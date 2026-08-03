Mujer denunció que fue amenazada de muerte en un bus de Transmilenio en Bogotá: “Bájese o la cojo a puñaladas”

Una mujer realizó una grabación en la que alerta sobre una persona que la habría amenazado de muerte - crédito AsoRed ApoyoColombia / Facebook

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Una mujer habría sido amenazada dentro de un bus de Transmilenio en Bogotá. La presunta víctima grabó parte del episodio ocurrido en la ruta H83 rumbo al Portal Usme, lo que tiene en alerta a la ciudadanía sobre los riesgos de seguridad para las usuarias del transporte público y desató reclamos por una reacción más rápida de las autoridades, con el fin de evitar una tragedia.

El video se difundió a través de las redes sociales, en las que se confirmó que la víctima viajaba con una compañera y las dos decidieron bajarse en la siguiente estación por miedo a que la amenaza se concretara.

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El caso se conoció después de que la Secretaría Distrital de la Mujer informara que durante el primer semestre de 2026 realizó 210.556 atenciones a las ciudadanas y que el 64% estuvo relacionado con situaciones de violencia. En ese mismo período, el Sistema Articulado de Alertas Tempranas identificó y atendió a 1.934 mujeres con riesgo de feminicidio.

En las imágenes que circularon en redes se escucha al hombre decirle a la pasajera violentas frases como: “Bájese o la cojo a puñaladas”.

Hasta ahora no se conoce de manera pública la identidad del señalado ni las circunstancias que originaron la confrontación. Versiones preliminares indican que la mujer habría buscado policías en estaciones cercanas, pero durante el trayecto no encontró presencia de uniformados.

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Según el video, el sujeto estuvo hostigando a la pasajera durante varios minutos - crédito Luisa Gonzalez / REUTERS

De acuerdo con La FM, la Policía Metropolitana de Bogotá no había recibido reportes del caso, lo que reitera que la circulación masiva del video no equivale, por sí sola, a una denuncia formal ante las autoridades.

El hecho generó rechazo de voces en el Concejo de Bogotá, como es el caso del concejal Juan David Quintero que cuestionó que una mujer se sienta vulnerable en el sistema y pidió al presidente electo Abelardo de la Espriella priorizar su propuesta de un nuevo escuadrón de fuerza Escuadrón Urbano de Autoridad, Convivencia y Justicia en el Transporte Público (Emac) para reforzar la seguridad en el transporte público.

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Quintero escribió en su cuenta de X: “No puede ser que una mujer se sienta vulnerable por un desadaptado, que la amenaza con apuñalarla. Pido al presidente Abelardo priorizar mi propuesta de un nuevo escuadrón de fuerza Emac para que ningún usuario sienta temor al subirse al transporte público, que es un servicio esencial para las personas”.

Entre las reacciones en redes sociales también apareció una crítica a la capacidad de respuesta dentro del sistema. Uno de los comentarios citados preguntó: “No sé supone que el Transmilenio tiene cámaras al interior de los buses. ¿Galán no acabó de darles más motos? ¿No hay vigilancia privada?” y otras como: “Doctor Carlos Fernando Galán hasta cuándo tenemos que tolerar gente desadaptada, señor presidente Abelardo de la Espriella, Bogotá necesita atención, la que no le da el alcalde en curso”.

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El cabildante pidió protección para todas las mujeres en el sistema - crédito Juan David Quintero / X

Qué puede hacer una víctima o un testigo ante una amenaza en un bus

Si una amenaza, pelea o agresión está ocurriendo en el sistema de transporte de la ciudad y representa un riesgo inmediato, la víctima o cualquier persona presente puede llamar a la Línea de Emergencias 123, disponible las 24 horas para atender incidentes que afecten la seguridad de los capitalinos.

Recuerde que también puede alertar a un funcionario de Transmilenio, al conductor o a un integrante de la Policía de Transporte Masivo, aunque la preocupación de la comunidad radica en que muchas veces las estaciones no cuentan con personal de apoyo que pueda atender el caso.

La policía hace controles constantes en las estaciones para atender los casos, aunque la ciudadanía considera que el control es insuficiente - crédito Transmilenio / X

Cabe mencionar que si los pasajeros desean presentar una denuncia penal, puede acudir a la Fiscalía General de la Nación, que dispone de un canal virtual y de la Línea 122.

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La Secretaría Distrital de la Mujer presentó su balance semestral en el que indicó que la cantidad de denuncias demuestran que la comunidad está acudiendo a los canales oficiales: “Este comportamiento refleja una mayor búsqueda de ayuda, la activación temprana de las rutas institucionales y una respuesta más oportuna para prevenir que los riesgos se conviertan en violencias más graves”.