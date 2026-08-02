Cabal lanza proyecto de “Nueva Derecha” y dispara contra el Centro Democrático tras la polémica con Paloma Valencia

María Fernanda Cabal y Paloma Valencia se despacharon contra Gustavo Petro por masacre en Antioquia - crédito Colprensa

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María Fernanda Cabal calificó de “catástrofe ideológica” la afirmación de Paloma Valencia de que el Centro Democrático no es un partido de derecha y anunció, desde su cuenta de X, la construcción de una Nueva Derecha articulada desde la Fundación Escuela de Libertad.

La publicación, extensa y estructurada como un manifiesto político, respondió a las declaraciones que Valencia hizo el viernes 1 de agosto durante la jornada Reflexión: Unidad, Doctrina y Futuro, celebrada en Medellín.

Allí, la exsenadora y excandidata presidencial sostuvo: “Este no es un partido de derecha. El que cree que este es el partido de Hayek y de las libertades económicas, donde el Estado se queda cruzado de brazos y ve cómo se mueren de hambre los ciudadanos, está en el partido equivocado”.

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Las declaraciones de la excongresista se presentaron durante una actividad en la que participaban integrantes de la colectividad - crédito @VickyDavilaH/X

Cabal replicó a ese planteo con dos mensajes en X: el primero cuestionó la definición ideológica del partido y, después, amplió su postura al describir una crisis interna y proponer un nuevo proyecto político.

La fractura que ya no puede ocultarse

Cabal, quien anunció su salida del Centro Democrático a principios de 2026 tras sentirse relegada dentro de la colectividad, respondió con un primer mensaje en X: “Oír ahora que el Centro Democrático ‘no es de derecha’ revela una catástrofe ideológica. Si el partido renuncia a las ideas que le dieron identidad, ¿qué queda? Una sigla, una burocracia y algunos dirigentes buscando dónde acomodarse”.

En una segunda publicación, más extensa, planteó que el partido enfrentó una crisis que, a su juicio, “ya no puede ocultarse”, al existir dirigentes que reivindicaron la identidad de derecha mientras otros voceros visibles insistieron en presentarlo como un partido de centro.

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“Yo no ayudé a construir durante 15 años un partido de derecha para que ahora algunos se avergüencen de decirlo”, escribió.

La exsenadora criticó las declaraciones de Paloma Valencia y confirmó que los ideales de la colectividad cambiaron - crédito @MariaFdaCabal/X

Para Cabal, valores como la vida, la familia, la libertad, la seguridad, la propiedad privada, la iniciativa empresarial y un Estado austero no fueron instrumentos electorales: “Son nuestras banderas”, afirmó.

El argumento histórico: cuando la derecha cede, pierde

La exsenadora trazó un paralelo con experiencias internacionales para sostener su tesis. Señaló que la ambigüedad del Partido Popular en España abrió espacio al socialismo y permitió el surgimiento de Vox; que en Chile nació el Partido Republicano y en Argentina, La Libertad Avanza. En su lectura, todos esos movimientos emergieron porque partidos tradicionales abandonaron sus principios.

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Aplicó el mismo diagnóstico a Colombia: “Después de un Centro Democrático que fue perdiendo claridad y carácter, llegó Gustavo Petro. Cuando la derecha duda, se esconde o adopta el lenguaje de la izquierda, la izquierda avanza”.

El proyecto: una Nueva Derecha “sin complejos”

María Fernanda Cabal aseguró que creará una Nueva Derecha en el país basada en sus ideas políticas - crédito @MariaFdaCabal/X

Cabal anunció que trabajará en la construcción de una “Nueva Derecha” desde la Fundación Escuela de Libertad, una plataforma de batalla cultural que fundó hace cuatro años. En declaraciones previas a Publimetro Colombia, la exsenadora había anticipado que su objetivo es crear un movimiento político propio y que aspira a la presidencia del país.

En su publicación del domingo, delineó el perfil ideológico de ese proyecto: un Estado austero, limitado y eficiente; impuestos bajos, simples y justos; menos regulaciones y más libertad económica.

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Citó a los economistas austriacos Ludwig von Mises y Friedrich Hayek como referentes, en contraposición a Karl Marx y John Maynard Keynes. “El dinero de los colombianos les pertenece a quienes trabajan para ganarlo, no a una burocracia insaciable que castiga el éxito y premia la dependencia”, escribió.

La exsenadora también convocó a figuras del Centro Democrático que habían cuestionado la tesis de Valencia, entre ellos Daniel Briceño, Andrés Forero y Hernán Cadavid, a sumarse al proyecto.

La postura de Valencia y el contexto del partido

Una ilustración en acuarela simboliza la ruptura política entre María Fernanda Cabal y el partido Centro Democrático, liderado por Álvaro Uribe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Valencia reiteró en Medellín que las categorías de izquierda y derecha “entraron en desuso hace mucho tiempo” y que la identidad del partido debe definirse por el uribismo, no por etiquetas ideológicas clásicas. Marcó distancia explícita de modelos como los de Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador, y defendió que el Estado sí debe intervenir para atender las necesidades de la población.

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Sus declaraciones se produjeron una semana después de que afirmara en una entrevista que “el Gobierno de Abelardo de la Espriella es de derecha; ellos se autodenominan de derecha”.

“El Centro Democrático, por el contrario, nunca ha sido un partido de derecha”, frase que ya había generado reacciones dentro de la colectividad fundada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.