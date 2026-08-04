Lina Tejeiro reveló cuál fue la fuerte frase que le dijo a Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef Celebrity’ y que no salió al aire

La actriz reveló detalles inéditos del enfrentamiento con el jurado y aseguró que parte del cruce no fue emitido por televisión - crédito linatejeiro / Instagram

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La artista Lina Tejeiro reaccionó en la plataforma digital X tras la emisión del capítulo de MasterChef Celebrity Colombia de la noche del 3 de agosto de 2026 en el que protagonizó un fuerte cruce con Nicolás de Zubiría y afirmó que una parte del fuerte intercambio no salió al aire.

En medio de sus publicaciones, la actriz también defendió su forma de actuar ante los jueces del concurso de cocina, lo que sorprendió a sus seguidores y desató todo tipo de comentarios a favor y en contra.

Tras la publicación del episodio por medio del Canal RCN y los medios digitales, Lina Tejeiro escribió: “Jajaja y eso que quitaron el pedazo donde le dije que no tenía un pelo de buena gente”. Una afirmación que desató revuelo porque muchos la calificaron como una “grosería”. Además, la también creadora de contenido indicó que prefiere decir lo que piensa aunque eso le traiga críticas y rechazó cambiar su personalidad para agradar a otros.

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La actriz compartió varios mensajes en tono de burla para exponer su versión de lo ocurrido. En uno de ellos, planteó que la discusión fue más extensa que lo que se vio en televisión.

La famosa reveló que hubo algunas frases que no salieron al aire - crédito Lina Tejeiro / X

La defensa de Lina Tejeiro sobre su autenticidad

Después de ese mensaje, la participante amplió su postura sobre la controversia y sobre la forma en que el público percibe el programa. Su publicación se centró en la autenticidad y en el costo de expresar lo que piensa ante una sociedad como la colombiana.

“Está muy romantizado el reality. Está bien si algunos prefieren decir lo que todos quieren escuchar. Yo prefiero decir lo que pienso, y a veces eso también tiene un precio”, reveló en uno de sus post.

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Del mismo modo añadió lo siguiente: “Al final, la autenticidad siempre incomoda más que la complacencia. Y la gente que me conoce sabe qué esperar de mí”. El mensaje llegó después de las reacciones divididas que dejó el episodio entre televidentes y usuarios en redes sociales.

La joven sorprendió al defender su forma de ser con una premisa que causó dilema - crédito Lina Tejeiro / X

El origen de la discusión

El cruce entre la participante y los jurados en MasterChef Celebrity se presentó durante el polémico reto en parejas, en el momento en el que Lina Tejeiro y el comediante Tavo Bernate presentaron unos aborrajados rellenos de queso y bocadillo con salsa de suero costeño con piña. Durante la degustación, Jorge Rausch y Nicolás De Zubiría coincidieron en que había problemas con el equilibrio de sabores.

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De Zubiría dijo que el plato necesitaba un queso más salado para contrastar el dulce. Ante esa observación, la actriz respondió: “Le pusimos queso costeño para darte gusto porque a ti no te gusta el dulce”.

Más adelante, Tejeiro también dijo: “Qué bueno, pensé que todo iba a ser malo; a él no le gusta nada”. El intercambio dividió opiniones entre los televidentes.

El público reaccionó de forma dividida hacia las acciones de la famosa - crédito cortesía Canal RCN

Entre los comentarios de los seguidores se encuentran algunas reacciones a favor como: “Linis siempre debemos decir lo que sentimos no lo que otros quieren que digamos, eso hace parte de nuestra autenticidad, te apoyo hasta el final” y “No le temes a decir lo que piensas, y eso a muchos les incomoda porque no son capaces”.

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Sin embargo, entre las más populares están las críticas por su actitud: “Decir las cosas que sientes es una y ser grosera y usar tonitos tan discriminatorios y soberbios con los demás no lo es, así que no te confundas, por algo siempre has estado de boca en boca y no creo que tanto por lo bueno”, “Hay formas de decir las cosas, el problema es que tu ya se la montas a otros y eres pasivo-agresiva” y “Se acuerdan cuando empezó en padres e hijos y decían que no se la aguantaban por grosera y arrogante... pues ajá”.