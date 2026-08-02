Lluvia de estrellas iluminará el cielo de Colombia: esta será la noche con hasta 100 meteoros por hora

Las Perseidas alcanzarán su punto máximo de actividad entre la noche del 12 de agosto y la madrugada del 13 -crédito RS

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Agosto volverá a ofrecer uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año y, para disfrutarlo, no hará falta contar con telescopios ni equipos especializados. Bastará con buscar un lugar oscuro, mirar al cielo y esperar el paso de decenas de meteoros que cruzarán la atmósfera durante la noche.

Los aficionados a la observación del firmamento tendrán una oportunidad especial durante la madrugada del 13 de agosto, cuando las Perseidas alcancen su punto máximo de actividad. Aunque el fenómeno ya está en curso, será esa noche cuando las condiciones permitan apreciar la mayor cantidad de destellos. En Colombia también será posible observar la lluvia de meteoros, pese a que suele apreciarse con mayor intensidad en el hemisferio norte. Si el clima acompaña y el cielo permanece despejado, el fenómeno podrá verse sin dificultad desde distintos puntos del país.

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Los expertos recomiendan alejarse de las luces de la ciudad para disfrutar mejor de la lluvia de meteoros -crédito NSF/NOIRLab via AP, archivo

Las Perseidas comenzaron su actividad el pasado 17 de julio permanecerán visibles hasta el 14 de agosto. Sin embargo, el mayor espectáculo está previsto entre la noche del 12 de agosto y el amanecer del día 13, periodo en el que podrían cruzar entre 50 y 100 meteoros por hora.

Quienes deseen contemplarlas desde Colombia podrán empezar a buscarlas desde las 10:00 de la noche. Aun así, las mejores condiciones se presentarán entre la medianoche y las horas previas al amanecer, cuando el cielo alcance mayor oscuridad y los meteoros resulten más fáciles de identificar. En los últimos años, los observadores del cielo en Colombia pudieron seguir distintos fenómenos astronómicos, entre ellos la alineación de siete planetas, la doble visibilidad de Venus y la llamada Luna de Sangre. Ahora, la lluvia de estrellas de las Perseidas se suma a esa lista de eventos visibles desde el país.

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De acuerdo con la Nasa, este fenómeno ocurre porque la Tierra atraviesa una región del espacio llena de partículas que dejaron algunos cometas y fragmentos de asteroides. Al ingresar a la atmósfera terrestre a gran velocidad, esos pequeños restos se desintegran y producen los destellos luminosos conocidos popularmente como “estrellas fugaces”.

Las llamadas "estrellas fugaces" son partículas que se desintegran al ingresar a la atmósfera terrestre -crédito @MHNCA_CDMX/Twitter

Aunque reciben ese nombre, en realidad no se trata de estrellas. La mayoría de esas partículas apenas alcanza el tamaño de un grano de arena, pero la fricción con la atmósfera genera el brillo que se observa desde la superficie terrestre durante unos instantes. Gran parte de esos residuos pertenecen al cometa 109P/Swift-Tuttle, que tarda 133 años en completar una órbita alrededor del Sol. Según la Nasa, este cuerpo celeste tiene un diámetro de 26 kilómetros y su última visita al sistema solar interior ocurrió en 1992.

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Las Perseidas reciben ese nombre porque los meteoros parecen surgir desde la constelación de Perseo, ubicada hacia el noreste. En realidad, los destellos pueden aparecer en cualquier parte del cielo, por lo que no es necesario concentrar la mirada en un solo punto. El Instituto Geográfico Nacional de España señala que esta lluvia de meteoros suele apreciarse mejor desde el hemisferio norte. A pesar de ello, el fenómeno también puede disfrutarse en otras regiones del planeta, incluida Colombia, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables.

Este año presenta una ventaja importante para quienes esperan observar el evento. El momento de mayor actividad coincidirá con la luna nueva, lo que significa que el cielo estará mucho más oscuro y facilitará la visibilidad de los meteoros, incluso de aquellos menos brillantes.

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Este año, la luna nueva favorecerá la observación del fenómeno al ofrecer un cielo más oscuro -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para aprovechar al máximo la experiencia, recomiendan alejarse de las luces de las ciudades y buscar espacios con poca contaminación lumínica. En algunos casos, desplazarse fuera de las zonas urbanas puede marcar una diferencia importante.

También aconsejan dar tiempo a que la vista se adapte a la oscuridad, un proceso que suele tardar entre 15 y 20 minutos. Acostarse para abarcar una mayor porción del cielo y revisar el pronóstico del tiempo antes de salir son otras recomendaciones para disfrutar del espectáculo astronómico en las mejores condiciones posibles.