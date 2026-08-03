Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Siete homicidios marcaron el inicio de agosto en Cali: las autoridades reforzaron los operativos policiales

Un repunte de hechos violentos y operativos antidroga definió el primer fin de semana del mes en la capital del Valle, donde la Policía reportó asesinatos, decomisos de estupefacientes y decenas de detenciones en diferentes comunas

Cali registró 267 homicidios en el primer trimestre de 2026, un aumento del 5% frente al 2025 - crédito @ConcejoCali_ / X
Cali registró siete homicidios, 31 capturas y la incautación de 8.750 dosis de estupefacientes durante el primer fin de semana de agosto - crédito @ConcejoCali_ / X
Guardar

El primer fin de semana de agosto en Cali dejó un saldo preocupante: siete homicidios registrados en distintos puntos de la ciudad, junto a 31 capturas y la incautación de 8.750 dosis de estupefacientes, según informó la Policía Metropolitana de Santiago de Cali.

Las cifras reflejan el impacto de la violencia armada y el tráfico de drogas en la capital del Valle del Cauca, donde las autoridades intensificaron los controles en respuesta al aumento de hechos delictivos.

Operativos policiales y capturas durante el fin de semana

Durante los días sábado 1 y domingo 2 de agosto, la Policía Metropolitana de Cali ejecutó planes de control en barrios identificados como críticos para la seguridad ciudadana.

PUBLICIDAD

Autoridades de Cali desmantelaron una banda criminal conocida como 'Los del Filo' que se dedicaría a homicidios en la ciudad
La Policía Metropolitana de Cali intensificó los operativos de control en barrios críticos ante el aumento de la violencia armada y el tráfico de drogas - crédito Secretaría de Seguridad y Justicia

De acuerdo con el mayor Nelson Carrero, oficial de guarnición de la institución, estos operativos permitieron incautar siete armas de fuego, decomisar cerca de 8.750 dosis de estupefacientes y capturar a 31 personas por diversos delitos. En declaraciones públicas el oficial destacó que 27 de los detenidos fueron sorprendidos en flagrancia, mientras que cuatro más tenían orden judicial vigente.

Entre los casos registrados, dos hombres fueron aprehendidos en el barrio Nueva Floresta tras hurtar una cadena de oro y elementos tecnológicos valorados en $3.600.000.

En el sector de Antonio Nariño, las autoridades detuvieron a un sujeto cuando intentaba robar un establecimiento comercial. También se realizaron capturas en los barrios San Pascual y Valle del Lili, donde dos mujeres fueron detenidas por hurto a personas. En Alto Nápoles, se frustró el robo de una motocicleta bajo la modalidad de halado.

PUBLICIDAD

La droga era transportada en un vehículo Duster; el conductor logró huir pese al intenso despliegue policial y la tecnología de vigilancia - crédito Policía de Cali
La Policía Metropolitana de Cali intensificó los operativos de control en barrios críticos ante el aumento de la violencia armada y el tráfico de drogas - crédito Policía de Cali

El mayor Carrero resaltó la recuperación de cinco motocicletas y dos automotores, con especial mención a la comuna 21, donde se lograron recuperar tres motocicletas avaluadas en más de $14 millones. Según detalló en una atención a medios, estos resultados se alcanzaron gracias a las denuncias ciudadanas y la activación de planes candado en sectores sensibles.

Incautación de drogas y modalidad de ‘narcoencomienda’

Como parte de la ofensiva contra el microtráfico, la Seccional de Tránsito y Transporte interceptó un envío de más de 4.500 gramos de marihuana, bajo la modalidad de encomienda, con destino al departamento de Antioquia. Este decomiso se suma al total de dosis de estupefacientes retiradas del mercado ilegal durante el fin de semana en Cali.

La modalidad de ‘narcoencomienda’ consiste en enviar sustancias ilícitas camufladas en paquetes a través de servicios de transporte, práctica que las autoridades han venido identificando y combatiendo en los últimos meses.

La Seccional de Tránsito y Transporte decomisó más de 4.500 gramos de marihuana enviados por encomienda hacia Antioquia en una modalidad de narcoencomienda - crédito Alcaldía de Cali
La Seccional de Tránsito y Transporte decomisó más de 4.500 gramos de marihuana enviados por encomienda hacia Antioquia en una modalidad de narcoencomienda - crédito Alcaldía de Cali

Violencia armada: detalle de los homicidios

Pese a los esfuerzos institucionales, la violencia armada dejó siete víctimas mortales en las comunas 6, 13, 14 y 18 de Cali.

El sábado se reportaron cinco muertes violentas: un joven de 19 años en Petecuy Etapa III, un hombre de 44 años atacado dentro de una vivienda en Floralia, un doble homicidio en Comuneros II (donde murieron un hombre de 23 años y un menor de 13), y un hombre sin identificar en Alto Jordán.

El domingo, dos nuevos hechos de sangre elevaron la cifra: un hombre de 23 años fue atacado con arma de fuego dentro de una residencia en Alto Nápoles, y un joven de 26 años recibió disparos en el barrio Alfonso Bonilla Aragón. En ambos casos, las víctimas fallecieron tras ser trasladadas a centros asistenciales.

Homicidio en Cali. Foto: Colprensa
La violencia armada dejó siete muertos en las comunas 6, 13, 14 y 18, con casos reportados en Petecuy Etapa III, Floralia, Comuneros II, Alto Jordán, Alto Nápoles y Alfonso Bonilla Aragón - crédito Colprensa

La Policía Metropolitana de Cali, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, avanza en la recolección de pruebas para esclarecer estos crímenes y ubicar a los responsables.

Las autoridades recordaron que la comunidad puede aportar información confidencial a través de la línea 123 o al celular 321 3945156, canales habilitados para fortalecer la colaboración ciudadana en materia de seguridad.

Accidentalidad vial: cinco muertes en el mismo fin de semana

El balance de violencia se extendió a las vías de Cali, donde cinco personas murieron en accidentes de tránsito durante el mismo fin de semana, la mayoría motociclistas. Los siniestros ocurrieron entre la noche de 1 y la mañana del 2 de agosto; las causas principales estarían relacionadas con exceso de velocidad y pérdida de control.

Homicidio en Cali, Valle del Cauca.
Cinco personas murieron en accidentes de tránsito en Cali durante el mismo fin de semana, en siniestros que afectaron sobre todo a motociclistas y ocurrieron en horarios nocturnos y de madrugada - crédito Colprensa

Duvier Ossa, gestor operativo del Centro de Gestión de la Secretaría de Movilidad (Ceges), detalló que los casos incluyeron accidentes en la carrera 70 con calle primera, el túnel Mundialista, la carrera Primera con calle 70, la calle 12 Oeste con carrera 40 y la calle 36 con carrera 75, donde un ciclista de 82 años fue atropellado por un vehículo que escapó del lugar.

Las autoridades advirtieron sobre un patrón de siniestralidad que involucra principalmente a motociclistas en horarios nocturnos y de madrugada. Ossa señaló que muchos de estos incidentes afectan a jóvenes que transitan solos y pierden la vida en la vía. “Todos estos temas son materia de investigación; hay unas causas y una hipótesis que están muy latentes”, expresó el funcionario en declaraciones recogidas por El País Cali.

Temas Relacionados

Homicidio en CaliPolicía Metropolitana de CaliMicrotráficoCaliColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pese al optimismo sobre el peso colombiano, el dólar estadounidense podría dispararse y volver a estar caro al cierre de 2026

En los próximos meses, cifras de deuda y comportamiento de inversión serán cruciales para anticipar si la tendencia observada cambiará

Pese al optimismo sobre el peso colombiano, el dólar estadounidense podría dispararse y volver a estar caro al cierre de 2026

Mujer denunció que fue amenazada de muerte dentro de un bus de Transmilenio en Bogotá: “Bájese o la cojo a puñaladas”

El video de una agresión verbal contra una pasajera del sistema de transporte circuló en redes sociales y preocupó a los usuarios que se movilizaron a diario en los articulados

Mujer denunció que fue amenazada de muerte dentro de un bus de Transmilenio en Bogotá: “Bájese o la cojo a puñaladas”

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: estos son algunos de los afiliados al nuevo partido Defensores de la Patria tras obtener personería jurídica del CNE

En el listado de algunos de sus afiliados aparecen figuras como Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, Rodrigo Lara, Mauricio Gómez Amín y Jaime Andrés Beltrán

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: estos son algunos de los afiliados al nuevo partido Defensores de la Patria tras obtener personería jurídica del CNE

Análisis arbitral de las jugadas polémicas en la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II: el penal que le quitaron a Once Caldas

Un potencial penal cometido por Andrés Mosquera Marmolejo, la simulación de Carlos Giraldo, la expulsión de Andrés Felipe Román y las manos de Yeison Suárez y Pedro Franco fueron analizadas por Jorge Ramírez

Análisis arbitral de las jugadas polémicas en la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II: el penal que le quitaron a Once Caldas

CNE otorgó personería jurídica al movimiento Defensores de la Patria, de Abelardo de la Espriella: así se celebró la decisión

La reciente aprobación en el órgano electoral habilitará a la colectividad vinculada al presidente electo para competir en próximos ciclos electorales y organizar su estructura interna a nivel nacional

CNE otorgó personería jurídica al movimiento Defensores de la Patria, de Abelardo de la Espriella: así se celebró la decisión
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

ENTRETENIMIENTO

Karol G compartió un video con un emotivo mensaje anunciando la llegada de su próximo trabajo discográfico: “Dejas de creer en ti mismo”

Karol G compartió un video con un emotivo mensaje anunciando la llegada de su próximo trabajo discográfico: “Dejas de creer en ti mismo”

La fiesta de Juliana Calderón para revelar el sexo de su bebé terminó opacada por la reacción de su hermana: lloró, gritó y rompió la decoración

Entre lágrimas, Karol G se sinceró ante miles de seguidores durante su concierto en Washington: “Vivo una realidad diferente”

Juliana Calderón sorprendió a sus seguidores con la revelación del género de su bebé: “No saben la felicidad”

Luis Alfonso reveló que tomó importante decisión sobre el alcohol por un llamado de Dios: “Sentí una cosa que me ungió”

Deportes

Análisis arbitral de las jugadas polémicas en la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II: el penal que le quitaron a Once Caldas

Análisis arbitral de las jugadas polémicas en la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II: el penal que le quitaron a Once Caldas

Lucas González defendió la alineación de Atlético Nacional ante Jaguares tras las críticas por el alto promedio de edad del equipo titular

Win Sports tiene competencia para los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano: así lo aseguró la Dimayor

Jáminton Campaz podría llegar al fútbol mexicano: así va el mercado de pases de los futbolistas de la selección Colombia

Hora y dónde ver el clásico del Oriente entre Bucaramanga vs. Cúcuta Deportivo: inicia la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026