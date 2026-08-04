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Concejal de Cali respondió a denuncia penal que instauró el alcalde Alejandro Éder en su contra: “Está muy dolido”

El cabildante Mauricio Zamora aseguró que la denuncia en su contra surgió por hechos que ha expuesto en debates de control político, en relación con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que emitirá la administración de Éder

El concejal Mauricio Zamora se presentó ante la Fiscalía General de la Nación tras ser notificado sobre la denuncia penal en su contra - crédito @SergioMZamoraB/X

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El concejal de Cali Mauricio Zamora, del Pacto Histórico, informó que el alcalde de la ciudad, Alejandro Éder, instauró una denuncia penal en su contra por los señalamientos que él hizo sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), cuyo borrador será presentado por la administración en octubre de 2026.

“Resulta que el alcalde Éder está muy dolido por el control político que le estamos haciendo. Vine a notificarme porque me interpuso una denuncia. Le duele que estemos diciendo la verdad por todas las situaciones que están pasando en la ciudad y quiere acallarme judicialmente (...). Me denunció penalmente por las denuncias que he hecho en el marco del control político sobre lo que está sucediendo con el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial”, precisó el cabildante en un video publicado en sus redes sociales.

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Zamora aseguró que seguirá exponiendo presuntas anomalías que identifique en el diseño del POT y envió un mensaje directo al mandatario local: “Alcalde Éder, no me va a callar, voy a seguir denunciando”, advirtió.

El cabildante Mauricio Zamora aseguró que el alcalde Alejandro Éder estaría tratando de urbanizar un área protegida en Cali - crédito @alejoeder/Instagram y @SergioMZamoraB/X
El cabildante Mauricio Zamora aseguró que el alcalde Alejandro Éder estaría tratando de urbanizar un área protegida en Cali - crédito @alejoeder/Instagram y @SergioMZamoraB/X

De acuerdo con el concejal de Cali, la administración de Éder incluyó en el POT uno de los lotes de su propiedad y lo catalogó como área de expansión urbana, lo que quiere decir que son “45 hectáreas que pasan de suelo rural a urbano”. El predio en cuestión es propiedad de la empresa Menga Eder (del sector de la construcción), en la que el alcalde tenía un porcentaje de participación.

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Según informó Noticias Uno, en 2023, Éder cedió su parte a su padre, Henry Éder. Sin embargo, en la compañía también trabajan otros familiares del mandatario local, como hermanos, primos y tíos. Aunque el alcalde declaró debidamente la existencia de conflictos de interés, el concejal del Pacto Histórico aseguró que esos conflictos persisten.

Quienes formulan el Plan de Ordenamiento Territorial, quienes están al frente, son los funcionarios nombrados por el alcalde Alejandro Éder”, aseguró el cabildante, en diálogo con Noticias Uno.

El concejal Mauricio Zamora y el congresista Alfredo Mondragón informaron que la administración de Éder incluyó en el POT uno de los lotes de su propiedad y lo catalogó como área de expansión urbana, pese a que la CVC emitió un concepto que indica que no es posible la urbanización de esa zona - crédito @SergioMZamoraB/X

En un video que publicó en sus redes, Zamora explicó que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), autoridad ambiental del departamento, emitió un concepto en el que indicó que no es posible ejecutar ningún proyecto de urbanización en el área donde se encuentra el lote de los Éder, puesto que hace parte del Ecoparque Bataclán y del Cerro de las Tres Cruces, que son áreas protegidas por su importancia ambiental.

No obstante, según detalló el cabildante, el alcalde de Cali y su familia contrataron la representación de la firma de abogados Saavedra Becerra para reversar el concepto que impide la urbanización del lugar.

“Esto fue sacado en el proceso de concertación, porque la CVC determinó que aquí, esta propiedad, hace parte del Ecoparque Cerro de las Tres Cruces Bataclán y, por lo tanto, por esos determinantes ambientales, no se puede urbanizar esta parte. Sin embargo, los Éder no se han quedado quietos, han dado poder a una firma de abogados para que impugne esta concertación y revertir la decisión”, explicó el concejal de Cali.

El congresista Alfredo Mondragón, también del Pacto Histórico, se unió a la denuncia de Mauricio Zamora y aseguró que el alcalde estaría tratando de destruir una zona ecológica mediante el POT, yendo en contra de lo establecido por la autoridad ambiental.

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, anunció medidas de seguridad para garantizar que la COP16 se realice sin ningún problema - crédito Colprensa/John Paz
La familia del alcalde de Cali, Alejandro Éder, contrató a una firma de abogados para reversar la decisión que impide la urbanización del predio de su propiedad - crédito John Paz/Colprensa

“Estamos aquí defendiendo lo que dice la norma, y la norma dice que prevalece el bien común frente al particular. No puede ser que quieran destruir toda una zona ecológica básicamente para hacerle el favor a unos megarricos porque tienen poder político con el alcalde. Pueblo, a estar atentos y a defender los intereses comunes”, indicó.

Zamora añadió una petición a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca: “A la CVC, no admitir las presiones de estos abogados ederistas”.

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