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Precio del petróleo hizo que las ganancias de Ecopetrol repuntaran en el segundo trimestre de 2026: la compañía confirmó buenas noticias

La estatal petrolera afronta cambios de entorno con ajustes en sus operaciones y destaca contratos internacionales de energía, junto al avance en sostenibilidad y alternativas para el segundo semestre

Juan Carlos Hurtado, presidente encargado de Ecopetrol, informó que en el segundo trimestre de 2026 la utilidad neta de la compañía creció 235%, mientras que los ingresos aumentaron 35% y el Ebitda 59% - crédito Ecopetrol
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El segundo trimestre de 2026 dejó la utilidad neta trimestral más alta para la compañía desde el cuarto trimestre de 2022: se ubicó en $6,1 billones, un salto de 235% frente a un año atrás, apoyado en mayores precios del petróleo, marcas históricas en refinación y más volumen transportado, pese a una caída de 6,6% en la producción de hidrocarburos.

Los resultados del periodo muestran que la compañía elevó sus ganancias y la generación de caja por el repunte del precio del petróleo Brent (de referencia para Colombia), mejores márgenes de refinación y mayor transporte, aunque la operación siguió bajo presión por la menor producción. La compañía reportó:

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  • Ingresos por $40,2 billones.
  • Ebitda (indicador financiero que mide la rentabilidad operativa de una empresa al mostrar su beneficio bruto antes de restar los intereses, los impuestos, las depreciaciones y las amortizaciones) de $17,7 billones.
  • Utilidad semestral: de $9 billones, con medidas para recuperar barriles en la segunda mitad del año.

Según el reporte, en el trimestre:

  • Los ingresos crecieron 35% hasta $40,2 billones y el Ebitda avanzó 59% hasta $17,7 billones.
  • El margen Ebitda llegó a 44%, 6 puntos porcentuales (pp) por encima del segundo trimestre de 2025.
  • En el acumulado del semestre, la utilidad neta alcanzó $9 billones, un alza de 81% frente al mismo periodo de 2025. La empresa señaló que esa cifra quedó casi al nivel de las ganancias de todo el año previo.
Ecopetrol es la empresa más rentable del Estado colombiano - crédito Luisa González/Reuters
Ecopetrol es la empresa más rentable del Estado colombiano - crédito Luisa González/Reuters

Al respecto, el presidente encargado de Ecopetrol S.A., Juan Carlos Hurtado, afirmó que los resultados “reflejan la capacidad para maximizar los resultados de nuestra estrategia integrada y la excelencia operacional de nuestros negocios para responder con agilidad a las dinámicas del mercado”. La compañía añadió que el balance estuvo respaldado por una “sólida gestión comercial, la flexibilidad operativa de sus activos y una estricta disciplina financiera”.

Qué impulsó las ganancias del trimestre

La compañía atribuyó buena parte del resultado a un aporte cercano a $5,6 billones por factores de mercado. Entre ellos mencionó el mayor precio del Brent y mejores diferenciales de productos refinados.

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Dicho efecto se compensó en parte con una menor tasa de cambio promedio, el deterioro de los diferenciales del crudo y presiones inflacionarias. A eso se sumó un impacto de $1,2 billones por la sobretasa del impuesto de renta y el reconocimiento parcial del impuesto al patrimonio.

Hurtado sostuvo que la empresa “logró capturar favorablemente las oportunidades derivadas de unas condiciones de mercado excepcionales”. El desempeño explicó buena parte del salto de las utilidades entre abril y junio.

El precio promedio del petróleo Brent en junio de 2026 fue de USD85,40 por barril, según los registros de Datosmacro - crédito José Miguel Gómez/Reuters
El precio promedio del petróleo Brent en junio de 2026 fue de USD85,40 por barril, según los registros de Datosmacro - crédito José Miguel Gómez/Reuters

Refinación y transporte sostuvieron el salto operativo

El segmento de refinación registró la carga consolidada más alta de la historia de la compañía, con 438,6 kbd, equivalente a 439.000 barriles diarios. El volumen superó en 6% el nivel del segundo trimestre de 2025. Por su parte, el margen bruto integrado de refinación llegó a USD29,8 por barril, más del doble del registrado un año atrás. El segmento además reportó un Ebitda de $3,1 billones y un crecimiento de 365% en ese indicador.

La empresa atribuyó el desempeño al fortalecimiento de los diferenciales internacionales de jet, diésel y gasolina.

En transporte, los volúmenes movilizados crecieron 3,8% hasta 1.125 kbd. La cifra equivale a 1,125 millones de barriles diarios.

Caída de la producción y plan para recuperarla

La producción de hidrocarburos se ubicó en 705,8 kbped, o 706.000 barriles equivalentes por día, con una caída de 6,6% frente al segundo trimestre de 2025. El retroceso contrastó con el repunte financiero y con las marcas operativas en refinación. La empresa explicó que la baja obedeció a menor producción internacional en Permian, declinación natural en campos del Piedemonte y afectaciones operativas en CPO-9, Chichimene y Castilla, en el Meta.

Hurtado dijo que la producción “alcanzó 706 kbped en el trimestre, nivel que refleja el impacto de eventos de entorno y restricciones operativas en campos estratégicos que limitaron el crecimiento esperado de crudo nacional”.

Juan Carlos Hurtado reeemplazó a Ricardo Roa en el cargo de presidente de Ecopetrol - crédito Nathalia Angarita/Reuters
Juan Carlos Hurtado reeemplazó a Ricardo Roa en el cargo de presidente de Ecopetrol - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Como respuesta, la compañía anunció una campaña adicional de perforación en Permian, más actividades de recobro mejorado y nuevas perforaciones en Colombia para recuperar producción en el segundo semestre.

Gas, comercialización internacional e ISA complementaron el semestre

En el frente comercial, la empresa destacó el papel de sus filiales de Houston y Singapur en la venta de crudos y derivados. Según Ecopetrol, esas filiales “continuaron desempeñando un papel fundamental en la optimización del valor de los productos del Grupo, fortaleciendo el posicionamiento de nuestros crudos y derivados en los mercados internacionales”.

La compañía también indicó que sus crudos siguen negociándose con el descuento asociado al regreso de los crudos venezolanos al mercado internacional. Ese factor apareció entre las presiones sobre el negocio de comercialización.

En cuanto a energías para la transición, se informó que abastece cerca del 62% de la demanda nacional de gas natural. Juan Carlos Hurtado afirmó que la empresa avanza en “iniciativas que fortalecen la seguridad energética del país y contribuyen a una operación cada vez más eficiente y sostenible de cara al fenómeno de El Niño”. El balance incluyó avances en eficiencia energética, autogeneración, energías renovables y uso responsable del recurso hídrico. En transmisión y vías, ISA “mantuvo resultados sobresalientes” y sus empresas en Brasil “lograron nuevas adjudicaciones en transmisión de energía por USD428 millones e incorporaron nuevos proyectos a su operación”.

La posición financiera cerró el semestre con una caja consolidada de $11,3 billones y una relación deuda bruta/Ebitda de 2,0 veces. Ese nivel quedó por debajo del límite de 2,5 veces fijado para 2026.

Durante el semestre, la empresa:

  • Completó el pago de dividendos al accionista mayoritario por $5,0 billones.
  • El saldo por cobrar del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc ) se ubicó en $8 billones al cierre de junio, con una proyección de acumulación de entre $8 billones y $12 billones al final del año.

Al cierre de su mensaje, Hurtado señaló que la compañía “mantiene una trayectoria consistente con el cumplimiento de nuestras metas anuales” y que este desempeño “refleja la disciplina en la ejecución de nuestro plan de inversiones y el avance sostenido de la Estrategia 2040”.

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