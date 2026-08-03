Siete homicidios marcaron el inicio de agosto en Cali: las autoridades reforzaron los operativos policiales

Cali registró siete homicidios, 31 capturas y la incautación de 8.750 dosis de estupefacientes durante el primer fin de semana de agosto - crédito @ConcejoCali_ / X

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El primer fin de semana de agosto en Cali dejó un saldo preocupante: siete homicidios registrados en distintos puntos de la ciudad, junto a 31 capturas y la incautación de 8.750 dosis de estupefacientes, según informó la Policía Metropolitana de Santiago de Cali.

Las cifras reflejan el impacto de la violencia armada y el tráfico de drogas en la capital del Valle del Cauca, donde las autoridades intensificaron los controles en respuesta al aumento de hechos delictivos.

Operativos policiales y capturas durante el fin de semana

Durante los días sábado 1 y domingo 2 de agosto, la Policía Metropolitana de Cali ejecutó planes de control en barrios identificados como críticos para la seguridad ciudadana.

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La Policía Metropolitana de Cali intensificó los operativos de control en barrios críticos ante el aumento de la violencia armada y el tráfico de drogas - crédito Secretaría de Seguridad y Justicia

De acuerdo con el mayor Nelson Carrero, oficial de guarnición de la institución, estos operativos permitieron incautar siete armas de fuego, decomisar cerca de 8.750 dosis de estupefacientes y capturar a 31 personas por diversos delitos. En declaraciones públicas el oficial destacó que 27 de los detenidos fueron sorprendidos en flagrancia, mientras que cuatro más tenían orden judicial vigente.

Entre los casos registrados, dos hombres fueron aprehendidos en el barrio Nueva Floresta tras hurtar una cadena de oro y elementos tecnológicos valorados en $3.600.000.

En el sector de Antonio Nariño, las autoridades detuvieron a un sujeto cuando intentaba robar un establecimiento comercial. También se realizaron capturas en los barrios San Pascual y Valle del Lili, donde dos mujeres fueron detenidas por hurto a personas. En Alto Nápoles, se frustró el robo de una motocicleta bajo la modalidad de halado.

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La Policía Metropolitana de Cali intensificó los operativos de control en barrios críticos ante el aumento de la violencia armada y el tráfico de drogas - crédito Policía de Cali

El mayor Carrero resaltó la recuperación de cinco motocicletas y dos automotores, con especial mención a la comuna 21, donde se lograron recuperar tres motocicletas avaluadas en más de $14 millones. Según detalló en una atención a medios, estos resultados se alcanzaron gracias a las denuncias ciudadanas y la activación de planes candado en sectores sensibles.

Incautación de drogas y modalidad de ‘narcoencomienda’

Como parte de la ofensiva contra el microtráfico, la Seccional de Tránsito y Transporte interceptó un envío de más de 4.500 gramos de marihuana, bajo la modalidad de encomienda, con destino al departamento de Antioquia. Este decomiso se suma al total de dosis de estupefacientes retiradas del mercado ilegal durante el fin de semana en Cali.

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La modalidad de ‘narcoencomienda’ consiste en enviar sustancias ilícitas camufladas en paquetes a través de servicios de transporte, práctica que las autoridades han venido identificando y combatiendo en los últimos meses.

La Seccional de Tránsito y Transporte decomisó más de 4.500 gramos de marihuana enviados por encomienda hacia Antioquia en una modalidad de narcoencomienda - crédito Alcaldía de Cali

Violencia armada: detalle de los homicidios

Pese a los esfuerzos institucionales, la violencia armada dejó siete víctimas mortales en las comunas 6, 13, 14 y 18 de Cali.

El sábado se reportaron cinco muertes violentas: un joven de 19 años en Petecuy Etapa III, un hombre de 44 años atacado dentro de una vivienda en Floralia, un doble homicidio en Comuneros II (donde murieron un hombre de 23 años y un menor de 13), y un hombre sin identificar en Alto Jordán.

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El domingo, dos nuevos hechos de sangre elevaron la cifra: un hombre de 23 años fue atacado con arma de fuego dentro de una residencia en Alto Nápoles, y un joven de 26 años recibió disparos en el barrio Alfonso Bonilla Aragón. En ambos casos, las víctimas fallecieron tras ser trasladadas a centros asistenciales.

La violencia armada dejó siete muertos en las comunas 6, 13, 14 y 18, con casos reportados en Petecuy Etapa III, Floralia, Comuneros II, Alto Jordán, Alto Nápoles y Alfonso Bonilla Aragón - crédito Colprensa

La Policía Metropolitana de Cali, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, avanza en la recolección de pruebas para esclarecer estos crímenes y ubicar a los responsables.

Las autoridades recordaron que la comunidad puede aportar información confidencial a través de la línea 123 o al celular 321 3945156, canales habilitados para fortalecer la colaboración ciudadana en materia de seguridad.

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Accidentalidad vial: cinco muertes en el mismo fin de semana

El balance de violencia se extendió a las vías de Cali, donde cinco personas murieron en accidentes de tránsito durante el mismo fin de semana, la mayoría motociclistas. Los siniestros ocurrieron entre la noche de 1 y la mañana del 2 de agosto; las causas principales estarían relacionadas con exceso de velocidad y pérdida de control.

Cinco personas murieron en accidentes de tránsito en Cali durante el mismo fin de semana, en siniestros que afectaron sobre todo a motociclistas y ocurrieron en horarios nocturnos y de madrugada - crédito Colprensa

Duvier Ossa, gestor operativo del Centro de Gestión de la Secretaría de Movilidad (Ceges), detalló que los casos incluyeron accidentes en la carrera 70 con calle primera, el túnel Mundialista, la carrera Primera con calle 70, la calle 12 Oeste con carrera 40 y la calle 36 con carrera 75, donde un ciclista de 82 años fue atropellado por un vehículo que escapó del lugar.

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Las autoridades advirtieron sobre un patrón de siniestralidad que involucra principalmente a motociclistas en horarios nocturnos y de madrugada. Ossa señaló que muchos de estos incidentes afectan a jóvenes que transitan solos y pierden la vida en la vía. “Todos estos temas son materia de investigación; hay unas causas y una hipótesis que están muy latentes”, expresó el funcionario en declaraciones recogidas por El País Cali.