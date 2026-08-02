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Choque entre ministras de Cultura saliente y entrante por denuncias de presuntos nombramientos ‘a última hora’ en la cartera

Las tensiones entre Paola Holguín y Yannaí Kadamani ponen sobre la mesa la manera en que se gestiona el cierre administrativo antes del cambio de autoridades, exponiendo la complejidad de los procesos internos

El cruce entre Paola Holguín y Yannaí Kadamani ocurrió en la recta final del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Colprensa
El cruce entre Paola Holguín y Yannaí Kadamani ocurrió en la recta final del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Colprensa
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A menos de una semana para que se culmine el Gobierno del presidente Gustavo Petro, ha surgido una nueva polémica por posibles nombramientos al interior del Ministerio de las Culturas.

La situación fue inicialmente expuesta por Paola Holguín, la ministra designada por el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella que, por medio de su cuenta de X, denunció la posible llegada de nuevos funcionarios a la cartera cultural, con el fin de afectar la transparencia del empalme.

Denuncio públicamente los nombramientos de última hora que se vienen realizando en el Ministerio de las Culturas a pocos días del cambio de gobierno. Estas decisiones merecen el máximo escrutinio porque pueden comprometer la transparencia del empalme y limitar la capacidad de la nueva administración para conformar su equipo”, escribió Holguín en sus redes sociales.

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Holguín sostuvo que los nombramientos de última hora pueden afectar la transparencia del empalme y limitar a la nueva administración - crédito @PaolaHolguin/X
Holguín sostuvo que los nombramientos de última hora pueden afectar la transparencia del empalme y limitar a la nueva administración - crédito @PaolaHolguin/X

En su publicación, la exsenadora pidió revisar esas designaciones y remitir la información a los organismos de control para que investiguen la situación a fondo.

Por eso solicité suspender estos movimientos, revisar un nombramiento específico y remitir la información a los organismos de control. El Estado no puede ser utilizado para blindar intereses burocráticos”, añadió.

- crédito Andrea Puentes/Presidencia
Kadamani afirmó que la información sobre los nombramientos salió del propio proceso de empalme entre el Gobierno saliente y el entrante - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Respuesta de la ministra saliente

Ante los cuestionamientos por parte de Paola Holguín, la ministra saliente Yannai Kadamani le salió al paso de las denuncias y enfatizó que la información usada para ese señalamiento salió del propio proceso de transición y que la mayoría de los cargos cuestionados responde a concursos de méritos.

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En su escrito, la actual jefa de cartera recalcó que, en reiteradas ocasiones, ha extendido su invitación a participar en el proceso de empalme del sector, pero que, en sus palabras, no ha aceptado y que ha dejado a disposición de un funcionario encargado.

La transparencia en un empalme comienza por hacer el empalme. ¿De cuál habla exactamente, ministra designada Paola Holguín, si en repetidas ocasiones le he propuesto revisar juntas el estado del Ministerio y usted ha optado por delegar esa responsabilidad en el secretario general encargado (...) para adelantar ese proceso con mi secretaria general?”, comentó la ministra en X, añadiendo que el secretario también ejerció este cargo durante el gobierno de Iván Duque.

Del mismo modo, Kadamani defendió además la legalidad de los procesos y negó que se trate, en su mayoría, de decisiones discrecionales.

La ministra saliente defendió la legalidad de los procesos y negó que, en su mayoría, se trate de decisiones discrecionales - crédito @KadamaniYannai/X
La ministra saliente defendió la legalidad de los procesos y negó que, en su mayoría, se trate de decisiones discrecionales - crédito @KadamaniYannai/X

“Tal vez una conversación resulte más útil que administrar sospechas desde un trino, ahí se daría cuenta que los nombramientos a los que hace referencia en su gran mayoría corresponden al concurso de méritos de Nación Seis”, complementó.

La funcionaria agregó que ha insistido en revisar de forma conjunta los procesos y el estado de la cartera. También planteó la necesidad de comprender la naturaleza del sector cultural y preservar la continuidad de los programas del ministerio.

“Por eso y tantas otras cosas le he insistido en sentarnos a revisar los procesos, comprender la naturaleza del sector cultural y garantizar la continuidad de aquello que le sirve al país cultural”, indicó.

Por último, Yannai Kadamani reiteró su invitación a Paola Holguín para que se pueda concretar un encuentro previo a la llegada de la nueva administración.

“Hace apenas unos días su presidente habló de la importancia de la educación artística. La invito a conocer el programa más ambicioso que ha tenido Colombia para garantizarla en los colegios públicos. Y, de paso, a ampliar la conversación. La cultura puede generar industria, sí, pero antes que eso es un derecho. Confundir una cosa con la otra termina empobreciendo ambas”, concluyó.

Reunión de coordinación del empalme anticorrupción del Presidente Electo Abelardo De La Espriella con el director del empalme del Gobierno saliente, el ministro de Hacienda, Germán Ávila - crédito @jrestrp/X
La disputa por los nombramientos en el Ministerio de las Culturas se dio en medio de un empalme tensionado con el equipo de Abelardo de la Espriella - crédito @jrestrp/X

El choque en medio de un empalme tensionado

El intercambio se produjo en la recta final del Gobierno de Petro y en medio de una transición que ha estado envuelta por tensiones con el equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Tras las elecciones presidenciales, ambas administraciones habían acordado mesas de empalme para revisar el estado de los sectores del Estado. Ese proceso se interrumpió cuando el presidente electo anunció la suspensión del empalme político con el Gobierno saliente.

Aun así, las entidades siguieron organizando y entregando información institucional, al considerar que ese trámite constituye una obligación administrativa del Estado.

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