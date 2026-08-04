Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Lina Tejeiro reveló cuál fue la fuerte frase que le dijo a Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef Celebrity’ y que no salió al aire

La reconocida actriz realizó una serie de confesiones a través de sus redes sociales en las que aclaró detalles sobre el detrás de escena de su disputa con el popular jurado

La participante de MasterChef Celebrity Colombia hará una pausa en su carrera artística para dedicarse a la maternidad - crédito linatejeiro / Instagram
La actriz reveló detalles inéditos del enfrentamiento con el jurado y aseguró que parte del cruce no fue emitido por televisión - crédito linatejeiro / Instagram
Guardar

La artista Lina Tejeiro reaccionó en la plataforma digital X tras la emisión del capítulo de MasterChef Celebrity Colombia de la noche del 3 de agosto de 2026 en el que protagonizó un fuerte cruce con Nicolás de Zubiría y afirmó que una parte del fuerte intercambio no salió al aire.

En medio de sus publicaciones, la actriz también defendió su forma de actuar ante los jueces del concurso de cocina, lo que sorprendió a sus seguidores y desató todo tipo de comentarios a favor y en contra.

Tras la publicación del episodio por medio del Canal RCN y los medios digitales, Lina Tejeiro escribió: “Jajaja y eso que quitaron el pedazo donde le dije que no tenía un pelo de buena gente”. Una afirmación que desató revuelo porque muchos la calificaron como una “grosería”. Además, la también creadora de contenido indicó que prefiere decir lo que piensa aunque eso le traiga críticas y rechazó cambiar su personalidad para agradar a otros.

PUBLICIDAD

La actriz compartió varios mensajes en tono de burla para exponer su versión de lo ocurrido. En uno de ellos, planteó que la discusión fue más extensa que lo que se vio en televisión.

La famosa reveló que hubo algunas frases que no salieron al aire - crédito Lina Tejeiro / X
La famosa reveló que hubo algunas frases que no salieron al aire - crédito Lina Tejeiro / X

La defensa de Lina Tejeiro sobre su autenticidad

Después de ese mensaje, la participante amplió su postura sobre la controversia y sobre la forma en que el público percibe el programa. Su publicación se centró en la autenticidad y en el costo de expresar lo que piensa ante una sociedad como la colombiana.

Está muy romantizado el reality. Está bien si algunos prefieren decir lo que todos quieren escuchar. Yo prefiero decir lo que pienso, y a veces eso también tiene un precio”, reveló en uno de sus post.

PUBLICIDAD

Del mismo modo añadió lo siguiente: “Al final, la autenticidad siempre incomoda más que la complacencia. Y la gente que me conoce sabe qué esperar de mí”. El mensaje llegó después de las reacciones divididas que dejó el episodio entre televidentes y usuarios en redes sociales.

La joven sorprendió al defender su forma de ser con una premisa que causó dilema - crédito Lina Tejeiro / X
La joven sorprendió al defender su forma de ser con una premisa que causó dilema - crédito Lina Tejeiro / X

El origen de la discusión

El cruce entre la participante y los jurados en MasterChef Celebrity se presentó durante el polémico reto en parejas, en el momento en el que Lina Tejeiro y el comediante Tavo Bernate presentaron unos aborrajados rellenos de queso y bocadillo con salsa de suero costeño con piña. Durante la degustación, Jorge Rausch y Nicolás De Zubiría coincidieron en que había problemas con el equilibrio de sabores.

De Zubiría dijo que el plato necesitaba un queso más salado para contrastar el dulce. Ante esa observación, la actriz respondió: “Le pusimos queso costeño para darte gusto porque a ti no te gusta el dulce”.

Más adelante, Tejeiro también dijo: “Qué bueno, pensé que todo iba a ser malo; a él no le gusta nada”. El intercambio dividió opiniones entre los televidentes.

Usuarios defendieron el carácter de Lina Tejeiro y valoraron que mantuviera su personalidad frente a las cámaras - crédito cortesía Canal RCN
El público reaccionó de forma dividida hacia las acciones de la famosa - crédito cortesía Canal RCN

Entre los comentarios de los seguidores se encuentran algunas reacciones a favor como: “Linis siempre debemos decir lo que sentimos no lo que otros quieren que digamos, eso hace parte de nuestra autenticidad, te apoyo hasta el final” y “No le temes a decir lo que piensas, y eso a muchos les incomoda porque no son capaces”.

Sin embargo, entre las más populares están las críticas por su actitud: “Decir las cosas que sientes es una y ser grosera y usar tonitos tan discriminatorios y soberbios con los demás no lo es, así que no te confundas, por algo siempre has estado de boca en boca y no creo que tanto por lo bueno”, “Hay formas de decir las cosas, el problema es que tu ya se la montas a otros y eres pasivo-agresiva” y “Se acuerdan cuando empezó en padres e hijos y decían que no se la aguantaban por grosera y arrogante... pues ajá”.

Temas Relacionados

MasterChef CelebrityLina TejeiroNicolás de ZubiríaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aparatoso accidente complicó la movilidad al norte de Bogotá en la tarde del martes 4 de agosto: una persona quedó atrapada

Los organismos de socorro tuvieron que intervenir para rescatar al ciudadano que resultó involucrado en este preocupante caso, que está siendo investigado por las autoridades

Aparatoso accidente complicó la movilidad al norte de Bogotá en la tarde del martes 4 de agosto: una persona quedó atrapada

Jessi Uribe y Paola Jara presentarán su espectáculo ‘Despecho a 2 Voces’ en Bogotá: todo lo que debe saber

Ambos cantantes presentarán su álbum colaborativo en la capital colombiana, luego de una serie de fechas en Europa

Jessi Uribe y Paola Jara presentarán su espectáculo ‘Despecho a 2 Voces’ en Bogotá: todo lo que debe saber

La JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 excomandantes de las Farc: son responsables de masacres, homicidios y tortura

Entre los comparecientes están Rodrigo Londoño, conocido como alias Timochenko, y Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada

La JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 excomandantes de las Farc: son responsables de masacres, homicidios y tortura

Vía Armenia-Cajamarca, Tolima: Invías mantiene paso controlado y reportó avances en la emergencia, así está la situación en el corredor vial

La entidad aplicó desde el 25 de julio de 2026 un Plan de Manejo de Tránsito con un solo carril y el sistema pare y siga, alternando el sentido cada hora para reducir riesgos

Vía Armenia-Cajamarca, Tolima: Invías mantiene paso controlado y reportó avances en la emergencia, así está la situación en el corredor vial

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: el presidente electo confirmó el regreso del general Alejandro Barrera como nuevo director de la Policía Nacional

La subdirección de la institución quedará bajo la responsabilidad del también general en retiro Norberto Mujica, que igualmente será reincorporado al servicio

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: el presidente electo confirmó el regreso del general Alejandro Barrera como nuevo director de la Policía Nacional
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

Jessi Uribe y Paola Jara presentarán su espectáculo ‘Despecho a 2 Voces’ en Bogotá: todo lo que debe saber

Jessi Uribe y Paola Jara presentarán su espectáculo ‘Despecho a 2 Voces’ en Bogotá: todo lo que debe saber

Lamine Yamal está en Colombia: la estrella de la selección de España eligió Cartagena para sus vacaciones

La esposa de Iván Marín defendió al comediante tras polémica con Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity: “Digan lo que digan, hagan lo que hagan”

Isabella Ladera reveló el significado y el origen del nombre Koa para su hijo: “Supimos que era el indicado”

Jorge Alfredo Vargas reapareció tras denuncias de acoso: su apariencia física revolucionó las redes

Deportes

EN VIVO Deportes Tolima vs. Independiente Medellín, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en directo ‘online’ en Ibagué

EN VIVO Deportes Tolima vs. Independiente Medellín, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en directo ‘online’ en Ibagué

José Pékerman respaldó a Néstor Lorenzo y explicó por qué Colombia aún está lejos de ganar un Mundial

El ranking de las ligas más exigentes de América, según CIES: así quedó ubicado el fútbol profesional colombiano

Kevin Castaño elogió a Jaminton Campaz, luego de que le ganara a River Plate, y le llovieron críticas en Argentina

José Néstor Pekerman no se ahorró elogios para Juan Fernando Quintero: “Es difícil encontrar otro como él”