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“Panita”, el barrandero de Ibagué que se hizo viral por repartir mercados después de ganarse un chance: “Bendecido para bendecir”

Antes de conocer el resultado, el ibaguereño hizo una promesa de destinar parte del dinero a terceros, y ese primer reparto fue el inicio de sus acciones comunitarias

Leonardo Téllez cumplió su promesa con la compra de cuatro mercados, una entrega que definió el rumbo de sus acciones solidarias - crédito Panita/Facebook

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El impacto de Leonardo Téllez en las calles de Ibagué (Tolima) no se mide solo por su trabajo de barrendero, sino por la forma en que ha logrado movilizar a una comunidad digital para ayudar a quienes atraviesan momentos difíciles.

Bajo el lema “Bendecido para bendecir”, este joven de 25 años se ha convertido en un referente de solidaridad.

El origen de su iniciativa se remonta en su infancia, pues nació en una a familia de escasos recursos y esa experiencia, según ha explicado, le permitió entender las dificultades económicas de muchas personas y sentir desde pequeño la necesidad de aportar algo para cambiarles el día a quienes atravesaban momentos difíciles.

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El punto de quiebre llegó después de ganarse un chance. Antes de conocer el resultado, hizo una promesa: si obtenía el premio, destinaría parte del dinero a ayudar a otras familias.

Un chance que ganó Leonardo Téllez marcó el inicio de sus ayudas, después de prometer que destinaría parte del premio a personas necesitadas - crédito Captura de video
Un chance que ganó Leonardo Téllez marcó el inicio de sus ayudas, después de prometer que destinaría parte del premio a personas necesitadas - crédito Captura de video

Cumplió esa promesa con la compra de cuatro mercados, que entregó a personas necesitadas. Esa primera experiencia, de acuerdo con su relato, marcó su vida y lo llevó a continuar con este tipo de acciones.

Aquella experiencia, según él mismo, marcó un antes y un después en su vida y consolidó su deseo de apoyar a otras personas.

Las redes sociales ampliaron el alcance de las ayudas

Durante un tiempo realizó esas iniciativas de manera discreta. Luego, un amigo le propuso grabarlas y publicarlas para que más personas conocieran su trabajo y, si lo deseaban, aportaran recursos para extender la ayuda.

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Así empezó a crear contenido en TikTok y a hacer transmisiones en vivo. Con el paso del tiempo, su comunidad digital creció y también el respaldo de seguidores que decidieron sumarse a la causa mediante donaciones.

Las redes sociales ampliaron el alcance de las ayudas de Leonardo Téllez en Ibagué y sumaron donaciones de seguidores en TikTok - crédito Panita/Facebook

Una de sus cuentas fue hackeada y tuvo que empezar de nuevo. Aun así, ese revés no alteró su decisión de seguir apoyando a las personas que encuentra en sus recorridos por la ciudad.

En la entrevista citada por el diario regional El Nuevo Día, Téllez explicó que usa los 15 minutos de descanso de su jornada laboral para grabar videos y entregar ayudas. También aclaró que no entiende la creación de contenido como un empleo: “Lo de crear contenido no lo tengo así como un trabajo”.

Téllez dice que los videos permiten convertir donaciones en mercados

La crítica más frecuente que recibe apunta a que graba las entregas. Frente a esos cuestionamientos, sostuvo que la exposición de esos momentos ha permitido que otras personas se comuniquen con él para aportar dinero o recursos.

Lo explicó con una frase directa: “Gracias a un video una persona de buen corazón se comunica conmigo y me dice: ‘Yo te quiero aportar un granito para que le den la bendición a otra persona’”. Según el diario, esos aportes se transforman después en mercados y otras ayudas para familias que los necesitan.

Leonardo Téllez usa los 15 minutos de descanso de su jornada laboral para grabar videos y entregar ayudas en Ibagué - crédito Panita/Facebook
Leonardo Téllez usa los 15 minutos de descanso de su jornada laboral para grabar videos y entregar ayudas en Ibagué - crédito Panita/Facebook

Téllez resume esa iniciativa con el lema “Bendecido para bendecir”. Hoy mantiene esa rutina en paralelo con su empleo como barrendero y continúa compartiendo en internet las acciones solidarias que realiza en las calles de Ibagué.

En uno de los videos publicados en sus redes sociales se escucha decir a Leonardo mientras entrega uno de los mercados: “Yo le he dicho a usted que le iba a ayudar para que comprara un mercado, ¿se acuerda? Pero es que a mí me quedaba complicado traerlo. ¿Sí me entiende, viejo?. De parte de Dios. No hay muchos trofeos con usted".

Los mensajes en sus redes sociales no paran desde que hace esta labor en diferentes puntos de la ciudad: “Dios te bendiga hermano”; “Ya te veo cuando estés regalando millones”; “Que bonito Dios los bendiga”; “De buen corazón”.

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