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Paloma Valencia habló de la posesión de De la Espriella y del papel del Centro Democrático: “No me invitaron”

La senadora aseguró que el Centro Democrático respaldará las iniciativas que considere beneficiosas para el país, aunque mantendrá independencia política, descartó tener participación en el gabinete y respondió a las críticas de María Fernanda Cabal

- crédito Sergio Acero - Luisa Gonzalez/Reuters
La senadora Paloma Valencia aseguró que no fue invitada a la posesión de Abelardo de la Espriella y afirmó que el Centro Democrático apoyará las iniciativas del nuevo Gobierno que considere beneficiosas para el país - crédito Sergio Acero - Luisa Gonzalez/Reuters
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Paloma Valencia aseguró que no fue invitada a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, pero dejó claro que ese hecho no cambia la postura del Centro Democrático frente al nuevo Gobierno.

La excandidata presidencial afirmó que su colectividad actuará como partido de gobierno, respaldando las iniciativas que considere positivas para el país, aunque mantendrá independencia política y competirá por el poder con una agenda propia.

“No me invitaron”, respondió Valencia al ser consultada en Blu Radio sobre su asistencia a la ceremonia de posesión del presidente electo. La senadora agregó que tampoco sabe si el expresidente Álvaro Uribe Vélez asistirá al acto protocolario.

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Durante la entrevista, la dirigente explicó que el Centro Democrático apoyará los proyectos que beneficien a Colombia, pero insistió en que eso no significa hacer parte de la administración de De la Espriella ni respaldar todas sus decisiones.

“Nosotros somos un partido de gobierno que va a acompañar todas las buenas iniciativas, pero también somos un partido distinto que va a competir por el poder y lo tenemos muy claro”, afirmó.

Abelardo de la Espriella designó al abogado penalista Iván Cancino como ministro de Justicia - crédito Luis Acosta / AFP
Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto, en medio de acercamientos y diferencias con sectores políticos como el Centro Democrático - crédito Luis Acosta / AFP

Valencia sostuvo que el objetivo de la colectividad es contribuir a que el nuevo Gobierno tenga éxito, aunque conservará una identidad política propia y marcará diferencias cuando considere que alguna propuesta no favorece al país.

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“Nosotros le apostamos a que le vaya muy bien al presidente De la Espriella, que le vaya muy bien a Colombia y a los colombianos. Pero nosotros tenemos una identidad ideológica y en las cosas que no sean buenas, no vamos a estar”, señaló.

La congresista también rechazó las versiones sobre una eventual participación del Centro Democrático en el gabinete presidencial.

En ese contexto, aseguró que el partido no tendrá representación en el nuevo Gobierno y descartó que Paola Holguín pueda ser considerada una cuota de la colectividad, al recordar que ya no hace parte de esa organización política.

Respecto a la relación con Defensores de la Patria, el movimiento político que respalda al presidente electo, Valencia indicó que habrá momentos de cooperación y otros de competencia electoral, pues ambas colectividades buscarán consolidar sus propios proyectos políticos.

En ese sentido, defendió la trayectoria del Centro Democrático y aseguró que la principal diferencia con la nueva fuerza oficialista radica en los resultados que, según dijo, puede mostrar su partido tras los gobiernos de Álvaro Uribe.

Paloma Valencia destacó la gestión de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y afirmó que el Centro Democrático buscará diferenciarse del nuevo oficialismo con base en sus resultados - crédito Juan David Duque/X
Paloma Valencia destacó la gestión de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y afirmó que el Centro Democrático buscará diferenciarse del nuevo oficialismo con base en sus resultados - crédito Juan David Duque/X

Como ejemplo mencionó la reducción del tamaño del Estado, el incremento de los subsidios para adultos mayores, la expansión del programa Familias en Acción, el aumento de los cupos universitarios y el crecimiento del Sena.

La senadora también se refirió a la identidad ideológica del Centro Democrático y aseguró que las categorías tradicionales de izquierda y derecha resultan insuficientes para definir a la colectividad.

“Este es un partido que tiene clara su doctrina política”, afirmó, al explicar que sus principales pilares son la seguridad, el crecimiento económico, los bajos impuestos, los incentivos a la inversión y una política social amplia.

Según Valencia, el debate político debe centrarse en los resultados y no en las etiquetas ideológicas.

“Esto no es de etiquetas, esto no es de cuál diga y grabe más videos. Esto es de quién tiene resultados a favor de Colombia”, expresó.

La dirigente también denunció que tanto ella como el Centro Democrático han sido blanco de ataques en redes sociales desde el inicio de la campaña presidencial y aseguró que el partido responderá fortaleciendo su trabajo político y presentando nuevas iniciativas legislativas, entre ellas reformas relacionadas con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y propuestas dirigidas a los jóvenes beneficiarios de matrícula cero.

Dibujo que muestra a Álvaro Uribe con gafas hablando en un micrófono, con el logo azul y amarillo del Centro Democrático con silueta de persona y corazón al fondo.
El Centro Democrático reiteró que será partido de gobierno frente a la administración de Abelardo de la Espriella, aunque aseguró que mantendrá independencia política y una agenda propia - crédito Imagen Ilustrativa Infoabe

La entrevista también estuvo marcada por las diferencias internas dentro del uribismo. Valencia respondió a las críticas de la excandidata presidencial María Fernanda Cabal, quien calificó algunas de sus posiciones como una “catástrofe ideológica”.

“Después de que dos veces pierde y dos veces falta a su palabra y dice que le hicieron trampa, actúa como si solo ella sirviera dentro del partido”, afirmó.

Finalmente, la senadora defendió su trayectoria dentro del Centro Democrático, recordó que ha dirigido la bancada en el Congreso y cerró la controversia con una frase irónica: “No estaré tan confundida, ¿no?”.

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