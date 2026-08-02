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Ocho millones de euros traban la transferencia de Jhon Lucumí a la Juventus de Italia: esto pide el Bologna por el colombiano

El colombiano ha dado prioridad al equipo de Turín sobre las otras ofertas en la Serie A y espera tener nuevo club para la temporada 2026-2027

Jhon Lucumí ha manifestado su deseo de salir del Bologna desde la temporada pasada crédito Albert Gea/REUTERS
Jhon Lucumí ha manifestado su deseo de salir del Bologna desde la temporada pasada crédito Albert Gea/REUTERS
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El defensor central de la selección Colombia, Jhon Lucumí, tiene decidida su salida del Bologna de Italia para la temporada 2026-2027, pero su destino sería un gigante del Calcio italiano, la Juventus FC.

El colombiano, al que el CEO de Bologna le prometió su transferencia para el mercado de fichajes de verano post-Mundial, tiene como prioridad fichar por la Vecchia Signora a pesar del interés del Como, club italiano que disputará la Uefa Champions League en la próxima temporada, y de clubes del fútbol de Turquía.

Nicola Schira en sus redes sociales aseguró que el cuadro dueño de los derechos del colombiano espera una oferta que ronde los 25 millones de euros. Entretanto, el cuadro múltiple campeón de Italia, que tuvo como gran figura a Juan Guillermo Cuadrado y en donde actualmente milita Juan Cabal, ha fijado su más reciente oferta en 17 millones de euros.

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Lucumi en el equipo italiano ha jugado 152 partidos - crédito Daniele Mascolo/REUTERS
Lucumi en el equipo italiano ha jugado 152 partidos - crédito Daniele Mascolo/REUTERS

Se espera que las negociaciones entre clubes permitan que Juventus aumente el valor de la oferta y Bologna resigne una parte, para finalizar en 22 millones de euros por el joven defensor central. El Deportivo Cali también tiene interés en el negocio, pues a sus finanzas entraría el 5% del valor de la transferencia por Mecanismo de Solidaridad de la FIFA.

El Sunderland de la Premier League es otro equipo que ha manifestado su interés en el defensor central de la selección Colombia desde hace una temporada. Lucumí en la Copa Mundial de la FIFA 2026 jugó los cinco partidos que tuvo Colombia en el certamen, y solamente fue sustituido al final del tiempo suplementario contra Suiza, para darle paso a un cobrador.

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Davinson Sánchez y Gustavo Puerta, las otras novelas colombianas del mercado de fichajes

Davinson Sánchez puede volver a la elite del fútbol tras su paso por Turquía - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters
Davinson Sánchez puede volver a la elite del fútbol tras su paso por Turquía - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters

Galatasaray fijó en 40 millones de euros el nuevo precio de salida de Davinson Sánchez, en medio de versiones sobre una posible venta del defensor en este mercado de pases.

El técnico de Galatasaray Okan Buruk le habría transmitido al central colombiano su intención de retenerlo esta temporada y lo considera una pieza clave del equipo. “Te necesito, no quiero que te vayas a ningún lado. Te necesitaré más que nunca esta temporada”, fue la frase atribuida al entrenador por el medio turco Urfanatik.

El aumento del monto se produjo después de que a mediados de julio se indicara que el club solo negociaría por una cifra superior a 35 millones de euros. El diario turco Sabah reportó que la directiva estableció el nuevo precio y que la postura inicial es no transferir al jugador.

En ese contexto, Galatasaray habría rechazado una oferta de 33 millones de euros del Como, mientras que Benfica habría desistido de avanzar por el costo total de una eventual operación, que incluiría el traspaso y el salario.

Gustavo Puerta se quedó con la titular en la selección Colombia por encima de Richard Ríos - crédito Bernadett Szabo/REUTERS
Gustavo Puerta se quedó con la titular en la selección Colombia por encima de Richard Ríos - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

Entretanto, el mediocampista colombiano Gustavo Puerta condiciona mercado Racing de Santander tras su actuación en el Mundial 2026, y su salida o continuidad impacta la planificación deportiva y el presupuesto del club español.

En el programa ‘Tiro al arco FM’, el periodista Marcos Menocal sostuvo que la posible venta del jugador altera el mercado del equipo: “Yo creo que ahora mismo, Gustavo Puerta condiciona no solo el centro del campo sino la hoja de ruta de la dirección deportiva, el presupuesto, todo, absolutamente todo, ahora mismo el mercado sabe que Racing va a cobrar dinero porque va a vender, y entonces cuando llaman a la puerta a Racing le esperan de otra manera, ahora mismo una venta de Gustavo Puerta está condicionando absolutamente todo y sería difícil que se quedara, pero aunque se quede, le va a condicionar todo el mercado de fichajes a Racing y mucho más”.

Sobre su futuro, el artículo señaló que Bolonia aparece entre los clubes interesados, donde juega el colombiano Jhon Lucumí. Según la prensa italiana citada por la publicación, el club habría ofrecido 15 millones de euros, mientras que Racing pediría al menos 20 millones, y el futbolista todavía no se ha pronunciado. FC Porto y clubes de Alemania también han preguntado por el volante.

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