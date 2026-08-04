Cayeron dos de los delincuentes más buscados por homicidio en Bogotá: habrían asesinado al comandante de un CAI el día que regresó de vacaciones

Las ochos personas detenidas, seis de ellas mujeres de nacionalidad venezoalana, fueron presentados a medios de comunicación en rueda de prensa la mañana del martes 4 de agosto de 2026 en el Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Mebog

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En rueda de prensa efectuada en el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) la mañana del martes 4 de agosto de 2026, las autoridades capitalinas brindaron detalles sobre el operativo de captura de Michael Steven Santamaría Flórez, alias Pinto; y Lizeth Yurany Cortez Bautista, alias La Mona, señalados como presuntos cabecillas del grupo delincuencial conocido como ‘Egolios’.

Ambos son acusados de suplantar a uniformados para ejecutar hurtos a vehículos de valores y ataques a comerciantes de San Andresito y esmeralderos, en Bogotá.

La operación se realizó en el municipio de La Mesa, Cundinamarca. Allí, agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) concretaron un allanamiento que permitió la detención de los principales sospechosos en una finca conocida como Amaia, tal y como quedó en uno de los videos que compartió la institución.

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De acuerdo con lo que detalló a medios de comunicación el brigadier general Giovanny Cristancho, comandante de la Mebog, “Pinto” es señalado como el líder de la estructura, encargado de la logística criminal y de coordinar la obtención de armamento, vehículos y la asignación de funciones dentro del grupo.

Las autoridades capitalinas brindaron detalles de los operativos de captura la mañana del martes 4 de agosto de 2026 - crédito @PoliciaBogota/X

Las autoridades detallaron que Santamaría Flórez cuenta con 20 antecedentes judiciales, que incluyen delitos como fuga de presos, tráfico y porte ilegal de armas, hurto calificado y agravado, utilización ilegal de uniformes, falsedad documental, concierto para delinquir agravado y homicidio.

Según la información entregada por parte de las autoridades, el hy detenido habría intentado evadir la acción de la justicia por medio de la alteración o eliminación de antecedentes judiciales.

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Por su parte, “La Mona” fue identificada como pareja sentimental de “Pinto”, y considerada la segunda al mando en la organización, y la Policía la vincula con funciones de apoyo y coordinación interna.

Las detenciones de Michael Steven Santamaría Flórez, alias Pinto; y Lizeth Yurany Cortez Bautista, alias La Mona, se llevaron a cabo en una finca ubicada en el municipio de La Mesa, Cundinamarca - crédito Mebog

Además, la investigación señala a Yordany Sneyder Rincón Riscanevo, alias Dany, exteniente de la Policía Nacional, como supuesto encargado de labores de seguimiento e identificación de víctimas y conductor de motocicletas para facilitar la huida tras los hechos delictivos.

Las autoridades indicaron que los tres capturados integraban el cartel de las cinco personas más buscadas por homicidio en la ciudad, por su presunta participación en hechos violentos registrados en diferentes localidades durante 2025.

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El historial criminal de ‘Pinto’, ‘La Mona’ y ‘Dany’

A estos tres criminales se les atribuye la responsabilidad en al menos seis hurtos a carros de valores, con un monto estimado de 35 mil millones de pesos colombianos, así como tres robos selectivos contra comerciantes de San Andresito.

Entre los hechos que se investigan, figura el presunto homicidio del intendente Johan Erick Cruz Gutiérrez, ocurrido el 2 de julio de 2019 durante un cruce de disparos en la avenida Villavicencio, sector de Candelaria la Nueva, en Ciudad Bolívar.

Según el parte policial, la víctima interceptó a una banda que pretendía asaltar un vehículo de valores.

El proceso judicial avanza con la imposición de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para alias Pinto y “La Mona”, mientras que “Dany” enfrenta detención domiciliaria.

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Los delitos imputados incluyen concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, hurto calificado y agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias y porte ilegal de armas de fuego.

Además de alias Pinto y "La Mona" ya había sido detenido otro integrante de los Egolios, un exteniente de la Policía Nacional identificado como Yordany Sneyder Rincón Riscanevo, alias Dany - crédito Mebog

Desarticularon la banda Pirañas: acusada de robos a grandes superficies en Bogotá y Soacha

En otro de los resultados que se informaron por parte de la Policía Nacional de Colombia se anunció la captura de seis ciudadanos venezolanos, presuntamente integrantes de la organización delincuencial Pirañas.

La empresa delincuencial es señalada de perpetrar hurtos en establecimientos comerciales de cadena y grandes superficies en Bogotá y Soacha.

Según detalló el general Cristancho, la operación fue coordinada por la Sijín y el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) de la Fiscalía General de la Nación.

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La investigación estableció que la estructura habría operado durante aproximadamente siete meses, periodo en el que se le vincula con 24 hurtos en comercios reconocidos. Según los reportes policiales, los integrantes utilizaban tácticas como la simulación de clientes, el uso de armas cortopunzantes y el ocultamiento de mercancía, para luego abandonar los locales sin pagar los productos sustraídos.

Las autoridades recopilaron pruebas mediante el análisis de videos de seguridad, vigilancia y seguimiento, lo que permitió identificar y documentar el accionar de los presuntos responsables.

En algunos casos los delincuentes intimidaban con armas cortopunzantes a los empleados de los supermercados, y de esta forma se iban con los productos que luego revendían - crédito Mebog

La organización tenía presencia en las localidades de Bosa, Tunjuelito, Kennedy, Engativá, Usaquén, Chapinero, Suba, San Cristóbal y Antonio Nariño, así como en el municipio de Soacha.

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Uno de los aspectos que más llamó la atención del modus operandi de los sospechosos, es que solían desplazarse en taxis y en el sistema de transporte masivo Transmilenio para evadir controles.

Entre los capturados figuran alias La Barbie, “La Flaca”, “Pesquero”, “Fideo”, “Boliviana” y “Mechas”.

El caso de “Mechas” es el que concentró la atención de las autoridades, puesto que ella registra antecedentes por hurto calificado y habría recuperado su libertad hace tres meses, tras salir de un centro carcelario el 25 de abril de 2026 por vencimiento de términos.

En total, los detenidos suman más de 53 anotaciones judiciales por delitos similares, con registros recientes del 24 de julio de este año.

Según las investigaciones, la banda obtenía rentas criminales cercanas a los 33 millones de pesos mensuales por la comercialización de mercancía hurtada.

Declaraciones del brigadier general Giovanny Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Mebog

“Estas personas ocultaban en su cuerpo, en su ropa, en maletas, los elementos hurtados o incluso en algunas oportunidades de forma violenta, al momento de querer salir con el elemento, intimidaban a los trabajadores de estos establecimientos comerciales con armas blancas”, explicó el general Cristancho.

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Adicional a todo lo anterior, las autoridades verifican si existieron receptadores y establecimientos en el centro de Bogotá que adquirían los productos robados.

Los capturados fueron presentados ante la autoridad judicial y deberán responder por concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

Un juez impuso medida de aseguramiento para todos los involucrados, según lo divulgado en el reporte oficial de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.