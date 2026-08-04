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El Ideam prevé fuertes lluvias en Colombia en los próximos días: estas serán las regiones más afectadas

El pronóstico oficial ubicó entre el martes 4 y el jueves 6 de agosto los mayores acumulados en el Pacífico y la zona andina occidental, con un pico de intensidad previsto entre la tarde del martes y el miércoles

Antioquia, Tolima y Valle del Cauca estarán entre los departamentos más impactados por acumulados altos - crédito Colprensa
El Ideam advirtió que Colombia tendrá lluvias fuertes entre el 4 y el 6 de agosto, con mayores acumulados en el occidente y noroccidente del país - crédito Colprensa
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El Ideam advirtió que Colombia tendrá una semana marcada por lluvias fuertes entre el martes 3 y el jueves 6 de agosto, con los mayores acumulados en el occidente y noroccidente del país por el paso de la Onda Tropical No. 33 y la aproximación de la No. 34 hacia el cierre del periodo.

El organismo agregó que el panorama no se limita a las precipitaciones. Así mismo, siguen activas alertas por incendios de cobertura vegetal en 528 municipios, de los cuales 329 están en alerta roja, sobre todo en Cundinamarca, Boyacá y Antioquia.

En su pronóstico, la entidad señaló que “los departamentos del Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y el Eje Cafetero estarán entre las zonas con mayor probabilidad de recibir las precipitaciones más significativas”. El periodo de mayor intensidad se concentrará entre lunes y miércoles.

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Para Bogotá, el instituto prevé un inicio de semana con tiempo seco y cielo parcialmente nublado, aunque desde el miércoles 5 de Agosto aumentará la nubosidad y habrá probabilidad de lluvias ligeras en la noche y la madrugada. La capital tendrá temperaturas entre 8 °C y 21 °C.

El Ideam informó que el martes se esperan aguaceros entre moderados y fuertes, en algunos sectores con tormentas eléctricas aisladas, por la influencia directa de la Onda Tropical No. 33. La región Pacífica y el occidente de la Andina concentrarán la mayor carga de precipitación.

Bogotá podría enfrentar movilidad complicada debido a lluvias nocturnas de variada intensidad - crédito Colprensa
El jueves 6 de agosto seguirá el tiempo lluvioso en Colombia, aunque con una reducción gradual frente a los primeros días de la semana - crédito Colprensa

Para el martes 4 de agosto, el organismo mantuvo el foco sobre el occidente y suroccidente. Indicó que en Chocó, Antioquia, los departamentos del Eje Cafetero, Valle del Cauca, Cauca y Nariño se ubican las zonas con más posibilidad de lluvias fuertes.

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El miércoles 5 de agosto la señal no cambia en el núcleo del sistema. El reporte prevé que “persistirán las lluvias entre moderadas y fuertes sobre el occidente y noroccidente del país”, con mayores acumulados en la región Pacífica, Antioquia y sectores cercanos al occidente del Caribe.

El jueves 6 de agosto aparecerá una reducción gradual frente a los días anteriores, aunque no un cese. Ese día seguirán lluvias ligeras a moderadas y chubascos localmente fuertes en Chocó, Antioquia, Córdoba, el norte de la región Andina y el occidente de la Amazonía.

El Ideam atribuyó el primer tramo del episodio lluvioso al tránsito de la Onda Tropical No. 33, activa principalmente entre lunes y martes. Ese sistema favorecerá el aumento de nubosidad y precipitación sobre buena parte del occidente colombiano.

La entidad también anticipó el siguiente movimiento atmosférico que se presentará desde el jueves 6 de agosto en el país: “Ese mismo día comenzará la aproximación de la Onda Tropical No. 34, que favorecerá un incremento gradual de la nubosidad hacia el final de la jornada”.

El pronóstico combina aguaceros, calor elevado y alertas por frío

Las temperaturas mínimas en Bogotá alcanzan los 6,8℃ en octubre, según el Ideam - crédito Colprensa
El pronóstico del Ideam también incluyó madrugadas frías en Nariño, Boyacá y Cundinamarca - crédito Colprensa

El instituto advirtió además sobre condiciones de calor en amplios sectores del país. El índice de calor mantendrá niveles de alerta en zonas de la región Caribe, Pacífica, Orinoquía y Amazonía, así como en algunos valles interandinos, con los registros más altos en el norte y nordeste del territorio nacional.

En paralelo, durante la madrugada podrían presentarse descensos importantes de temperatura en zonas altas de Boyacá, Cundinamarca y Nariño. Allí se mantienen las alertas más altas por frío.

Ese cruce entre lluvias, calor y enfriamiento localizado convive con otra advertencia activa del organismo. El aumento de la amenaza por incendios de cobertura vegetal sigue vigente en los municipios bajo alerta, pese al patrón de precipitaciones previsto para buena parte del país.

Bogotá tendrá inicio de semana seco, pero desde el miércoles aumentará la probabilidad de lluvias ligeras, con temperaturas entre 8 °C y 21 °C - crédito Idiger
Bogotá tendrá inicio de semana seco, pero desde el miércoles aumentará la probabilidad de lluvias ligeras, con temperaturas entre 8 °C y 21 °C - crédito Idiger

En ciudades principales, Barranquilla tendrá una máxima de 34 °C, Cartagena de 33 °C, Bogotá de 20 °C, Bucaramanga de 27 °C, Medellín de 28 °C, Tunja de 18 °C, Cali de 29 °C y Popayán de 26 °C.

Ante ese panorama, la entidad recomendó a la ciudadanía y a las autoridades territoriales consultar de forma permanente la aplicación Ideam en tu Mano. Según explicó, esa herramienta reúne información oficial y actualizada sobre lluvia, temperatura, viento, humedad y nubosidad.

El llamado tiene un énfasis específico en el seguimiento del área de influencia del volcán Puracé y el sector de Coconuco. El organismo sostuvo que ese monitoreo permite apoyar la toma de decisiones oportunas durante los días con mayor inestabilidad meteorológica.

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