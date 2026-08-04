Se conocen nuevos detalles del ataque a bala en un bar de Aguachica que cobró la vida de Sayuris Nayleth García tras rechazar bailar con un hombre

Videos y testimonios revelan interacción previa antes del crimen en Aguachica - crédito Colprensa

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Un caso de violencia de género tiene en alerta a las autoridades del municipio de Aguachica (Cesar) y, en medio de la investigación, se conocieron nuevos elementos sobre la muerte de Sayuris Nayleth García Asís, de 20 años.

De acuerdo con información entregada por las autoridades, la joven fue atacada con arma de fuego dentro de un establecimiento ubicado en el barrio Campo Serrano en la noche del 1 de agosto de 2026 y falleció horas después en el Hospital Regional José David Padilla Villafañe.

El reporte proporcionado por la Policía de Aguachica al diario El Tiempo indica que la víctima fue lesionada a muerte por el agresor que decidió dispararle a la altura de la cabeza. Del mismo modo, oficialmente se confirmó que el criminal atentó contra la integridad de la víctima y posteriormente huyó del lugar.

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En medio de la confusión generada por los disparos, algunos de los presentes reaccionaron, por lo que la joven fue trasladada de inmediato al hospital, donde su muerte se confirmó hacia las 11:40 p. m. debido a la gravedad de la lesión.

La comunidad exige que el caso no quede impune - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante la importancia del caso se pronunció el personero de Aguachica, Ángelo Robles, que informó al diario mencionado que García Asís era oriunda de Santa Marta y que, según los registros audiovisuales revisados por las autoridades, antes del ataque se habría producido una interacción entre la joven y el presunto agresor.

Robles detalló lo siguiente: “El señor intentaba bailar con ella. Ella, pues mostraba, en lo que se puede observar en los videos, algo de rechazo al respecto”. Esta situación se considera como uno de los elementos clave en la investigación para determinar qué motivó la agresión, pues la principal hipótesis que circula en la región está relacionada con una negativa de la joven para acceder a las pretensiones del criminal.

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Según la reconstrucción hecha por el personero, el sujeto habría intentado acercarse a la joven y al recibir la respuesta negativa, poco antes de abandonar el lugar, sacó el arma que llevaba consigo para atacarla a muerte. Robles señaló: “Podíamos inicialmente pensar que de pronto ese rechazo es el que hace que el señor, en un momento, ya casi cuando se iba, proceda a desenfundar un arma de fuego de su bolso y le dispara a la joven”.

Por ahora, las autoridades trabajan en la revisión de los videos del establecimiento para esclarecer las circunstancias previas y posteriores al ataque. La víctima, según información preliminar, trabajaba en el lugar donde fue atacada, aunque este aspecto aún está sujeto a la confirmación que se dará en el avance de las investigaciones.

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La comunidad clama por justicia - crédito Luisa González/Colprensa

Según lo revelado por El Tiempo, entre las acciones establecidas por las autoridades de la región figura la revisión de los registros audiovisuales y la oferta de una recompensa para aquellos que aporten datos que permitan identificar al responsable del homicidio.

Robles confirmó que los investigadores continúan recolectando datos, mientras que realizó un llamado enfático a la comunidad para que entreguen cualquier tipo de información que contribuya al esclarecimiento del caso.

Autoridades revisan material audiovisual y ofrecen recompensa por el autor de los hechos - crédito Colprensa

El mismo sábado en el que se presentaron los hechos, funcionarios locales realizaron una reunión dedicada exclusivamente a analizar este caso.

Además, la Gobernación del Cesar se pronunció en la red social X repudiando el hecho y recordando que “no hay razón alguna para una agresión de esta naturaleza. Conocido el caso, entré en contacto con la alcaldesa para articular, junto a la Policía, la detención del agresor”.

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Este no es el único acto de violencia en contra de las mujeres que se ha presentado en 2026, por lo que las autoridades hacen un llamado a la tolerancia y el respeto por la vida de todas las personas.