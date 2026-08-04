Fiscalía destapó presunto desvío de más de $3 billones del Sistema General de Regalías en el caso Fondo Mixto Sierra Nevada y capturó a 13 personas

Los desvíos de recursos a través de contratos superaron los 3 billones de pesos - crédito imágenes suministradas por la Fiscalía General de la Nación - Imagen Ilustrativa Infobae

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La Fiscalía General de la Nación destapó un presunto esquema de corrupción que habría desviado más de 3 billones de pesos colombianos, provenientes del Sistema General de Regalías (SGR), a través de una red que operó en al menos 19 departamentos del país, en el conocido caso Fondo Mixto Sierra Nevada.

Como resultado de la investigación y un posterior operativo, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturó a trece personas, entre quienes figuran Ramiro González Mancilla, actual alcalde de María La Baja, Bolívar; a Martín Zuelta, exalcalde de La Paz, Cesar; un contratista y varios exdirectivos del cuestionado fondo.

La operación, desarrollada en Bogotá, Cartagena, Valledupar, Sogamoso, Pereira y Villavicencio, permitió identificar que la organización habría direccionado cerca de 480 contratos relacionados con proyectos de infraestructura, educación, agua potable, saneamiento básico, deporte, ambiente, gestión del riesgo, salud, energía eléctrica y vivienda rural.

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Según la Fiscalía, el esquema utilizó el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social Sierra Nevada como ente concentrador de los recursos, asignando contratos y subcontratos a terceros e, incluso, a miembros de la misma red.

Algunas de las 13 capturas se realizaron en las residencias de los implicados - crédito Fiscalía

De hecho, desde la Fiscalía se conoció que los implicados habrían adoptado un manual de contratación propio para eludir los controles estatales, a través de la presentación de documentos, actas y registros presuntamente falsos.

Esta estrategia habría inducido en error a las autoridades encargadas de la vigilancia de la contratación pública y, en consecuencia, habría llevado al desvío de fondos.

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Durante la investigación se realizaron 15 diligencias de allanamiento y registro, en las que fueron incautados equipos electrónicos y documentos clave para el proceso judicial. En el operativo participaron 105 servidores de policía judicial, quienes también realizaron seguimientos a los detenidos.

La Fiscalía detalló que a los capturados se les imputarán delitos como concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y peculado por apropiación.

El informe advierte pagos cruzados y anticipos del 50% en contratos ligados al Fondo Mixto Sierra Nevada - crédito imagen ilustrativa Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las audiencias de legalización de captura, imputación y solicitud de medidas de aseguramiento se realizarán en las próximas horas ante un juez de control de garantías.

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Algunos de los capturados

Ramiro González Mancilla, alcalde del municipio de María La Baja, fue capturado el 3 de agosto de 2026, por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Tras su captura, el mandatario fue trasladado a la capital del país para enfrentar los respectivos cargos ante las autoridades judiciales.

La investigación, liderada desde el nivel central de la Fiscalía, apunta a esclarecer el alcance de las presuntas maniobras irregulares que comprometerían el funcionamiento de administraciones públicas en distintas regiones.

Ramiro González Mancilla, alcalde de María La Baja, Bolívar - crédito Alcaldía María La Baja/Facebook

Las autoridades judiciales continuarán con el proceso para determinar la responsabilidad individual de los implicados y el destino de los recursos públicos involucrados.

Por por otra parte, Alejandro Castro Bernal, representante suplente del Fondo Mixto Sierra Nevada, fue capturado en la ciudad boyacense de Sogamoso por, presuntamente, facilitar los contratos en entidades como la Gobernación de Boyacá.

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Exalcalde de La Paz, Martín Zuleta, permanece internado bajo custodia policial tras orden de captura

A su vez, Martín Guillermo Zuleta Mieles, exalcalde de La Paz y fundador del Fondo Mixto, Cesar, permanece internado en el Instituto Cardiovascular del Cesar bajo vigilancia policial después de que se conociera una orden de captura en su contra, emitida en el marco de una investigación nacional por presunta corrupción en la gestión de recursos del Sistema General de Regalías.

Martín Zuleta, exalcalde de La Paz (Cesar), fue el creador del Fondo Mixto Sierra Nevada- crédito X

La situación de salud de Zuleta Mieles se complicó tras enterarse de la diligencia judicial. Según relataron las autoridades, el exmandatario no se encontraba en su residencia al momento de un allanamiento, pero luego se presentó junto a su abogado ante el CTI de Valledupar, donde fue informado formalmente de la orden de captura.

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El impacto emocional habría provocado una descompensación, con elevación de azúcar y presión arterial, que motivó su traslado de urgencia a la clínica, donde permanece bajo monitoreo médico y custodia del CTI y la Policía Nacional.