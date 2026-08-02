Tabla del descenso en Colombia 2026: Deportivo Cali perdió ante Independiente Medellín y vuelve a poner la mira en esta clasificación

Deportivo Cali ganó su primer partido y perdió en su debut como visitante en la Liga BetPlay II-2026 - crédito Deportivo Cali

Guardar

Independiente Medellín ganó 1-0 a Deportivo Cali en el Atanasio Girardot con un gol de Diego Moreno a los 92′. La jugada tuvo revisión del VAR por una posible mano, pero el sistema convalidó la anotación.

El equipo vallecaucano tuvo las opciones más claras durante gran parte del partido y no las concretó. A los tres minutos, Johan Martínez quedó solo en el área y el arquero Éder Chaux evitó el gol; más tarde, un remate de Edwin Velasco se fue por encima del arco.

En el segundo tiempo, Cali sufrió la lesión del defensor central José Moya, quien pidió el cambio tras una acción en la que su tobillo cedió al caer. Medellín mejoró con el correr de los minutos y, tras un error defensivo en el cierre, encontró el 1-0 que definió el encuentro.

PUBLICIDAD

Independiente Medellín ha ganado sus dos primeros partidos en la Liga BetPlay II-2026 - crédito Independiente Medellín

Con el triunfo, el DIM llegó a 6 puntos y comparte el liderato con Águilas Doradas y Deportes Tolima, de acuerdo con el medio. En la próxima fecha enfrentará al equipo vinotinto, mientras que Cali, que quedó con tres unidades, recibirá a Águilas Doradas.

El Deportivo Cali, si bien consiguió una ventaja en la tabla del descenso frente a sus otros rivales en el primer semestre, no puede dar ventajas en la segunda parte del año y deberá hacer una campaña que lo clasifique a las finales para tener tranquilidad. Así va la tabla del descenso en Colombia:

Diego Moreno fue el autor del único gol del partido, que habría pegado en la mano y no fue advertido por el VAR - crédito Independiente Medellín

20. Cúcuta Deportivo: 16 puntos / -17 diferencia de gol / 20 partidos jugados / 0.80 promedio.

19. Boyacá Chicó: 86 puntos / -17 diferencia de gol / 97 partidos jugados / 0.89 promedio.

18. Jaguares FC: 18 puntos / -14 diferencia de gol / 20 partidos jugados / 0.90 promedio.

17. Internacional de Bogotá: 107 puntos / -2 diferencia de gol / 98 partidos jugados / 1.09 promedio.

16. Alianza FC: 109 puntos / -15 diferencia de gol / 99 partidos jugados / 1.10 promedio.

15. Deportivo Cali: 113 puntos / +5 diferencia de gol / 99 partidos jugados / 1.14 promedio.

14. Llaneros FC: 71 puntos / -2 diferencia de gol / 61 partidos jugados / 1.16 promedio.

Así va la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, luego de los partidos del sábado 1 de agosto en la fecha 2

Águilas Doradas es líder de la Liga BetPlay II-2026, que recién inicia en su fase todos contra todos - crédito Águilas Doradas

Águilas Doradas: 6 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Deportes Tolima: 6 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Independiente Medellín: 6 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Llaneros FC: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Fortaleza FC: 4 puntos / 0 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Once Caldas: 3 puntos / +4 diferencia de gol / 1 partido jugado. América de Cali: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 1 partido jugado. Deportivo Cali: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 1 partido jugado. Millonarios FC: 3 puntos / 0 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Deportivo Pereira: 1 punto / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Atlético Nacional: 0 puntos / 0 diferencia de gol / 0 partidos jugados. Boyacá Chicó: 0 puntos / 0 diferencia de gol / 0 partidos jugados. Junior FC: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado. Independiente Santa Fe: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado. Alianza FC: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 1 partido jugado. Jaguares FC: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 1 partido jugado. Deportivo Pasto: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 0 puntos / -4 diferencia de gol / 1 partido jugado.