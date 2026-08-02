Gorda, la perrita que acompañó a la Policía por 8 años, murió tras el atentado con explosivos del ELN en Cúcuta: así fue su despedida

Gorda quedó gravemente herida entre los escombros del camión bomba y murió horas después por la gravedad de las lesiones - crédito Lucas Molet/REUTERS/Policía

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El atentado con explosivos contra las instalaciones de la Policía Metropolitana de Cúcuta dejó no solo a catorce personas heridas, sino que arrebató la vida de una figura querida dentro del comando: una canina que acompañó durante ocho años a los agentes en Norte de Santander.

La detonación del camión bomba hirió gravemente a Negra, conocida por todos como Gorda. Aunque los esfuerzos del equipo médico buscaron salvarla, las heridas resultaron irreversibles y la perrita falleció pocas horas después del ataque.

Su ausencia, señalaron los uniformados, ha dejado un vacío irreparable entre quienes convivían con ella a diario.

Durante casi una década, Gorda fue parte fundamental del día a día en la unidad policial. Desde la cuenta oficial de la Policía de Norte de Santander se despidieron de su compañera con un mensaje sentido: “¡Vuela alto ‘Gorda’ 🦮! Tras el vil atentado terrorista perpetrado en Cúcuta, que dejó 11 uniformados lesionados, hoy también lamentamos la pérdida de una de nuestras más fieles compañeras”.

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La Policía de Norte de Santander despidió a Gorda y recordó que el comando fue su casa durante casi una década - crédito @PoliciaColombia/X

Según la institución, el comando fue su hogar y los agentes, su familia. Destacaron que su lealtad y entrega quedarán grabadas en la memoria de todos los que compartieron servicio con ella. “Los criminales asesinaron a una canina que durante ocho años hizo del Comando de la Policía de Santander, su hogar y de nuestros policías su familia. Su lealtad, nobleza y entrega permanecerán por siempre en nuestra memoria".

Reacciones frente a la pérdida y el atentado

La noticia de la muerte de Gorda generó una ola de mensajes de solidaridad y rechazo a la violencia. “Rechazo absoluto a toda forma de violencia. Ningún atentado tiene justificación cuando pone en riesgo vidas inocentes”, lamentó el animalista Víctor Caicedo, quien señaló: “Hoy, además de las personas heridas, este perrito perdió la vida, recordándonos que el terror también alcanza a quienes no tienen voz”.

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Caicedo insistió en que “toda mi solidaridad con las personas heridas, sus familias y con quienes hoy lloran la partida de Gorda”. El mensaje se viralizó rápidamente, mostrando que la muerte de la perrita conmovió más allá de las puertas del comando policial.

La organización Plataforma por los Animales Alto también dedicó unas palabras a la perrita: “Gorda era una perrita criolla que llegó hace 8 años al comando de Policía en Cúcuta buscando un lugar seguro. Se ganó el cariño de los policías y fue adoptada. Hoy fue una víctima inocente del cobarde ataque con explosivos contra el comando”.

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Gorda llevaba ocho años en el comando de Policía de Cúcuta, donde fue adoptada por los agentes - crédito Victor Caicedo/Facebook

En su mensaje, recordaron que la perrita, que solo veía por un ojo, era conocida por acompañar las largas jornadas de guardia y las noches difíciles: “Eso nunca le impidió entregar amor. Hoy lamentamos su partida y deseamos pronta recuperación a sus compañeros heridos. Descansa en paz, valiente peluda”.

Responsables del crimen

El Gobierno nacional aumentó el monto de las recompensas y reveló los nombres de dos presuntos responsables de ordenar el atentado con carro bomba en Cúcuta.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien se encuentra en licencia médica, afirmó en su cuenta de X que las primeras pesquisas de la Fuerza Pública apuntan a alias David y alias Nay —también identificado como ‘Nike’— como los principales sospechosos de haber dado la orden del ataque. Ambos, según el funcionario, son señalados como integrantes del ELN.

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El Gobierno estableció una recompensa de hasta 800 millones de pesos por datos que permitan ubicar y capturar a alias ‘David’, y de hasta 150 millones de pesos por alias ‘Nay’ o ‘Nike’. Además, mantuvo en 350 millones de pesos la recompensa por información que conduzca a la identificación y captura de los demás autores intelectuales y materiales del atentado.

El Gobierno también ofreció hasta 350 millones de pesos para identificar y capturar a los autores materiales que abandonaron el vehículo con explosivos - crédito Ministerio de Defensa

Sánchez expresó en redes sociales: “Los terroristas del ELN que atentaron contra los cucuteños pronto caerán”, y aseguró que la Fuerza Pública mantendrá las operaciones hasta lograr la captura de los responsables.

El anuncio se conoció después de un consejo extraordinario de seguridad en la ciudad, que fue liderado por la ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel, junto a la cúpula militar, la Policía Nacional y autoridades regionales. Tras la reunión, el Gobierno informó la decisión de subir la recompensa inicial de 200 millones a 350 millones de pesos antes de individualizar a los presuntos cabecillas.

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El ataque se realizó frente al comando de la Policía de Norte de Santander, en el sector de Cenabastos, mediante la explosión de un vehículo cargado con explosivos. La detonación causó lesiones a policías y civiles, daños en varias viviendas y obligó a suspender las actividades en la central de abastos.

Las autoridades nacionales respondieron reforzando las acciones de inteligencia y aumentando los operativos militares contra las estructuras ilegales en la región. La prioridad del Gobierno es capturar a todos los involucrados y restablecer la seguridad en Cúcuta.