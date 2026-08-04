Lamine Yamal está en Colombia: la estrella de la selección de España eligió Cartagena para sus vacaciones

Lamine Yamal eligió Cartagena para sus vacaciones tras conquistar el Mundial con la selección de España - crédito redes sociales

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Cartagena vuelve a posicionarse como uno de los destinos favoritos de las grandes figuras del deporte internacional.

En esta oportunidad, el protagonista es el futbolista español Lamine Yamal, que habría elegido la capital de Bolívar para disfrutar de sus vacaciones tras conquistar el Mundial 2026 con la selección de España.

La presencia del extremo del FC Barcelona en Colombia fue confirmada a través de publicaciones en las redes sociales por los medios locales y luego por LA FM, medio que conoció que el jugador permanece hospedado en una propiedad privada ubicada en las Islas del Rosario, uno de los destinos turísticos más exclusivos del Caribe colombiano.

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Durante los últimos días, la visita del futbolista había sido objeto de múltiples especulaciones en redes sociales, luego de que compartiera fotografías con una bandera de Colombia y otras publicaciones relacionadas con el país. Las imágenes despertaron rumores sobre un posible viaje, especialmente hacia ciudades como Cartagena y Medellín, versiones que finalmente cobraron fuerza con la información revelada por el medio nacional.

Lamine Yamal eligió a Cartagena para sus vacaciones tras su título con España - crédito Lamineyamal/Instagram

Aunque hasta el momento el delantero español no ha publicado imágenes desde Cartagena ni ha confirmado oficialmente su estadía, diferentes reportes coinciden en que decidió incluir a Colombia dentro de su periodo de descanso antes de regresar a Europa para afrontar una nueva temporada con el conjunto catalán.

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De acuerdo con las publicaciones, el jugador fue captado saliendo de una casa ubicada en el centro histórico del Corralito de Piedra, la locación es exactamente en inmediaciones de la iglesia Catedral. Fue visto con ropa deportiva, gorra y esqueleto, junto con amigos y lo que pareciera ser su personal de seguridad.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, también se pronunció sobre la presencia del futbolista y destacó que la ciudad continúa consolidándose como uno de los destinos preferidos por las celebridades internacionales.

“Lamine Yamal, estrella del fútbol mundial, recientemente campeón del mundo con España, y astro del Barcelona, está de vacaciones en Cartagena. Las estrellas del deporte eligen a la ciudad más bella de Latinoamérica. Porque Cartagena siempre, siempre será un buen plan”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

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El alcalde Dumek Turbay afirmó que Cartagena se consolida como destino preferido por celebridades internacionales del deporte - crédito @dumek_turbay/X

Las vacaciones del atacante español llegan después de una temporada histórica. Tras proclamarse campeón del mundo con España, el jugador recibió varias semanas de descanso antes de incorporarse nuevamente a los trabajos del FC Barcelona, equipo que iniciará la preparación para la campaña 2026-2027 bajo las órdenes del técnico Hansi Flick.

Según los reportes conocidos, antes de llegar a Colombia el futbolista también disfrutó de unos días de descanso en Saint-Tropez, uno de los destinos turísticos más exclusivos del Mediterráneo, completando así un recorrido por algunos de los lugares más apetecidos durante el verano europeo.

Cartagena sigue conquistando a las figuras del deporte mundial

La visita de Lamine Yamal se suma a la de otras reconocidas personalidades del deporte que recientemente eligieron Cartagena para vacacionar. Hace pocos días también se hizo viral un video del histórico arquero mexicano Guillermo “Memo” Ochoa, quien fue visto recorriendo las calles del Centro Histórico, compartiendo con turistas y disfrutando del ambiente característico de la ciudad amurallada.

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Las imágenes del guardameta generaron una ola de reacciones en redes sociales y reforzaron la percepción de Cartagena como uno de los destinos más atractivos para deportistas de talla internacional.

El arribo de Memo Ochoa a Cartagena desató entusiasmo entre locales y turistas, convirtiendo la estadía del arquero mexicano en un acontecimiento que resaltó el magnetismo internacional de la ciudad y la hospitalidad con la que acoge a los grandes nombres del deporte - crédito PrimerTiempo.CO / Facebook

Con la presencia del joven atacante del Barcelona en las Islas del Rosario, la Heroica vuelve a ocupar un lugar destacado en el mapa turístico internacional, especialmente entre celebridades que buscan privacidad, playas paradisíacas y una oferta hotelera de lujo.

A sus 19 años, Lamine Yamal ya es considerado una de las grandes figuras del fútbol mundial. Formado en La Masía, debutó profesionalmente siendo apenas un adolescente y rápidamente se consolidó como una de las principales estrellas del Barcelona y de la selección española.

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En su palmarés ya suma ocho títulos oficiales, entre ellos tres ligas españolas, dos Supercopas de España, una Copa del Rey, una Eurocopa y, recientemente, la Copa Mundial de la FIFA con España, logros que lo convierten en uno de los futbolistas más exitosos de su generación pese a su corta edad.

Mientras miles de aficionados esperan verlo durante su estadía en Colombia, el jugador continúa disfrutando de unos días de descanso antes de volver a Barcelona para iniciar una nueva temporada, en la que buscará seguir ampliando una carrera que ya lo ubica entre las grandes promesas del fútbol internacional.

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