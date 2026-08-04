Iván Duque, expresidente de Colombia, dijo cuál es la clave para invertir y ganar el doble con el dólar barato: “Hace parte de una estrategia”

Iván Duque, expresidente de Colombia, dice que las movidas del Banco de la República son claves para el dólar - crédito Iván Duque/Facebook

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La caída del dólar en Colombia marcó buena parte de 2026, aunque persiste la expectativa de un repunte hacia el cierre del año por factores globales, decisiones de tasas y movimientos del mercado local.

Precisamente, el dólar bajó de precio debido al debilitamiento global de la moneda estadounidense, por el atractivo de rendimientos más altos en activos colombianos y por otros flujos que han fortalecido al peso colombiano. Hacia finales del año, las proyecciones mencionadas en el análisis lo ubican en un rango de $3.400, $3.500 y $3.600, mientras el Banco de la República mantuvo su tasa de interés en 12%.

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A esto se refirió el expresidente de Colombia Iván Duque, que sostuvo que el fenómeno no es exclusivo del país y lo vinculó a la posición de Estados Unidos frente a su propia moneda. “El dólar se está debilitando frente a las principales monedas del mundo; hace parte de una estrategia que se fijó el gobierno de Estados Unidos para lograr, por un lado, licuar deuda; por otro lado, ganar competitividad frente a sus exportaciones”, dijo a Caracol Radio.

El dólar en Colombia podría regresar a los $3.600 al cierre de 2026 - crédito Reuters

Duque también apuntó al arbitraje de tasas como uno de los factores que favorecieron la apreciación del peso. “Si usted, por ejemplo, tiene dólares y saca dólares de Estados Unidos, que los está colocando al 3,5%, puede invertir en bonos del gobierno colombiano en dólares que le van a estar pagando 8%, o sea, más de dos veces”, precisó al medio.

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Añadió otro nivel de rentabilidad en la deuda colombiana denominada en pesos, con tasas de 13% y 14%. A eso sumó un factor local: “Hay unos flujos de ingresos ilícitos al país porque estamos en una situación récord de cultivos ilícitos, más de 300.000 en el país”.

El expresidente prevé que el dólar recupere parte del terreno perdido durante el segundo semestre. “Podremos estar alrededor de los $3.500 o $3.600”.

También señaló que el comportamiento dependerá de las decisiones del banco central. En una intervención más amplia, ubicó el rango posible hacia finales de 2026 entre 3.400, 3.500 y 3.600 pesos.

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Qué señales deja el mercado con la decisión del Banco de la República

Acciones y Valores hizo un análisis sobre el movimiento cambiario. La firma indicó que el peso colombiano mostró una apreciación al inicio de agosto de 2026, aunque el entorno de mercado ya no favorece con la misma fuerza la continuidad de ese recorrido.

La tasa de interés del Banco de la República se mantiene en 12% debido al alto índice de inflación de Colombia (6,14 a junio de 2026) - crédito John Vizcaíno/Reuters

Según su informe, el 31 de julio el dólar subió cerca de 1,6% antes de los anuncios del Banco de la República y cerró en $3.158. El avance dejó “un componente local no explicado cercano a 1.5 puntos porcentuales”, una señal que, de acuerdo con la firma, expuso la vulnerabilidad de posiciones largas en pesos ante toma de utilidades y coberturas previas.

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La decisión del Banco de la República de mantener la tasa en 12% fue contraria a la expectativa mayoritaria de un aumento de 50 puntos básicos (pb). Apuntó que “la Junta considera que el nivel actual continúa siendo suficientemente restrictivo y señaló que esperaría mantenerlo por más tiempo”.

Acciones y Valores también restó peso al efecto inmediato de no subir la tasa. “La subida de 50 pbs que no se materializó habría añadido apenas cerca de 0.01% al retorno de carry de una semana”, indicó. Agregó que el ajuste principal pasa por la trayectoria esperada de tasas y por el posicionamiento de los inversionistas.

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El programa de acumulación de reservas del banco central también introduce demanda oficial de dólares condicionada a la apreciación del peso. Esa mecánica no busca defender un nivel específico de la tasa de cambio. Sobre ese punto, la firma advirtió que “el monto efectivo dependerá de la demanda por las opciones, del cumplimiento de la condición y de la decisión de sus tenedores”. Según el informe, ese mecanismo eleva el costo de buscar nuevos mínimos en el dólar.

Alianza IN dijo que es importante hablar del dólar, pero que se debe tener en cuetna que con el cambio de gobierno será clave avanzar en competitividad - crédito @AlianzaINco/X

Debate económico a mirar más allá del dólar

La Alianza de empresas de aplicaciones e innovación de Colombia (Alianza IN) afirmó que la discusión sobre el dólar es necesaria, pero pidió ampliar el foco. Para ese gremio, el comportamiento cambiario importa, aunque no agota los retos que marcarán el crecimiento económico de Colombia en los próximos años.

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“Con el cambio de gobierno será clave avanzar en competitividad, productividad, adopción de inteligencia artificial y nuevas tecnologías, atracción de inversión, formación de talento para la economía digital y diversificación de las exportaciones”, señaló Alianza IN en X.

La organización que lidera José Daniel López sostuvo que el debate económico debe ir más allá de la tasa de cambio. En esa línea, situó la competitividad, la inversión y la capacidad exportadora entre los factores que incidirán en el rumbo del país en los próximos años.