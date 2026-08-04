Inteligencia artificial ya influye en las compras de más de la mitad de los consumidores en Colombia y la región, según estudio

Cada vez más consumidores consultan herramientas de inteligencia artificial antes de realizar una compra -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La forma en que los colombianos toman decisiones de compra está cambiando con rapidez. Cada vez más consumidores consultan herramientas de inteligencia artificial antes de elegir un producto o contratar un servicio, una práctica que comienza a influir de manera directa en el comportamiento del mercado.

Lo que hace poco era visto como un apoyo para resolver dudas o buscar información ahora ocupa un lugar relevante durante el proceso de compra. Las recomendaciones generadas por inteligencia artificial ganan terreno entre los usuarios y empiezan a convertirse en un elemento determinante al momento de escoger entre distintas opciones.

La tecnología y la electrónica son las categorías donde más influyen las recomendaciones de IA -crédito Dado Ruvic/REUTERS

Esa tendencia quedó reflejada en la primera edición del Barómetro Loymark de IA y Decisiones de Compra 2026, que analizó el comportamiento de consumidores de Colombia, México, Ecuador y Costa Rica. El estudio encontró que el 56% de los encuestados ya adquirió un producto o contrató un servicio después de recibir una recomendación elaborada por inteligencia artificial.

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Los resultados también muestran que el uso de estas herramientas es cada vez más frecuente antes de concretar una compra. Ocho de cada diez participantes afirmaron recurrir a plataformas de inteligencia artificial para obtener información o comparar alternativas antes de tomar una decisión definitiva. La confianza aparece como uno de los factores más importantes para explicar ese comportamiento. El informe evidencia que quienes creen en las recomendaciones generadas por inteligencia artificial tienen una mayor disposición a convertir esas sugerencias en compras reales.

De hecho, entre las personas que consideran muy probable seguir una recomendación hecha por estas herramientas, el 87% aseguró haber comprado un producto o contratado un servicio basándose en esa orientación. En contraste, entre quienes manifestaron desconfianza hacia la inteligencia artificial, ninguno reportó haber realizado compras siguiendo ese tipo de recomendaciones.

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La confianza en las respuestas generadas por inteligencia artificial aumenta la probabilidad de compra -crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

La investigación también identificó que la inteligencia artificial tiene una influencia mayor durante la etapa de comparación entre productos que en el descubrimiento de nuevas alternativas. Es decir, los consumidores suelen acudir a estas plataformas cuando ya tienen varias opciones en mente y buscan elementos que les permitan decidir cuál elegir.

Ese comportamiento representa un desafío para las empresas, ya que aparecer en las respuestas generadas por sistemas de inteligencia artificial puede convertirse en un aspecto decisivo para concretar una venta. La visibilidad dentro de esas recomendaciones empieza a adquirir un valor cada vez mayor para las marcas. Otro hallazgo del estudio muestra que quienes compran siguiendo sugerencias de inteligencia artificial no limitan esa práctica a un solo tipo de producto. En promedio, los consumidores que utilizan estas recomendaciones realizaron compras en 2,9 categorías diferentes.

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Además, el 41% de los usuarios frecuentes indicó que repetió este comportamiento en varias oportunidades, lo que evidencia que no se trata de una experiencia aislada, sino de un hábito que comienza a consolidarse entre una parte importante de los consumidores. Las categorías donde la inteligencia artificial tiene mayor incidencia son tecnología y electrónica, con 76%; software y herramientas digitales, con 38%; viajes y hospedaje, con 36%; salud y bienestar, con 30%; y educación, con 28%.

El estudio analizó el comportamiento de consumidores de Colombia, México, Ecuador y Costa Rica -crédito Europa Press

El estudio también desmonta la idea de que este tipo de herramientas solo son utilizadas por los más jóvenes. Según los resultados, la adopción presenta niveles similares entre las personas de 18 y 54 años, mientras que la reducción del uso únicamente se observa entre quienes superan los 55 años. Las perspectivas apuntan a que esta tendencia continuará fortaleciéndose durante los próximos meses. El 59% de los participantes manifestó que incrementará el uso de la inteligencia artificial para apoyar sus decisiones de compra durante los siguientes doce meses.

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El informe señala que este cambio hace parte de una transformación más amplia en los hábitos de consumo. Cifras de Visa, citadas por Loymark, indican que más del 70% de los consumidores latinoamericanos ya utiliza herramientas de inteligencia artificial en alguna etapa de su proceso de compra. En Estados Unidos, cerca del 47% emplea estas tecnologías para al menos una actividad relacionada con compras.

La investigación también resalta el avance del comercio agéntico, un modelo en el que la inteligencia artificial recomienda, compara productos e incluso puede realizar compras según las instrucciones del usuario. El estudio se realizó entre el 13 y el 20 de julio de 2026 con una encuesta en línea a 135 personas de Colombia, México, Ecuador y Costa Rica.

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