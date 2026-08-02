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Vehículo arrolló a 5 personas en Barranquilla: conductor fue capturado por la muerte de dos víctimas

La emergencia se registró en la noche del sábado en el barrio 7 de Agosto, en el sur de la ciudad, cuando el carro impactó a varios peatones, además de un motociclista, en diferentes tramos de la via y sin detenerse

Un accidente de tránsito en Barranquilla dejó dos personas fallecidas y varios heridos, entre ellos un agente de policía - crédito X
Un accidente de tránsito en Barranquilla dejó dos personas fallecidas y varios heridos, entre ellos un agente de policía - crédito X
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Hay consternación en la ciudad de Barranquilla después de que las autoridades reportaran un fuerte accidente de tránsito que terminó con un saldo fatal de dos personas fallecidas, además de varias más heridas, incluida un agente de policía.

Según el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron en la noche del sábado 1 de agosto en el barrio 7 de agosto, en el sur de la capital del Atlántico, cuando un automóvil arrolló a una serie de personas en distintos puntos de una vía muy transitada, mientras la Policía y los servicios médicos acudían al lugar en medio del desconcierto.

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Según la información recabada por las autoridades, el conductor involucrado fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía, mientras se realizan exámenes para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol.

La hipótesis de embriaguez al volante es una de las líneas principales de la investigación, aunque hasta el cierre del reporte oficial no se habían divulgado los resultados de las pruebas.

Testigos señalaron que un Chevrolet Onix negro avanzó a gran velocidad en La Loma del Papi y arrolló a varias personas en distintos puntos de la vía - crédito X

Una de las víctimas mortales, Diovanni Inocencio De La Hoz Romero, perdió la vida en el lugar a causa de las graves lesiones sufridas. La segunda, Mady Luz Rodríguez Montiel, fue trasladada a un centro asistencial, donde los médicos confirmaron su deceso. Entre los heridos figura un miembro de la Policía Nacional, de 38 años, quien se encontraba prestando servicio cuando fue embestido y permanece bajo atención médica.

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El incidente se desencadenó en el sector conocido como La Loma del Papi. Testigos narraron que el vehículo, un Chevrolet Onix negro, avanzaba a gran velocidad, arrollando primero a un motociclista y luego a un policía que participaba en una persecución.

Cuando vengo saliendo veo que el carro se lleva al policía, el policía quedó debajo del carro y estaba botando bastante sangre. Todos los vecinos unimos fuerza y levantamos el carro para que pudiéramos sacar al agente porque era imposible, estaba debajo de las llantas”, relató una residente local en declaraciones recogidas por El Heraldo.

La Policía Metropolitana de Barranquilla recolecta videos de cámaras de seguridad y testimonios para reconstruir los hechos y definir responsabilidades penales - crédito X
La Policía Metropolitana de Barranquilla recolecta videos de cámaras de seguridad y testimonios para reconstruir los hechos y definir responsabilidades penales - crédito X

Durante la persecución, la escena se volvió más caótica. Los habitantes hallaron a otras personas tendidas en el pavimento, alcanzadas por el automóvil. De acuerdo con los testimonios, el vehículo también golpeó a un ciclista y embistió a una pareja en motocicleta antes de detenerse definitivamente, ya con daños que lo inmovilizaron.

Eso fue de película, algo terrorífico, más abajo el tipo había embestido a un hombre que iba en una bicicleta, después siguió subiendo y arrolló a otra más, la comunidad se percató y empezó a perseguirlo, por lo que intentó darse a la huida y terminó llevándose por delante a un oficial y a una pareja que viajaba en una moto, ahí iba una mujer y un hombre, la mujer estaba boca arriba sobre el andén y estaba grave”, señaló otro de los testigos al medio regional.

Los hechos y la reacción de la comunidad

El conductor, identificado como Carlos Mario Salcedo Atencio, fue capturado por la Policía en el lugar de los hechos. Aunque en un primer momento se preveía su traslado a la Unidad de Reacción Inmediata, debió ser llevado a la Clínica La Victoria tras presentar un episodio convulsivo. Las autoridades confirmaron que la investigación incluye exámenes para determinar si el individuo se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

La hipótesis de embriaguez al volante concentra parte de la investigación, aunque las pruebas oficiales aún no fueron divulgadas - crédito X
La hipótesis de embriaguez al volante concentra parte de la investigación, aunque las pruebas oficiales aún no fueron divulgadas - crédito X

“Todo ocurrió a eso de las 6:20 p. m. más o menos. Yo acababa de despedirme de mis nietos y entré a mi casa, cuando de repente escuché un estruendo muy fuerte. Automáticamente salí de mi vivienda a ver qué había pasado, porque el ruido fue muy feo”, señaló otro de los testigos en diálogo con El Heraldo.

Entretanto, la Policía Metropolitana de Barranquilla avanza en la recolección de videos de cámaras de seguridad y en la toma de testimonios para reconstruir la secuencia de los hechos. El proceso judicial busca establecer responsabilidades penales en un caso que ha reavivado el debate sobre los riesgos de la conducción bajo posible embriaguez.

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