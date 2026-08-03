Jennifer Pedraza criticó a Paola Holguín por presumir la biblia que le regaló Abelardo de la Espriella durante un retiro espiritual: “Todo esto está bajo amenaza”

Jennifer Pedraza cuestiona discurso religioso de la ministra entrante de Cultura - crédito Colprensa/@PaolaHolguin - X

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Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, lideró un retiro espiritual desde Puerto Colombia (Atlántico) con el gabinete de ministros que lo acompañarán en su periodo presidencial

La jornada, no solo sirvió para concretar algunos aspectos claves antes del inicio del periodo presidencial, sino que fue aprovechada por el mandatario para entregar varios obsequios a sus funcionarios.

Entre los detalles se destaca una biblia azul con el mapa de Colombia y la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la portada, acompañada por una agenda con el mismo diseño. La entrega fue personal y estuvo dirigida a quienes formarán parte del gobierno que De la Espriella denomina “Patria Milagro”.

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Este obsequio no pasó inadvertido por el futuro gabinete ministerial. Una de las funcionarias entrantes que resaltó la entrega del libro religioso fue la ministra de las Culturas, Paola Holguín, que citó una frase atribuida al expresidente estadounidense George Washington en referencia a la postura que adoptará De la Espriella en su mandato.

- crédito @PaolaHolguin/X

“‘Es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia’, George Washington”, dijo la eventual jefa de cartera en su cuenta de X, aunque algunos historiadores señalan que no existen registros oficiales de que él haya pronunciado o escrito tales palabras.

Sin embargo, su declaración generó diferentes reacciones en las redes sociales. Mientras que algunos la felicitaron por el obsequio, otros cuestionaron su comentario, al considerar que Colombia es un estado laico, establecido en la Constitución Política.

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Ese fue el caso de la senadora Jennifer Pedraza que lanzó cuestionamientos a la ministra designada, y enfatizó en que el país estaría en riesgo ante lo que ella cataloga como una amenaza a la libertad de culto.

- crédito @JenniferPedraz/X

“Que Colombia sea un estado laico implica que: 1. El Estado no apoya ni ataca ninguna religión. Hay libertad de culto. 2. Colombia no tiene una religión oficial. El Gobierno es neutral en temas religiosos y trata a la gente por igual sin importar su fe. 3. La leyes tienen origen civil. No bíblico (...) TODO ESTO ESTÁ BAJO AMENAZA”, mencionó la congresista del partido Dignidad y Compromiso.

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Además de la parlamentaria, la exfiscal Angélica Monsalve también cuestionó a Paola Holguín, señalándola de desconocer los lineamientos de la Carta Magna. “Ahora sí estamos en manos de fariseos quienes creen que la Carta Política puede reemplazarse por un púlpito”, manifestó en la misma plataforma digital.

Del mismo modo, la exfuncionaria resaltó un hecho particular frente a la entrega de la biblia a los funcionarios del Gobierno entrante. “Si realmente fueran a gobernar con la Biblia, tendrían que empezar por examinar su propia conducta. Y si decidieran aplicar el Antiguo Testamento al pie de la letra, incluida la ley del talión , el famoso “ojo por ojo”, más de uno de los asistentes a ese retiro espiritual estaría rindiendo cuentas por sus propios actos”, mencionó.

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- crédito @alazamo123/X

Detalles del retiro espiritual

El encuentro se llevó a cabo el sábado 1 de agosto de 2026 en el municipio de Puerto Colombia, departamento de Atlántico (norte de Colombia).

Entre los asistentes estuvieron Rodrigo Lara, designado para el Ministerio del Interior; Paola Holguín, próxima ministra de Cultura; e Iván Cancino, futuro ministro de Justicia, además de los demás integrantes del gabinete ministerial.

La programación incluyó la participación de representantes de la Iglesia católica, que dirigieron distintas actividades de carácter espiritual. También se celebró una misa y se proyectaron videos relacionados con la religión católica para ministros, asesores y otros funcionarios designados.

El objetivo del retiro, según lo informado por el equipo de Gobierno entrante, no fue un acto protocolario previo a la posesión sino un espacio de diálogo sobre los principios que orientarán el nuevo gobierno. En ese contexto, el presidente electo habló ante su equipo para subrayar la necesidad de trabajo conjunto.

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A través de cantos, oración y reflexión, Abelardo de la Espriella señaló que gobernará con fe y de la mano de Dios - crédito @soyjaimeandres/X

“Tengo perfectamente claro que nada importante se hace solo. Para lograr cosas realmente importantes es necesario un gran equipo como el que estamos conformando”, afirmó De la Espriella.

Posteriormente, el mandatario electo añadió: “Debo decir que creo que estoy de alguna manera tocado por el Espíritu Santo, porque he escogido creo que a grandes colombianos que harán posible la Patria Milagro”.

De la Espriella también agradeció a quienes aceptaron integrar su administración. “Así que queridos compañeros, gracias, gracias por estar aquí y por ser parte del equipo que va a reconstruir a Colombia y a llevarla a ese lugar de grandeza que hemos prometido José Manuel y yo, que es la Patria Milagro. Gracias, gracias de verdad”.

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Se espera que la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia se realice en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, que contará con la presencia de la mayoría de congresistas, funcionarios de las altas cortes e invitados internacionales como el rey Felipe VI de España y los presidentes Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), José Antonio Kast (Chile) y Santiago Peña (Paraguay), entre otros.