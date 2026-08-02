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Paloma Valencia se defendió de quienes la critican por decir que el Centro Democrático no es de derecha: “No significa que sea de centro”

La exsenadora y excandidata presidencial reiteró que el colectivo uribista prioriza la seguridad, la libertad económica y la política social, sin encasillarse en etiquetas convencionales

Paloma Valencia defendió al Centro Democrático ante cuestionamientos sobre su identidad política - crédito Colprensa
Paloma Valencia defendió al Centro Democrático ante cuestionamientos sobre su identidad política - crédito Colprensa
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Paloma Valencia, exsenadora y excandidata presidencial del Centro Democrático, generó debate tras exponer su visión sobre la identidad política del colectivo uribista al cual pertenece.

Durante una reciente intervención en la jornada de Reflexión Unidad, Doctrina y Futuro, realizada en Medellín, la dirigente explicó que existe una interpretación errónea respecto a la ubicación ideológica del partido, cuya orientación, aseguró, no responde a etiquetas convencionales como “derecha”, “centro” o “izquierda”.

Valencia, una de las figuras centrales del panorama político colombiano, declaró: “Este no es un partido de derecha. El que cree que este es el partido de Hayek y de las libertades económicas, donde el Estado se queda cruzado de brazos y ve cómo se mueren de hambre los ciudadanos, está en el partido equivocado”.

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La dirigente enfatizó la necesidad de una visión pragmática, orientada a garantizar condiciones de vida dignas para la población.

Paloma Valencia insistió en que el Centro Democrático trasciende categorías tradicionales - crédito Colprensa
Paloma Valencia insistió en que el Centro Democrático trasciende categorías tradicionales - crédito Colprensa

“El que cree que este es el partido donde uno dice: ‘No, el mercado lo va a solucionar’, yo le diría: ‘Sí, lo va a ir solucionando, pero mientras lo soluciona, vamos a ir actuando’”, afirmó Valencia, quien defendió el papel activo del Estado para enfrentar crisis sociales.

En su intervención, Valencia sostuvo que la defensa de la democracia en contextos difíciles implica atender el sufrimiento ciudadano.

“Este partido tiene muy claro que una de las maneras como uno logra defender la democracia en semejante crisis es que la gente no tenga hambre, es que la gente pueda tener condiciones de vida, es que la gente sienta que su dolor es atendido”, expuso la excandidata, resaltando la importancia de políticas públicas enfocadas en el bienestar social.

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La exsenadora destacó que el modelo promovido por el Centro Democrático ya fue aplicado en Colombia, con resultados positivos tanto en economía como en legitimidad democrática y bienestar social.

“Los indicadores de Colombia fueron extraordinarios, no solamente en términos económicos, sino que fueron extraordinarios en términos de bienestar social y legitimidad democrática”, argumentó.

Paloma Valencia respondió a críticas y reafirmó la visión ideológica del Centro Democrático - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia respondió a críticas y reafirmó la visión ideológica del Centro Democrático - crédito @PalomaValenciaL/X

Las declaraciones de Valencia recibieron críticas en redes sociales, donde varios colegas del Centro Democrático cuestionaron la aparente ambigüedad ideológica del partido.

Ante estos señalamientos, la exsenadora respondió a través de su cuenta oficial en X: “Decir que el @CeDemocratico no es de derecha no significa que sea de centro y mucho menos de izquierda. Quiere decir que esas categorías no dicen nada”.

En ese mensaje, Valencia precisó que la colectividad cree en la seguridad como base para el desarrollo social, la libertad económica y la política social.

Agregó que el partido apuesta por un Estado pequeño y austero, pero sobre todo valora la disciplina de analizar cada tema para encontrar la mejor alternativa y resolver los problemas sociales que aquejan al país.

María Fernanda Cabal, Andrés Forero y Daniel Briceño cuestionaron las declaraciones de Paloma Valencia

Voces del Centro Democrático han manifestado desacuerdo tras recientes debates sobre la identidad política de la organización. María Fernanda Cabal, exsenadora del partido, cuestionó la dirección adoptada por la colectividad luego de las declaraciones que rechazan ubicarla en la derecha.

María Fernanda Cabal rechazó redefinición del Centro Democrático y denunció pérdida de identidad - crédito @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal rechazó redefinición del Centro Democrático y denunció pérdida de identidad - crédito @MariaFdaCabal/X

En palabras de Cabal: “Durante 15 años ayudé a construir el @CeDemocratico y defendí, muchas veces en soledad, la libertad, la familia, la seguridad, la propiedad privada y la iniciativa empresarial”.

Según la excongresista, “oír ahora que el @CeDemocratico ‘no es de derecha’ revela una catástrofe ideológica”.

Cabal advirtió que, si el partido abandona los valores iniciales, solo quedaría “una sigla, una burocracia y algunos dirigentes buscando dónde acomodarse”.

Andrés Forero reafirmó su pertenencia al Centro Democrático y defendió valores liberales - crédito @AForeroM/X
Andrés Forero reafirmó su pertenencia al Centro Democrático y defendió valores liberales - crédito @AForeroM/X

Por su parte, Andrés Forero, también senador del Centro Democrático, manifestó: “A mí me gustan Hayek y Adam Smith, estoy convencido que la preocupación por los más necesitados no es patrimonio de la izquierda y no me voy a retirar del @CeDemocratico, partido del que soy fundador y del que me siento orgulloso”.

Forero reafirmó su compromiso y defendió la permanencia dentro del proyecto político.

Daniel Briceño rechazó estrategia de negar la derecha - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño rechazó estrategia de negar la derecha - crédito @Danielbricen/X

Por último, Daniel Briceño, exconcejal de Bogotá y también representante del Centro Democrático, también intervino en la discusión y señaló: “La fórmula de negar la derecha y querer virar hacia el centro ya fracasó”.

Las intervenciones evidenciaron un debate abierto sobre los principios y el futuro del Centro Democrático en el panorama político nacional.

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