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Hallazgo de cuerpo en una bolsa conmociona al barrio Ciudad Jardín Sur en Bogotá: qué se sabe

Los restos fueron descubiertos por residentes del barrio en la localidad de Antonio Nariño al mediodía del martes 4 de agosto de 2026. Las autoridades ya iniciaron las labores de identificación de la víctima

Los restos fueron descubiertos por residentes del barrio en la localidad de Antonio Nariño al mediodía del martes - crédito @RocioDussanPer/X
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Un cuerpo sin vida envuelto en bolsas fue hallado en una zona verde del barrio Ciudad Jardín Sur, en la localidad de Antonio Nariño, en el sur de Bogotá, generando alarma entre los residentes del sector en la tarde del 4 de agosto de 2026.

Los restos, que según informes preliminares corresponderían a los de una mujer, fueron encontrados por miembros de la comunidad alrededor del mediodía. Al parecer, el cadáver estaba en una bolsa, y fue avistado por un habitante de calle que transitaba por el sector, exactamente en la carrera 12D con calle 19 Sur.

Tras recibir el llamado de la Línea 123, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación hizo presencia en el lugar y adelantó la inspección técnica del cadáver, así como la recabación de material probatorio en la zona, llevando a que el lugar fuese acordonado.

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Hasta el momento no se ha logrado la plena identificación de la víctima ni se han establecido las causas de muerte. El cuerpo ya fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal para la realización de los respectivos exámenes forenses.

El hallazgo desató una reacción política inmediata. La concejal del Pacto Histórico, Rocío Dussán Pérez, señaló en redes sociales que el caso confirma “una grave crisis de seguridad” en la ciudad y cuestionó directamente la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán, así como los resultados de la Policía Bogotá y la Secretaría de Seguridad de Bogotá: “Bogotá NO camina segura”, afirmó la cabildante.

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La concejal Rocio Dussan Pérez denunció la situación de inseguridad y a la Alcaldía de Bogotá, tras conocerse la noticia del hallazgo del cuerpo - crédito @RocioDussanPer/X
La concejal Rocio Dussan Pérez denunció la situación de inseguridad y a la Alcaldía de Bogotá, tras conocerse la noticia del hallazgo del cuerpo - crédito @RocioDussanPer/X

De momento, las autoridades no han ofrecido información adicional sobre las causas de la muerte ni sobre posibles responsables del crimen.

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