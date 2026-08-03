CNE otorgó personería jurídica al movimiento Defensores de la Patria, de Abelardo de la Espriella: así se celebró la decisión

El vicepresidente electo celebró el anuncio del Consejo Nacional Electoral, que concedió la personería jurídica al movimiento que llevó al mandatario entrante, Abelardo de la Espriella, a la Casa de Nariño - crédito @jrestrp/X

Guardar

La determinación del Consejo Nacional Electoral (CNE), el lunes 3 de agosto de 2026, de entregar reconocimiento jurídico a Defensores de la Patria generó expresiones de júbilo entre miembros del gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella, que valoraron el proceder del órgano electoral en entregarle personería al movimiento que llevó al gobernante a la Casa de Nariño.

La decisión, que se tomó con seis votos a favor y uno en contra, convirtió oficialmente al movimiento en una colectividad que adquirirá los derechos para tal fin. Por tal motivo, tanto el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, como el ministro designado de Comercio, Mauricio Gómez Amín, no ocultaron su satisfacción por este paso trascendental para el colectivo de derecha, que nace en Colombia.

PUBLICIDAD

Restrepo reaccionó al anuncio y lo vinculó con el proyecto político de Abelardo de la Espriella. “¡Guau! Esta sí, esta sí que es una súpernoticia. Somos formalmente un nuevo partido político en nuestro país, el partido político del presidente electo Abelardo de la Espriella. Y eso es una gran noticia para Colombia, para los defensores de la patria, para todos los que van a recuperar este país en la patria milagro", dijo.

Abelardo de la Espriella, presidente electo, fundó el movimiento Defensores de la Patria, que se convertirá en partido político - crédito Luisa González/REUTERS

De acuerdo con el entrante funcionario, con ello se garantizará que el proyecto político “llegue no solamente a Colombia en general, sino a todos y cada uno de los territorios de nuestro país”. A este pronunciamiento se sumó el de Gómez Amín, que recordó el origen político de la colectividad y habló de cómo esta determinación se convierte en una “herramienta para defender a Colombia”.

PUBLICIDAD

“Hay momentos que marcan un antes y un después en la historia de una nación. Este es uno de ellos. Hoy, Defensores de la Patria obtiene su reconocimiento oficial como partido político, consolidando un proyecto que no nació en los escritorios, sino en las calles, en las regiones y en el anhelo de millones de colombianos que decidieron levantar la voz para cambiar el rumbo del país", indicó el designado ministro.

El designado ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, festejó en sus redes sociales el reconocimiento entregado a Defensores de la Patria - crédito @MauricioGomezCo/X

Así se dio la discusión que llevó a aprobar a Defensores de la Patria como partido político

La Sala Plena aprobó la ponencia del magistrado Alfonso Campo y aplicó la Sentencia SU-316 de 2021 de la Corte Constitucional con base en la solicitud presentada por el exregistrador delegado Nicolás Farfán. Sobre esta determinación, el magistrado Benjamín Ortiz explicó el resultado de la deliberación y precisó la situación de los magistrados que no participaron en esta decisión, que marcó un rumbo favorable para este movimiento.

PUBLICIDAD

“Después de una discusión amplia, generosa, en la que se escucharon los argumentos de los magistrados que estuvieron de acuerdo y quién no, pues se llegó a la conclusión de que era viable aprobar la resolución o reconocer la personería jurídica“, comentó Ortiz, que explicó que la magistrada Alba Lucía Velásquez salvó su voto; el togado Altus Baquero está de vacaciones y Fabiola Márquez en comisión.

En la citada sentencia de la Corte, es oportuno precisar se permite validar la votación presidencial para otorgar personería jurídica cuando supera el umbral exigido. En este caso, se acreditaron 12.960.166 votos obtenidos por Abelardo de la Espriella y Restrepo en la segunda vuelta, que representaron el 49,66% de la segunda vuelta; casi 14 veces más del exigido 3%.

PUBLICIDAD

Con el 49,66% de los votos de la segunda vuelta presidencial, el CNE decidió que el movimiento Defensores de la Patria superó el umbral electoral y merece contar con reconocimiento jurídico - crédito Sergio Acero/REUTERS

La objeción dentro del tribunal quedó en voz de Velásquez, que sostuvo una lectura restrictiva de las normas constitucionales sobre el acceso a la personería jurídica. “Defensores por la Patria no tiene ese porcentaje de representación en el Senado y tampoco está en la oposición. Es un partido de Gobierno. La Constitución, ni en el artículo 12 ni en el 118 regula esta posibilidad", destacó la magistrada.

Es oportuno resaltar que, además de Restrepo y Amín, el estratega Carlos Suárez, considerado un cerebro en esta campaña, también expresó su júbilo. “Habemus partido. Democracia moderna creada por el Pueblo en las urnas. La evolución es inevitable: bienvenidos al siglo XXI de la Política en Colombia. “Que viva el Tigre”, comentó el abogado, uno de los artífices del éxito del entrante presidente.

PUBLICIDAD

Con su mensaje en X, el abogado Carlos Suárez, estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella, festejó el reconocimiento de Defensores de la Patria como partido político - crédito @carlossuarezr/X

Qué cambia para Defensores de la Patria como partido

Con el nuevo estatus, Defensores de la Patria ya integra el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos (Rupym). Además, el CNE designó a Camilo Andrés Noguera Abello como director nacional provisional de la colectividad, que cuenta con 26 fundadores; mientras que empezará el proceso de organización interna hacia su primera convención nacional, que definirá los estatutos del partido.

Entre sus nuevas facultades están el recibir financiación estatal para funcionamiento y actividades, además de inscribir candidatos propios sin recolección de firmas. De esta forma, el partido que cuenta con los ministros Rodrigo Lara, Jaime Beltrán y Jorge Mora como afiliados, hará su estreno formal en competencia electoral quedó proyectado para los comicios regionales de octubre de 2027.

PUBLICIDAD

Defensores de la Patria se convertirá, de manera formal, en partido político, inclinado hacia lo que sería la corriente derechista impulsada por el presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito Fernando Vergara/AP

Lista de ciudadanos afiliados

1. Abelardo Gabriel de la Espriella Otero

2. José Manuel Restrepo Abondano

3. Joaquín Camilo Gutiérrez Caballero

4. Carlos Augusto Suárez Rojas

5. Carlos Andrés Ríos Puerta

6. Nicolás Farfán Namén

7. Jaime Andrés Beltrán Martínez

8. Valerie Lafaurie García

9. Luis Fernando Barrera Restrepo

10. Ana María Abello

11. Camilo Andrés Noguera Abello

12. Rodrigo Lara Restrepo

13. Mauricio Gómez Amín

14. Andrés Bernardo Barreto González

15. Ana María Ríos Puerta

16. Jorge Eduardo Mora López

17. Santiago Giraldo

18. Ramón Elías Carmona Lozano

19. Juan Nicolás Cortés Cruz

20. José Andrés Caballero Lopera

21. Carlos Alberto Leyva Namén

22. Antonio José Pinillos Parra

23. David Ricardo Barrera Leiva

24. Vincent David Ramos Montes

25. Paola Andrea Guzmán Zapata

26. Andrés Felipe Aguilar Restrepo