Álvaro Uribe reaccionó a la confirmación de Defensores de la Patria como partido de derecha: “Nos toca trabajar mucho”

Álvaro Uribe Vélez hará campaña para mantener su partido político vigente tras la llegada de Defensores de la Patria al campo electoral - crédito Composición fotográfica

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La decisión del Consejo Nacional Electoral de otorgarle al movimiento Defensores de la Patria, creado por el electo presidente Abelardo de la Espriella, despertó nuevas estrategias en uno de los partidos políticos más representativos del país para mantenerse con apoyos mayoritarios en Colombia.

El expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, aseguró que les toca trabajar mucho, en alusión al reto que representa la diversificación de opciones políticas tanto para su movimiento como para el resto de partidos tradicionales.

En medio de una entrevista otorgada a Caracol Radio, el expresidente de Colombia aseguró que iniciará con una especie de campaña de ‘reclutamiento’ de militantes que apoyen su bandera política a la que catalogó fuera de la discusión sobre derecha o izquierda.

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“Nos toca trabajar mucho. Vamos a ver si la cédula a mí me permite trabajar. Vamos a ver si el viejito que le habla todavía es capaz. Y voy a recorrer muchas universidades. Para la campaña anterior del Senado, la del Congreso, fui a 35 universidades. Puedo explicarles ahora la perspectiva histórica, filosófica. Voy a hablar con los jóvenes de que hay unas posibilidades sobre la seguridad democrática, lo que es la inversión, el emprendimiento, la política social, el Estado pequeño, la economía fraterna”, señaló el exmandatario al medio radial.

Ante la posible fuga de apoyos hacia Defensores de la Patria, Uribe anunció una campaña en universidades para defender las ideas del Centro Democrático - crédito Colprensa

Frente a la expansión de alternativas dentro de la derecha colombiana, Uribe admitió que el Centro Democrático enfrenta un escenario donde la atomización de partidos podría restarle apoyos clave, aunque insistió en que el debate político “no debe girar sobre la derecha o la izquierda”, sino sobre propuestas de seguridad democrática, emprendimiento, política social y un Estado austero.

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La legalización de Defensores de la Patria se suma a la intención de la exsenadora María Fernanda Cabal de crear su propia colectividad, lo que abre la puerta a una mayor dispersión del voto que históricamente ha respaldado al Centro Democrático.

Uribe reconoció que la diversificación puede atraer a figuras que antes se identificaban plenamente con su partido pero que, con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia, podrían cambiar sus respaldos.

El exmandatario argumentó que su compromiso político se ha mantenido inalterable durante más de tres décadas y recordó que su apuesta es por la “seguridad para todos los colombianos” y el “emprendimiento privado como medio para construir cohesión social”.

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Uribe afirmó que el Centro Democrático responderá con trabajo político y organización al avance de nuevos partidos en la derecha - crédito Álvaro Tavera/Colprensa - Paloma Valencia/Facebook

“Creo en la economía fraterna, pero además en el Estado pequeño y austero. Eso ha permitido que aquí haya personas que dicen soy de derecha, soy de izquierda, no soy de nada de eso, soy de centro. Y también lo que ha sido mi vida pública. Yo nací en plena violencia política. Soy una especie de hijo del Frente Nacional por la angustia de muchos colombianos por la violencia”, comentó Uribe a Caracol Radio.

En su intervención, el expresidente advirtió que el Centro Democrático no es exclusivo para quienes se identifican como de derecha. Incluso, invitó a quienes comparten sus tesis de seguridad y emprendimiento a permanecer o sumarse a la colectividad, sin importar su pasado político.

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“Aquí ha habido mucha gente. Aquí estuvo Bustamante, siendo yo gobernador de Antioquia, me apoyó mucha gente reinsertada, ¿por qué les vamos a cerrar el espacio?”, argumentó.

El expresidente también abordó las tensiones internas derivadas de las declaraciones de la exsenadora Paloma Valencia, quien afirmó que el Centro Democrático “ya no es un partido de derecha”. Uribe, lejos de confrontar, expresó gran afecto y respeto por Valencia y elogió su trayectoria legislativa. Criticó, no obstante, la filtración de debates internos, señalando que debieron hablar con ella antes de divulgar posiciones reservadas.

Uribe sostuvo que la cohesión del Centro Democrático debe basarse en coincidencias programáticas y no en una etiqueta de derecha o izquierda - crédito @PalomaValenciaL/X

Al referirse al debate ideológico, Uribe consideró que la Constitución de 1991 representa un pacto nacional más allá de la dicotomía entre izquierda y derecha. Según su visión, el partido debe enfocarse en sus propuestas y evitar debates sobre etiquetas o comparaciones con otros líderes regionales.

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“Si tú eres de derecha, pero estás de acuerdo con que nosotros hemos sido firmes, consecuentes con la seguridad para todos los colombianos, hemos sido firmes y consecuentes con el apoyo al emprendimiento privado, con nuestras convicciones de política social, la economía fraterna... si usted está de acuerdo con eso, dejemos que las personas decidan”, resumió el exmandatario.

Sobre temas de índole personal, Uribe reiteró su postura respecto al aborto y la libertad de culto, enfatizando que esos asuntos pertenecen “al fuero íntimo de la persona” y deben ser tratados con respeto. “Como presidente respeté las tres causales”, recordó, aunque manifestó desacuerdo con la ampliación del plazo para la interrupción voluntaria del embarazo.

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Consultado sobre su presencia en la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, Uribe explicó que, pese a recibir una invitación, su asistencia dependerá de “consideraciones personales” ajenas a motivaciones políticas. Agradeció la invitación y señaló que su situación judicial pesa en sus decisiones. “Yo creo haberle servido honradamente a este país y todo este tema judicial pesa mucho en mi alma”, confesó.