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El ranking de las ligas más exigentes de América, según CIES: así quedó ubicado el fútbol profesional colombiano

La Major League Soccer de los Estados Unidos lidera el listado de los torneos con mayor obligación física del continente americano, la Liga BetPlay no está en el top cinco

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) ha calificado el FPC como la pasión que une a los hinchas - crédito @Dimayor/Instagram
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La Liga BetPlay continúa consolidándose como uno de los campeonatos más exigentes físicamente del continente. Así lo confirmó el más reciente estudio del Observatorio de Fútbol CIES, que incluyó a la primera división del fútbol colombiano dentro del grupo de las diez ligas americanas con mayor intensidad de juego.

En la medición correspondiente a 2026, el torneo organizado por la Dimayor ocupa el octavo lugar del escalafón, elaborado a partir de datos de seguimiento físico de los futbolistas durante los partidos.

El informe analiza la distancia que recorren los jugadores a velocidades superiores a los 20 kilómetros por hora durante los 90 minutos. De acuerdo con el CIES, los futbolistas de la Liga BetPlay registran un promedio de 575 metros recorridos a esa intensidad, una cifra que mantiene al campeonato colombiano entre los de mayor exigencia física de América, pese a perder algunas posiciones frente al estudio anterior.

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Juan Manuel Rengifo
La Liga BetPlay es la octava competición con mayor exigencia física de América - crédito Atlético Nacional

En comparación con la medición publicada a finales de 2025, la Liga BetPlay descendió del quinto al octavo puesto. Sin embargo, esto no significa una caída significativa en su nivel de intensidad, sino que otros torneos mejoraron sus registros y lograron superarla. Entre ellos aparecen la Liga AUF de Uruguay y la Copa de Primera de Paraguay, que en la edición anterior estaban por debajo del campeonato colombiano.

El listado es liderado por la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, cuyos jugadores recorren en promedio 750 metros por encuentro a velocidades superiores a los 20 km/h. Chile ocupa la segunda posición, mientras que el Brasileirao completa el podio.

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La Liga BetPlay es la octava más exigente a nivel físico de América, según el CIES - crédito CIES/Instagram
La Liga BetPlay es la octava más exigente a nivel físico de América, según el CIES - crédito CIES/Instagram

Las ligas más exigentes físicamente de América, según el CIES

  • MLS (Estados Unidos): 750 metros
  • Liga de Primera (Chile): 683 metros
  • Brasileirao (Brasil): 651 metros
  • Liga AUF (Uruguay): 647 metros
  • Primera División (Argentina): 635 metros
  • Copa de Primera (Paraguay): 618 metros
  • Liga MX (México): 609 metros
  • Liga BetPlay Dimayor (Colombia): 575 metros
  • Liga 1 (Perú): 536 metros
  • Liga Pro (Ecuador): 533 metros

El estudio aclara que este ranking no mide la calidad futbolística de las ligas ni el rendimiento deportivo de sus equipos, sino el nivel de exigencia física que afrontan los jugadores durante los encuentros. Para ello, el Observatorio de Fútbol CIES utiliza información proporcionada por la empresa especializada SkillCorner, que realiza un seguimiento detallado de los desplazamientos de los futbolistas mediante tecnología de rastreo.

La principal variable utilizada es la distancia recorrida a alta velocidad, contabilizando los metros que cada jugador completa por encima de los 19,8 kilómetros por hora durante un partido. Esta métrica permite identificar qué tan intenso resulta un campeonato desde el punto de vista físico.

La MLS es la liga más exigente a nivel físico de América, según el CIES - crédito Isaiah J. Downing/Imagn Images
La MLS es la liga más exigente a nivel físico de América, según el CIES - crédito Isaiah J. Downing/Imagn Images

¿Cómo se mide la intensidad en el fútbol profesional?

Además, el análisis incorpora otras variables que ayudan a entender el ritmo de juego. Una de ellas es la velocidad máxima alcanzada por los futbolistas, registrando los sprints superiores a los 25 km/h sostenidos durante al menos 0,7 segundos. También evalúa la frecuencia con la que un jugador recibe presión intensa de un rival mientras tiene el balón, un indicador relacionado con la agresividad táctica y la velocidad con la que se desarrollan las acciones.

El CIES también considera el estilo de juego de cada liga. Equipos que priorizan la posesión del balón, los pases cortos, las conducciones y los regates suelen provocar una mayor presión del adversario, lo que incrementa el desgaste físico y eleva los registros de intensidad.

Aunque la Liga BetPlay perdió tres posiciones respecto al informe anterior, el estudio confirma que el campeonato colombiano sigue compitiendo de tú a tú con algunas de las ligas más importantes del continente. Permanecer dentro del top 10 demuestra que el fútbol colombiano mantiene un ritmo elevado y una alta demanda física para sus jugadores, ubicándose por encima de otros torneos de la región y muy cerca de campeonatos con mayor reconocimiento internacional.

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