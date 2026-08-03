La Ungrd prevé que hasta 3.000 personas podrían requerir atención por el aumento de actividad del volcán Puracé

La Ungrd priorizó la entrega de agua y la distribución de tapabocas, y pidió mantener rutas y puntos de evacuación en el Cauca - crédito Ungrd

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Unbgrd) estimó que cerca de 3.000 personas podrían requerir atención directa si la actividad del volcán Puracé continúa evolucionando y las afectaciones aumentan en el suroccidente del país.

Actualmente, y conforme con el boletín emitido por la entidad a las 3:00 p. m., del lunes 3 de agosto de 2026, la caída de ceniza ya compromete pastos, cultivos y el suministro de agua en comunidades cercanas, lo que ha llevado a disponer carrotanques y otras ayudas para responder a la emergencia en el área de influencia volcánica.

La advertencia se hizo pública tras una sesión extraordinaria del Comité Nacional para el Manejo de Desastres, presidida por el director de la Ungrd, Javier Pava, con participación de entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sngrd), consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo, y representantes del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El encuentro fue convocado tras el cambio de alerta de amarillo a naranja, notificado por el SGC el fin de semana, ante un incremento sostenido en la actividad sísmica y eruptiva del Puracé.

El monitoreo del volcán Puracé reportó sismicidad de largo periodo, tremor espasmódico, altos niveles de dióxido de azufre y un aumento del dióxido de carbono en el suelo - crédito Servicio Geológico Colombiano

Situación actual y escenarios de riesgo

Según el último informe del SGC, en las últimas 24 horas persisten la sismicidad de largo periodo (LP) y señales de tremor espasmódico bajo el cráter del volcán, relacionadas con la dinámica de fluidos a menos de 1 km de profundidad.

Si bien se ha observado una disminución temporal en el número de sismos y emisiones de ceniza, los valores de flujo de dióxido de azufre (SO₂) permanecen elevados y continúan en ascenso las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo. Además, se detectó una anomalía térmica en el fondo del cráter, confirmada por imágenes satelitales.

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Durante el último día, se registraron tres emisiones de ceniza con alturas de hasta 500 metros, que se dispersaron hacia el occidente y afectaron las veredas Cristales, Loma Linda y 20 de julio, así como la cabecera municipal de Coconuco, en el municipio de Puracé. El monitoreo indica que los valores actuales superan ampliamente las líneas base históricas del volcán, lo que confirma una alteración sustancial en su comportamiento y justifica la persistencia de la alerta naranja.

Impacto en comunidades y medidas de respuesta

La caída de ceniza volcánica está generando impactos inmediatos en la cobertura de pastos, cultivos y el abastecimiento de agua, lo que representa un riesgo para la seguridad alimentaria y la salud de las comunidades cercanas. Por ello, la Ungrd activó el plan de preparativos y respuesta, priorizando la entrega de agua mediante carrotanques y la distribución de tapabocas para mitigar la inhalación de partículas volcánicas.

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El Ideam advirtió que las condiciones cálidas, secas y con vientos del sur y suroriente favorecen la dispersión de ceniza y sostienen la alerta roja por incendios en más de 30 municipios del Cauca - crédito Servicio Geológico Colombiano

El director de la Ungrd, Javier Pava, subrayó la importancia de mantener activos los protocolos de evacuación, las rutas de salida y los puntos de encuentro definidos con las autoridades indígenas, municipales y departamentales. "La situación desde el día sábado ha generado impactos directos a comunidades y nos tiene a todas las entidades en estado de alistamiento y preparación“, señaló Pava, quien también advirtió sobre la posibilidad de escenarios más severos si se presenta una erupción magmática de mayor envergadura.

Coordinación institucional y recomendaciones a la población

Durante la sesión, el Ideam informó que prevalecerán condiciones cálidas y secas en la región, con predominio de vientos del sur y suroriente, lo que influye en la dispersión de ceniza y mantiene la alerta roja por incendios en más de 30 municipios del Cauca. Las autoridades mantienen el monitoreo meteorológico para prever la evolución de las afectaciones.

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La Ungrd hizo un llamado a las comunidades para no acercarse a las zonas de los cráteres de Puracé, Piocollo y Curiquinga, y a seguir únicamente la información oficial emitida por el SGC, la Ungrd y las autoridades locales. Se recomendó el uso de tapabocas, la protección de fuentes de agua y la preparación de planes familiares y comunitarios de respuesta ante una eventual evacuación.

La Ungrd estimó que cerca de 3.000 personas podrían requerir atención directa si aumenta la actividad del volcán Puracé - crédito Servicio Geológico Colombiano

A los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo se les solicitó mantener activos sus mecanismos de coordinación, protocolos, sistemas de alerta, rutas de evacuación y comunicación directa con la comunidad. La entidad enfatizó que cualquier decisión sobre nuevas medidas o cambios en las condiciones será informada oportunamente y a través de canales oficiales.

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