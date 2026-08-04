Portero del Cúcuta Deportivo no se quedó callado y se desquitó ante las críticas: “Se dijeron muchas mentiras”

El portero del Cúcuta, Federico Abadía, se desquitó ante la prensa por una serie de comentarios contra el equipo - crédito Cúcuta Deportivo

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El Cúcuta Deportivo continúa en la pelea por no descender en la Liga BetPlay y logró un punto valioso ante el Atlético Bucaramanga en la tercera jornada, que fue por marcador de 1-1 en el estadio Américo Montanini y en medio de mucha tensión por ser el Clásico del Oriente.

El portero Federico Abadía aprovechó el empate para responder a los críticos del club, pues en los últimos días aparecieron una serie de comentarios con respecto al rendimiento de la plantilla, el técnico Richard Páez y en especial tras la goleada 5-1 ante Once Caldas en Manizales.

De esta manera, el cuadro Motilón revive en la tabla de promedios y necesita más puntos para salir de la zona roja, pues apenas lleva un año en la primera división y no quiere volver a la “B” en 2027, pues su afición exige un proceso ganador y se consolide entre los mejores.

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“Se hablaron muchas boludeces”

Previo al inicio del segundo semestre, los nortesantandereanos afrontaron mucha presión producto del descenso que los atormenta desde que ascendieron, ya que en el primer semestre nunca salieron de la zona roja y arrancaron la Liga BetPlay 2026-II en el último puesto de los promedios.

El otro tema que aquejó al Motilón fueron los señalamientos por amaño, luego de sufrir la caída 5-1 frente a Once Caldas en la primera fecha, fue necesario que el club sacara un comunicado para confirmar que no se dio ninguna irregularidad y el resultado fue por algo deportivo.

Federico Abadía fue una de las figuras del Cúcuta para mantener el empate ante el Bucaramanga - crédito Cúcuta Deportivo

Federico Abadía, portero del Cúcuta, afirmó ante la prensa que el empate ante Bucaramanga fue clave para despejhr dudas: “Queríamos ganar, no se pudo, pero nos llevamos un gran punto después de una semana muy dura. Se hablaron muchas boludeces, muchas mentiras y nos hicimos fuertes como grupo. Por suerte pudimos sumar”.

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“Es una cancha difícil, pero sabemos que son partidos aparte. Lo pudimos ganar en un momento, pero sumamos un buen punto”, añadió el guardameta, que fue una de las figuras para conseguir el empate ante un rival complicado y aprovechó las caídas de Jaguares y Boyacá Chicó para recortar en el descenso.

Cúcuta Deportivo le sacó un empate al Bucaramanga por 1-1, en la tercera fecha de la Liga BetPlay - crédito Dimayor

Abadía añadió que Cúcuta respondió bien en el campo de juego: “Cuando nos quedamos con uno menos, se sintió más la baja. En el primer tiempo, ellos no patearon al arco, solo fue la del gol. Pero déjame felicitar al equipo, que veníamos de una semana muy dura y pudimos responder”.

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“Faltó que la pelota entrara”

Por su parte, el entrenador del Bucaramanga, Pablo Peirano, afirmó que la razón por la que el club no consiguió el triunfo, pese a tener un hombre más por la expulsión de Jaime Peralta, fue porque “faltó que la pelota entrara porque generamos en el segundo tiempo, no en el primero”.

“Le generamos bastantes opciones de gol claras, tanto por juego por banda, con centros, con remates de afuera del área, con apoyos al nueve y descarga para los que venían de frente. Rematamos y buscamos todas las opciones, hasta un córner también que pegó en el palo”, añadió.

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Pablo Peirano ya suma cinco puntos en tres partidos con el Atlético Bucaramanga - crédito Lina Gasca/Colprensa

Sobre la dificultad para pasarle por encima al Cúcuta en el segundo tiempo, Peirano explicó que “a veces hablamos mucho de que cómo cuesta cuando un equipo queda con 10, pero nosotros generamos opciones de gol, el equipo tuvo herramientas como para resolver las situaciones. Todos tuvieron opciones de gol, nada para reprochar, muy buena la actitud del segundo tiempo”.

Finalmente, el entrenador confirmó que Bucaramanga sigue activo en el mercado de fichajes: “Con respecto al delantero sí, la idea es incorporar en la parte ofensiva, tener un jugador que tenga una característica a la que no tenemos”..