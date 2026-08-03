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El impacto económico de Colombiamoda 2026: miles de visitantes y US$22 millones para Medellín

La edición 37 de la Semana de la Moda de Colombia consolidó a la capital antioqueña como un referente del turismo de negocios en América Latina, con una amplia participación de compradores, marcas y expositores nacionales e internacionales

La feria de la moda más importante de Latinoamérica no solo es un evento para observar las últimas tendencias en moda, sino también una plataforma dinámica donde la innovación, el diseño y los negocios se encuentran para impulsar la industria textil y confecciones en Colombia y más allá - crédito Juan Felipe Roldán
Colombiamoda 2026 reunió durante siete días a 65.000 asistentes provenientes de 53 países - crédito Juan Felipe Roldán
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La edición número 37 de Colombiamoda volvió a convertir a Medellín en un punto de encuentro para empresarios, compradores, diseñadores y visitantes especializados de distintos continentes. Durante una semana, la ciudad recibió miles de asistentes que impulsaron la actividad económica y consolidaron el papel del evento como una de las principales vitrinas del Sistema Moda colombiano.

Más allá de las pasarelas y las colecciones presentadas, la feria dejó resultados que impactaron sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte, el comercio y otros servicios asociados al turismo de negocios. El balance entregado por Inexmoda refleja que la cita continúa ampliando su influencia sobre la economía local.

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El robo al ciudadano francés se presentó en su lugar de hospedaje, ubicado en el sector de El Poblado - crédito Alcaldía de Medellín / sitio web
El Circuito de Ciudad llevó actividades de moda, arte, cultura y gastronomía a distintos espacios de Medellín - crédito Alcaldía de Medellín / sitio web

La derrama económica superó los US$22 millones gracias al turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), impulsado por la realización de la Semana de la Moda de Colombia. Esa dinámica reafirma a Medellín como uno de los destinos más importantes de América Latina para eventos especializados.

Durante los siete días de programación, Colombiamoda reunió a 65.000 asistentes procedentes de 53 países. Además, participaron 630 marcas y expositores provenientes de 54 ciudades colombianas, quienes aprovecharon el encuentro para fortalecer relaciones comerciales y presentar sus propuestas ante compradores nacionales e internacionales. La feria recibió 9.000 compradores especializados, de los cuales 1.600 llegaron desde otros países. Ese escenario permitió a las empresas ampliar contactos, abrir oportunidades de negocio y mostrar la evolución de la industria colombiana ante representantes de diferentes mercados.

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La edición de 2026 se desarrolló bajo el concepto “Uniqueness is the New Luxury”, una propuesta con la que Colombiamoda buscó demostrar que la competitividad del Sistema Moda colombiano depende cada vez más de la identidad de las marcas, el valor agregado de sus productos y la capacidad para conectar con consumidores de distintos mercados.

La programación incluyó 35 pasarelas, 28 espacios académicos y una agenda enfocada en sostenibilidad e innovación para el Sistema Moda colombiano -crédito crédito colombiamoda_oficial/Instagram
La programación incluyó 35 pasarelas, 28 espacios académicos y una agenda enfocada en sostenibilidad e innovación para el Sistema Moda colombiano -crédito crédito colombiamoda_oficial/Instagram

Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, destacó el papel que desempeña el evento para proyectar el talento nacional: “Colombiamoda es el escenario donde exaltamos a Colombia y conectamos al país con el mundo a través de su creatividad, su talento y la fuerza de un Sistema Moda que trabaja unido. Hoy vemos marcas que entienden que competir no significa únicamente responder a una dinámica de precios, sino construir valor desde la identidad, el diseño, la innovación y el sello de autor”.

Y añadió: “Esta edición demuestra que Colombia tiene una voz propia dentro de la moda internacional y que, cuando articulamos empresarios, diseñadores, academia y aliados estratégicos, logramos proyectar una industria más fuerte, preparada para conquistar nuevos mercados y mostrarle al mundo aquello que nos hace únicos”.

El balance entregado por Inexmoda también destacó la capacidad de Colombiamoda para dinamizar diferentes actividades económicas de la ciudad. La llegada de empresarios, compradores, expertos y visitantes especializados impulsó la demanda de alojamiento, restaurantes, transporte y otros servicios vinculados con el turismo de negocios.

La feria generó además 2.500 empleos directos e indirectos. Empresas dedicadas al vestuario femenino, masculino e infantil, calzado, marroquinería, accesorios, joyería, denim, resortwear, bienestar, insumos y proveeduría especializada aprovecharon el espacio para exhibir productos desarrollados con énfasis en creatividad, innovación y construcción de marca. Como parte de las estrategias para fortalecer la competitividad del sector, la Cámara de Comercio de Bogotá asistió con una misión empresarial integrada por 20 compañías pertenecientes a los segmentos de joyería, moda casual, jeanswear y calzado. El objetivo fue generar nuevas oportunidades comerciales y ampliar su presencia en mercados nacionales e internacionales.

La feria contó con la participación de 630 marcas y 9.000 compradores especializados, incluidos 1.600 internacionales- crédito colombiamoda_oficial/Instagram
La feria contó con la participación de 630 marcas y 9.000 compradores especializados, incluidos 1.600 internacionales- crédito colombiamoda_oficial/Instagram

Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue el fortalecimiento del Circuito de Ciudad. Gracias a esta iniciativa, Colombiamoda llevó experiencias relacionadas con moda, arte, cultura, gastronomía, deporte y entretenimiento a diferentes espacios de Medellín, ampliando el alcance del evento más allá de los escenarios tradicionales.

En total se realizaron 140 actividades distribuidas por distintos puntos de la capital antioqueña. La programación permitió que ciudadanos, empresarios y visitantes participaran en experiencias que complementaron la agenda comercial y consolidaron a Medellín como un destino internacional para la moda, los negocios y las industrias creativas.

La agenda incluyó además 35 pasarelas y 28 espacios de conocimiento con la participación de 126 conferencistas nacionales e internacionales. A ello se sumó la Ruta de la Sostenibilidad, integrada por 38 empresas, junto con 23 conferencias especializadas sobre economía circular, innovación, trazabilidad y retos ambientales para el Sistema Moda colombiano.

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