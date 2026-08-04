La Ciclovía Nocturna celebrará los 488 años de Bogotá durante las actividades del Festival de Verano 2026: fecha y recorridos

La Ciclovía Nocturna habilitará 94,01 kilómetros de vías para caminar, correr y montar en bicicleta en Bogotá - Idrd crédito /X

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Bogotá celebra su cumpleaños número 488 con una nueva edición de la Ciclovía Nocturna, el jueves 13 de agosto, una de las actividades más esperadas del Festival de Verano 2026.

La jornada, denominada Paseo bajo las Estrellas, transformará la ciudad en un gran escenario de movilidad sostenible, cultura y recreación, con 94,01 kilómetros de vías habilitadas para caminar, correr, montar en bicicleta y disfrutar en familia.

La Ciclovía Nocturna será mucho más que un recorrido deportivo: este año, el trayecto destacará los ‘Distritos Creativos’ de la ciudad, con un recorrido especial por el corredor de la carrera Séptima, integrando deporte, cultura, arte y vida urbana en una noche diseñada para el encuentro ciudadano. El evento es producto de la articulación entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, el Iderd y las alcaldías locales.

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El Paseo bajo las Estrellas destacará los Distritos Creativos con un recorrido por la carrera Séptima - crédito @SectorMovilidad /X

Detalles y recorrido de la Ciclovía Nocturna

La jornada comenzará a las 6:00 p. m. y se extenderá hasta las 11:29 p. m. El recorrido principal del Ciclopaseo Bogotá 24/7 partirá desde la Plaza de Bolívar, avanzará por la carrera Séptima con estaciones en las calles 15, 28 y 60, y culminará en el Parque Hippies (calle 60 con carrera Séptima).

Además, la Ciclovía Nocturna habilitará vías y estaciones recreativas en diferentes puntos de la ciudad, permitiendo que familias y grupos de amigos disfruten de una Bogotá activa bajo las estrellas.

Los participantes podrán inscribirse previamente a través de un formulario en línea y consultar la programación y recomendaciones en los canales oficiales del Idrd y la Secretaría de Cultura. La experiencia será presencial y contará con protocolos de cuidado, guardianes de la ciclovía y puntos de información para orientar y apoyar a los asistentes en cualquier eventualidad.

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Bogotá celebrará sus 488 años con la Ciclovía Nocturna del 13 de agosto como parte del Festival de Verano 2026 - crédito Idrd

Un festival para todos los sentidos y edades

El Festival de Verano 2026 se consolida como un evento de talla mundial, con una agenda cargada de actividades deportivas, recreativas y culturales. La Ciclovía Nocturna será uno de los eventos centrales, pero la programación se extenderá durante todo el mes de agosto.

Entre el 15 y 16 de agosto, los Festivales Diverparques de Verano llegarán a 21 parques vecinales con espacios de creatividad, música, baile y actividades para fortalecer los vínculos familiares y comunitarios. El cierre familiar será los días 29 y 30 de agosto con los Festivales DiverCEFE de Verano en los Cefe Fontanar del Río, Cometas, El Tunal y San Cristóbal, escenarios de juego y convivencia para todas las edades.

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El subdirector técnico de Recreación y Deporte del Idrd y gerente del festival, Iván Morales, invitó a la ciudadanía a apropiarse de la programación: “Queremos que cada familia encuentre un plan para jugar, moverse y redescubrir los parques y escenarios de Bogotá como espacios de encuentro, bienestar y felicidad”.

La Ciclovía Nocturna fue organizada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, el Idrd y las alcaldías locales - crédito Idrd

Recomendaciones para participantes

La organización del festival y las autoridades distritales recomiendan a los asistentes:

No descuidar a menores de edad y portar información de contacto en caso de extravío.

Abstenerse de consumir alcohol o sustancias psicoactivas durante la ciclovía.

Consultar vías alternas si se va a transitar en automóvil.

Usar ropa y calzado cómodos, y para ciclistas, portar elementos de seguridad: casco, luces y cinta reflectiva.

Respetar las señales de tránsito y ser prudente en los cruces.

Mantener el control de mascotas y objetos personales.

Subir y bajar puentes caminando.

Seguir las indicaciones del personal de apoyo y guardianes de la ciclovía.

Tener en cuenta la hora de finalización para un retorno seguro.

Las autoridades recomendaron usar elementos de seguridad, respetar las señales de tránsito y seguir las indicaciones del personal de apoyo en la Ciclovía Nocturna - crédito Colprensa

Información y acceso

La ciudadanía puede consultar la programación completa del Festival de Verano en el sitio web oficial, las redes sociales del Idrd y la aplicación Vive Idrd. Se recomienda verificar horarios, condiciones de ingreso y requisitos de inscripción para cada actividad, ya que pueden presentarse ajustes operativos.