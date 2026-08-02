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Su celular le avisará si una llamada podría ser una estafa: así cambiarán las comunicaciones en Colombia

Una nueva regulación obligará a los operadores móviles a incorporar herramientas para que los usuarios identifiquen con mayor facilidad el origen de llamadas y mensajes antes de responder o compartir información personal

Teléfono celular sobre mesa de madera con alerta de llamada fraudulenta en pantalla que indica número desconocido, botones verde y rojo, y gafas.
Los teléfonos mostrarán una alerta cuando los operadores detecten comportamientos asociados con posibles fraudes -crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Los colombianos comenzarán a notar nuevos avisos en la pantalla de sus celulares antes de responder algunas llamadas. La intención es que, con una simple alerta, tengan más herramientas para identificar posibles intentos de fraude y evitar caer en estafas cada vez más frecuentes.

La estrategia hace parte de una serie de medidas adoptadas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que expidió la Resolución CRC 8308 de 2026. La norma obliga a los operadores móviles a incorporar mecanismos para advertir sobre comunicaciones sospechosas, identificar llamadas comerciales, bloquear ciertos números irregulares y verificar el origen de mensajes enviados por empresas. Los cambios no estarán disponibles de inmediato. La implementación será progresiva durante los próximos meses, con el objetivo de que los usuarios cuenten con información adicional antes de responder una llamada, abrir un mensaje o compartir datos personales.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Bancos, comercios y entidades deberán cumplir nuevos requisitos para validar los mensajes que envían a los usuarios -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una de las novedades más visibles será la aparición de una advertencia cuando el operador detecte comportamientos inusuales asociados con una llamada. En esos casos, el teléfono mostrará el mensaje: “Alerta de llamada sospechosa”. Según explicó la CRC, esta notificación podrá activarse cuando una misma línea haga numerosas llamadas breves y repetitivas en un periodo muy corto, un patrón que suele estar relacionado con campañas de fraude telefónico. La entidad aclaró que esa advertencia no confirma que exista una estafa. Se trata de una señal preventiva para que la persona actúe con mayor cautela antes de continuar la conversación o suministrar información sensible.

Por ejemplo, si alguien recibe una llamada de quien dice representar a un banco y aparece la alerta en la pantalla, la recomendación es terminar la comunicación y contactar directamente a la entidad mediante sus canales oficiales antes de entregar claves, códigos o datos personales. La resolución también establece nuevas reglas para las llamadas comerciales. Las empresas deberán registrar previamente los números que utilizarán para promocionar productos o servicios.

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Cuando una comunicación provenga de una de esas líneas registradas, el celular mostrará la etiqueta: “Llamada con fines publicitarios”. De esa manera, el usuario podrá saber desde el primer momento que se trata de una llamada comercial y decidir libremente si desea atenderla. La CRC precisó que esta identificación no significa que exista algún riesgo o irregularidad. Su propósito es informar con claridad el tipo de comunicación que está ingresando al teléfono. La medida aplicará, por ejemplo, para llamadas relacionadas con seguros, tarjetas de crédito o planes de telefonía.

Silueta de una persona con un auricular, sosteniendo un smartphone que muestra una llamada entrante con un ícono de perfil genérico y opciones de aceptar/rechazar.
Las llamadas comerciales deberán aparecer identificadas para que los usuarios sepan su propósito antes de contestar -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Otro de los cambios contempla el bloqueo de llamadas originadas desde números que no hayan sido asignados oficialmente o que solo estén autorizados para recibir comunicaciones. Así, una línea destinada exclusivamente a atención al cliente no podrá utilizarse para llamar a los usuarios. Tampoco se permitirán comunicaciones provenientes de números inexistentes o no autorizados.

Más adelante, una vez la CRC defina las condiciones técnicas necesarias, comenzará el bloqueo de llamadas internacionales que intenten hacerse pasar por números colombianos, una modalidad utilizada con frecuencia para generar confianza entre las víctimas. La medida no afectará a quienes hagan uso legítimo del servicio de roaming internacional.

Las modificaciones también alcanzarán los mensajes de texto enviados por bancos, comercios, plataformas digitales y entidades públicas. Esas comunicaciones deberán permitir verificar quién las envía, cómo fueron transmitidas y cuál es su propósito. Para cumplir ese requisito, los remitentes deberán estar registrados, utilizar códigos cortos autorizados y enviar los mensajes mediante formatos previamente aprobados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La implementación de las medidas será gradual y se desarrollará durante los próximos meses -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La medida aplicará para alertas bancarias, códigos de autenticación, confirmaciones de compras, recordatorios de citas y avisos relacionados con distintos servicios o trámites. De esa forma, cuando una persona reciba un código de verificación de su banco, podrá comprobar que realmente fue enviado por la entidad correspondiente y no por alguien que intenta suplantar su identidad para cometer un fraude.

Una vez concluya el periodo de transición previsto por la resolución, los mensajes empresariales cuyo origen no pueda validarse dejarán de ser entregados a los usuarios. La CRC también ordenó a los operadores vigilar cuando una línea celular convencional empiece a enviar cientos o miles de mensajes de manera automatizada, un comportamiento que puede estar asociado con actividades fraudulentas.

La aplicación de estas medidas será gradual. Primero entrarán en funcionamiento las alertas para llamadas sospechosas y comerciales, junto con el bloqueo de números no autorizados. Después se activará el monitoreo de mensajes masivos y, finalmente, la validación de los mensajes enviados por empresas. El bloqueo de llamadas internacionales que simulen números colombianos se implementará una vez estén definidas las condiciones técnicas.

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