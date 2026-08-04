José Pékerman respaldó a Néstor Lorenzo y explicó por qué Colombia aún está lejos de ganar un Mundial

José Pékerman aseguró que conquistar un Mundial exige continuidad, tiempo y trabajo sostenido - crédito Manaure Quintero/REUTERS

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La continuidad de los procesos volvió al centro del debate sobre la selección Colombia tras las recientes declaraciones de José Néstor Pékerman, quien defendió el trabajo que lidera Néstor Lorenzo y aseguró que los resultados importantes requieren tiempo, estabilidad y una visión de largo plazo.

Durante una entrevista concedida el martes 4 de agosto de 2026 en ESPN Argentina, el entrenador argentino insistió en que el respaldo al actual cuerpo técnico es un factor clave para que el equipo pueda aspirar a metas mayores. Desde su perspectiva, el desarrollo de una selección no puede depender únicamente de los resultados inmediatos. En ese contexto, Pékerman fue enfático al afirmar que “a Colombia le falta mucho para ganar el Mundial” y recordó que alcanzar ese objetivo demanda años de trabajo: “No se gana un Mundial de un día para otro”.

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El entrenador argentino destacó el proceso que lidera Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia - crédito FCF

El extécnico de la selección Colombia destacó el papel que desempeña Néstor Lorenzo desde su llegada y consideró que el país debería valorar el camino recorrido después de superar un periodo complejo.

“En Colombia deberían estar muy contentos con todo lo que hizo Néstor, porque cuando no se clasifica para Qatar, cambiaron tres entrenadores y ya después de haber logrado salir de una crisis tremenda de 16 años de no ir a Mundiales, fueron a dos consecutivos: con nosotros, con el grupo que estaba Néstor y conmigo”, aseguró Pékerman.

Al referirse a la importancia de mantener una misma línea de trabajo, sostuvo que los cambios frecuentes en el banquillo terminan afectando el crecimiento deportivo de cualquier selección.

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“Es muy difícil perder esa continuidad de faltar a un Mundial porque se cortan los procesos; yo me fui porque me parecía que había que cambiar cosas. Todos los países tienen que saber cambiar a tiempo; a veces no es solamente ser tan consecuente con el último resultado sino que hay que ver la historia como viene y tener mucha autocrítica y sentido de saber ubicarse uno dónde está“, agregó.

Pékerman también recordó las circunstancias que rodearon su salida del combinado nacional y señaló que este tipo de situaciones suelen repetirse tanto en selecciones como en clubes.

“Siempre va a haber voces extrañas, en todos los ciclos, tanto clubes como selecciones pasa lo mismo. Parecía que si hemos ido a los mundiales no necesitamos más y ahí lamentablemente tuvieron la mala experiencia de volver al pasado”, inició diciendo.

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Pékerman recordó que los cambios frecuentes de entrenador suelen afectar el crecimiento de una selección - crédito Luis Álvarez/Colprensa

Luego profundizó en esa idea al explicar cómo interpreta ese retroceso. “¿El pasado qué es? Empezás a cambiar técnicos y, sin responsabilizar a ninguno en especial, pero los cambios de técnico te cortan procesos, y cada uno quiere hacerlo mejor, pero hay todo un contexto alrededor de eso; le fue mal y la vuelta de Néstor Lorenzo, que hizo una buena campaña cuando va a dirigir a Melgar de Perú, eso lo retrotrae a decir ‘bueno, volvamos a lo que pasó antes’“.

Más adelante volvió a respaldar el trabajo del actual seleccionador y aseguró que la evolución del equipo demuestra que el proyecto mantiene un rumbo claro.

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“Néstor los volvió a poner otra vez en el camino, tuvo muy buena preparación, muy buena Copa América y lamentablemente hay voces que no se resignan nunca... Parece mentira, pero parece que ese partido desató una crisis en la que hay que ganar solamente el Mundial, y eso de ganar el Mundial, yo creo que falta mucho, y se vuelve a demostrar en este Mundial con otra gran actuación, pero todavía falta; no se gana un mundial de un día para otro, hay que seguir trabajando y seguir haciendo cosas que los lleven algún día a eso”, concluyó.

Las declaraciones del entrenador coinciden con la decisión de la Federación Colombiana de Fútbol de prolongar la permanencia de Lorenzo al frente del equipo nacional. El pasado 23 de julio, el Comité Ejecutivo informó que, “tras la reunión celebrada este jueves 23 de julio en la ciudad de Bogotá, se realizó la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia Masculina de Mayores”.

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Néstor Lorenzo acumula 51 partidos dirigidos con la Selección Colombia entre compromisos oficiales y amistosos -crédito Europa Press

Desde que asumió el cargo, el DT argentino dirigió 51 partidos, repartidos entre encuentros de Eliminatorias Sudamericanas, Copa América, Copa del Mundo y amistosos, con un rendimiento de 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas. El comunicado concluye señalando que, “con este acuerdo, la Federación ratifica su respaldo al proceso técnico que lleva el entrenador al frente de nuestra selección”.