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Abelardo de la Espriella reveló que el bono del adulto mayor está desfinanciado y Gustavo Bolívar le respondió: “Tiene que alistar 15 billones anuales”

El exsenador y exdirector del DPS señaló que el programa Colombia Mayor mantiene un déficit permanente y advirtió que el cumplimiento de la promesa presidencial de aumentar el subsidio depende de la reforma pensional

Durante su alocución, el presidente electo aseguró que su gobierno cubrirá el faltante de recursos para Colombia Mayor, garantizará los pagos a los beneficiarios y aumentará el subsidio mensual a $400.000 cuando se estabilicen las finanzas públicas. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, cuestionó en su alocución del 2 de agosto de 2026 que el programa Colombia Mayor enfrenta una situación crítica tras la rápida desaparición de recursos destinados a los subsidios para adultos mayores.

Según el mandatario entrante, los fondos que debían cubrir hasta diciembre se agotaron en julio, lo que dejó en evidencia un déficit inesperado en la financiación del sistema.

De la Espriella aseguró que ya dio instrucciones precisas a Sandra Suárez, próxima directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), y a Miguel Gómez Martínez, designado ministro de Hacienda, para que tomen medidas inmediatas: “Voy a aumentar el subsidio de Colombia Mayor a 400 mil pesos mensuales, porque quienes trabajaron toda una vida por este país merecen una vejez digna. El tigre les va a cumplir”, afirmó el presidente electo.

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Esta iniciativa busca mejorar las condiciones de vida de quienes dependen de este aporte estatal, ante una coyuntura marcada por la insuficiencia de fondos.

Gustavo Bolívar señaló que la reforma pensional es clave para cumplir la promesa de Abelardo de la Espriella - crédito @GustavoBolivar/X - Redes sociales de Abelardo de la Espriella
Gustavo Bolívar señaló que la reforma pensional es clave para cumplir la promesa de Abelardo de la Espriella - crédito @GustavoBolivar/X - Redes sociales de Abelardo de la Espriella

Tras lo anterior, Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), ofreció una visión crítica sobre la estructura financiera del programa.

“Colombia Mayor con bono de $235 mil siempre ha estado desfinanciado porque los dineros para pagarlos salen del Fondo de Solidaridad creado por la Reforma Pensional que sigue parada en la Corte”, expresó en su cuenta oficial de X.

Bolívar subrayó que la continuidad de los pagos recientes fue posible por la insistencia del presidente saliente: “Si se pagó es por la terquedad de Petro por sacar del hambre a 3 millones de viejos”.

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La sostenibilidad de la propuesta de De la Espriella también se encuentra bajo escrutinio. Bolívar advirtió que cumplir la promesa de aumentar el subsidio a 400 mil pesos requerirá una inyección anual de cerca de 15 billones de pesos.

Según el exfuncionario, la viabilidad de este ajuste dependerá del avance de la Reforma Pensional, actualmente detenida en la Corte Constitucional.

“Ya con Petro fuera del cargo les prometo que la Corte da por terminado el golpe blando y desempantana la Reforma Pensional en 3, 2, 1… Guarden este tuit”, sentenció Bolívar.

Gustavo Bolívar advirtió sobre el déficit estructural en el programa Colombia Mayor - crédito @GustavoBolivar/X
Gustavo Bolívar advirtió sobre el déficit estructural en el programa Colombia Mayor - crédito @GustavoBolivar/X

Esto dijo Gustavo Petro a propuesta de De la Espriella de aumentar el subsidio a los adultos mayores

El presidente saliente Gustavo Petro se pronunció en la red social X acerca de la propuesta de Abelardo de la Espriella para ampliar el subsidio a adultos mayores en Colombia, señalando que “no me opongo a esta propuesta, pero para efectuarla hay que quebrar varias reglas de ley”.

Petro explicó que el paso de un programa anual de 8 billones a uno de 15 billones de pesos requiere conseguir 7 billones de pesos adicionales cada año.

Según el mandatario, la vía más directa para financiar este incremento es la aprobación de la reforma pensional, la cual permanece estancada en la Corte Constitucional.

Petro sostuvo que “si se establece un sistema equilibrado e integrado de los flujos de cotización de los fondos privados con los flujos de pensionados pagos por el presupuesto nacional como propuse en la reforma pensional, automáticamente se liberan los 7 billones que hoy se giran del presupuesto a pagos de pensiones y se pueden destinar a cubrir los 7 billones adicionales”.

Gustavo Petro planteó alternativas para financiar el subsidio a adultos mayores y llamó a un acuerdo nacional sobre pensiones - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro planteó alternativas para financiar el subsidio a adultos mayores y llamó a un acuerdo nacional sobre pensiones - crédito @petrogustavo/X

Petro insistió en que este proceso permitiría otorgar un bono pensional de 400.000 pesos mensuales y “sacar automáticamente a los adultos mayores de la pobreza extrema”. Además, afirmó que este mecanismo garantizaría derechos y beneficiaría a unos tres millones de personas mayores en el país.

El jefe de Estado advirtió que, si la reforma pensional no avanza, solo quedaría aumentar impuestos, señalando que estos deberían recaer sobre “las rentas de especulación poderosas”, incluyendo dividendos, grandes haciendas improductivas, capitales en paraísos fiscales y una sobretasa de renta a hidrocarburos.

El mandatario propuso que el oro de Colombia sirva como reserva del fondo pensional y que la inversión pensional se oriente hacia infraestructuras como la red ferroviaria nacional y proyectos de energía limpia.

Finalmente, Petro advirtió que “financiar el bono pensional con impuestos sobre los pobres o sobre el endeudamiento sería un suicidio económico” y sugirió un acuerdo entre equipos técnicos, representantes laborales y gremiales para consensuar una solución viable con el nuevo gobierno.

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