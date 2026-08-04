En imputación de cargos contra Jorge Alfredo Vargas jueza tomó sorpresiva decisión: la audiencia tuvo un giro

Así lo dio a conocer la jueza del caso que notificó a los presentes de su decisión tras la suspensión el día anterior - crédito YouTube

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La Fiscalía General de la Nación citó a Jorge Alfredo Vargas a una audiencia de imputación de cargos por presunto acoso sexual, en medio de uno de los mayores escándalos que ha sacudido a la televisión colombiana.

Inicialmente, la diligencia estaba programada para el lunes 3 de agosto; fue suspendida y reprogramada para el martes 4 mientras la jueza evalúa solicitudes de las partes involucradas, incluyendo la defensa del periodista y las representantes de las presuntas víctimas.

Durante la audiencia, la defensa del expresentador de Noticias Caracol aclaró que su silencio público no implica un reconocimiento de responsabilidad y que no solicitó la reserva de las audiencias.

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La reaparición de Jorge Alfredo Vargas en medio de la audiencia llamó la atención - crédito Audiencia Fiscalía

El comunicador reapareció públicamente para afrontar la imputación, después de haber salido del noticiero y tras un prolongado silencio. Sin embargo, el horizonte de la audiencia habría tomado un nuevo rumbo, tras una decisión de la jueza que lleva el caso de suspender la publicidad del proceso vía streaming y se desarrollará de manera reservada.

La transmisión que comenzó sobre las 9:00 a. m. suspendió la transmisión aproximadamente a las 9:45 a. m. después de que la letrada encargada del caso así lo notificara a los presentes.

Asimismo, la jueza a cargo de la diligencia ordenó a todos los intervinientes guardar reserva sobre la información que se ventile en la audiencia, con una advertencia que quedó consignada en el acta.

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“Se advierte como orden de direccionamiento de la presente diligencia a todos los intervinientes sobre el deber de preservar la confidencialidad”, señaló la jueza, quien extendió la prohibición a cualquier referencia pública sobre datos personales o sensibles de las presuntas víctimas.

Jorge Alfredo Vargas estuvo presente en la audiencia de imputación de cargos en su contra el 4 de agosto - crédito YouTube

La restricción cubre tanto la identificación directa como la indirecta de las víctimas, con el fin de garantizar su intimidad, dignidad y seguridad.

Jorge Alfredo Vargas reapareció públicamente en la jornada del martes durante la audiencia de imputación de cargos que adelantó la Fiscalía General de la Nación vía streaming, dejó una imagen de la reacción que tuvo el presentador ante la estricta decisión de la jueza.

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Mientras escuchaba atentamente las indicaciones de la togada, Vargas frunció sus labios en una aparente reacción de desacuerdo, mientras aparentemente tomaba nota de las indicaciones.

Así fue la reacción de Jorge Alfredo Vargas al escuchar la notificación de la reserva de su ausencia - crédito YouTube

Esto había dicho el equipo legal del presentador

El equipo legal de Vargas, encabezado por la firma Riveros Bazzani, informó que asumió la defensa técnica del presentador. En su comunicado, subrayó que acompañará al comunicador en todas las etapas del proceso, asegurando el respeto de sus derechos y garantías constitucionales.

Uno de los puntos centrales del comunicado fue la aclaración sobre la postura pública del periodista.

La defensa señaló que el silencio mantenido por Vargas “no puede interpretarse, bajo ninguna circunstancia, como un reconocimiento de responsabilidad”, sino que responde a la intención de permitir que el trámite judicial siga su curso institucional y en respeto a todos los involucrados.

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La defensa de Jorge Vargas afirmó que no pidió la reserva de las audiencias y sostuvo que su silencio no implica reconocimiento de responsabilidad.- crédito Firma Riveros Bazzani

El proceso se apoya en pruebas presentadas por la Fiscalía, entre las que figuran chats y mensajes que, según los investigadores, contendrían elementos de índole sexual.

La investigación está bajo la coordinación de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, tras una instrucción directa de la fiscal general Luz Adriana Camargo para conformar un grupo especial que recoja y verifique el material probatorio.

El acuerdo con el que Jorge Alfredo habría salido del canal

El canal justificó públicamente la salida de Vargas por motivos de edad, señalando que, con 59 años, el periodista cumplía los requisitos para pensionarse.

Sin embargo, la versión expuesta por Revista Raya indica que, a diferencia de otros presentadores como Ricardo Orrego —quien fue despedido de forma unilateral—, a Vargas se le ofreció un acuerdo de transacción y mutuo consentimiento. Este trato diferencial permitió a la empresa evitar un procedimiento de esclarecimiento de los hechos denunciados.

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