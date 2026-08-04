Feminicidio en un motel: el señalado responsable del crimen se entrego a las autoridades

Isabel Cristina Trujillo Candamil y Jhon Alexander Arias Ossa - crédito captura de pantalla Pereira en Vivo

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El hallazgo del cuerpo sin vida de Isabel Cristina Trujillo Candamil en una habitación de motel en el sur de Armenia ha generado una profunda conmoción en la ciudad. La mujer, de 41 años, fue encontrada con múltiples heridas causadas por arma cortopunzante el domingo 2 de agosto de 2026, alrededor de las 11:30 a. m.

De acuerdo con la información suministrada por Caracol Radio y medios locales, las primeras diligencias de la Policía Quindío permitieron establecer que la víctima había ingresado al establecimiento en la madrugada acompañada por un hombre, que abandonó el lugar varias horas antes de que se reportara el crimen. Según información del personal del motel, esta salida temprana del acompañante es uno de los focos centrales de la investigación judicial que adelantan las autoridades.

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El presunto responsable, Jhon Alexander Árias Ossa, se presentó voluntariamente ante la sede de la Fiscalía en Armenia poco después de conocerse el caso. Las autoridades informaron que el hombre deberá responder por el homicidio y que en las próximas horas se realizarán las audiencias preliminares para definir su situación jurídica.

El hallazgo del cuerpo sin vida de Isabel Cristina Trujillo Candamil en una habitación de motel en el sur de Armenia ha generado una profunda conmoción en la ciudad - crédito redes sociales

Actualmente, la Seccional de Investigación Criminal avanza en la recopilación de pruebas y elementos materiales para esclarecer las circunstancias exactas de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el hecho. El objetivo de la investigación es determinar si existen otros elementos o personas vinculadas al caso, aunque hasta el momento la información oficial se concentra en el presunto autor ya identificado.

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La noticia del asesinato ha movilizado a familiares y amigos de la víctima, quienes convocaron a una velatón este martes 4 de agosto, a las 8 de la noche, en la cancha del barrio Los Quioscos. El acto busca rendir homenaje a Isabel Cristina Trujillo y exigir justicia, además de rechazar cualquier posibilidad de impunidad en el proceso judicial que se avecina.

El caso ha provocado un llamado de atención en la comunidad y entre las autoridades, quienes reiteran el compromiso de avanzar con celeridad en las investigaciones para esclarecer y sancionar este tipo de crímenes. La ciudad de Armenia permanece atenta al desarrollo de las diligencias y a las decisiones que adopten los entes judiciales en las próximas horas.

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Feminicidio de Rosa Mayerly Olaya en un Homecenter en Soacha

- crédito Capturas de Pantalla X

Se presenta el caso del feminicidio de Rosa Mayerly Olaya Coronado, ocurrido en un Homecenter de Soacha el 12 de julio de 2026. Óscar Giovanny Marulanda, de 45 años, fue identificado por la Fiscalía General de la Nación como responsable y enfrenta cargos de feminicidio agravado. Entre la víctima y el agresor no existía una relación sentimental previa; Marulanda habría iniciado un acoso tras recibir una negativa a sus propuestas desde que la conoció en el lugar de trabajo de Rosa Mayerly en febrero de 2026.

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el momento en que el agresor se acercó a la trabajadora y la atacó con un cuchillo. Clientes y empleados intentaron intervenir y auxiliarla, pero Rosa Mayerly falleció debido a la gravedad de las heridas antes de recibir atención médica.

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La investigación determinó que la víctima había solicitado acompañamiento policial en al menos dos ocasiones por el acoso persistente, y que el agresor también buscó a familiares para intimidarlos. Tras el ataque, trabajadores y clientes retuvieron al agresor hasta la llegada de la Policía, permitiendo su captura en flagrancia.

Familiares y amigos de Rosa Mayerly Olaya Coronado exigen justicia tras el crimen ocurrido en Soacha - crédito Mayerly Olaya / Facebook

Homecenter confirmó que la víctima era parte de su personal y señaló que el agresor no tenía vínculo laboral con la empresa. La compañía informó que activó protocolos de emergencia y asistencia, ofreciendo apoyo psicológico y social a los familiares y colegas de la víctima, además de colaborar con las autoridades.

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La Alcaldía de Soacha anunció acompañamiento integral para la familia y seguimiento judicial del caso. Autoridades y familiares reiteraron la inexistencia de una relación sentimental entre víctima y agresor, rechazando versiones iniciales y manifestando su repudio al crimen.