar los territorios y que la información que ha surgido de su labor ahora está en manos de personas desconocidas.

Asimismo, advirtió sobre los peligros que pueden correr las personas que aparecen en sus archivos. “Hoy también están en riesgo”, señaló.

Adicionalmente, indicó que no tienen claridad sobre acciones adicionales que pudieron haber ejecutado las personas que ingresaron a su oficina. Sin embargo, informó que pondrán en conocimiento de las autoridades estos hechos, para que se adelanten las investigaciones pertinentes.

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Lamento mucho decirles esta noticia, pero esta es la situación cruda de esta oficina. No sabemos qué dispositivos dejaron, qué hicieron. Uno a veces peca por inocente, porque se relaja y hoy la situación está muy compleja. Ya vamos a poner la denuncia ante la Fiscalía, esta irregularidad, de la cual solamente nos dimos cuenta al intentar abrir ese otro computador”, indicó.

En desarrollo...

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