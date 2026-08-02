Reducción histórica de la migración irregular en el Darién: Colombia mantiene protagonismo en la ruta

La selva del Darién registró en el primer semestre de 2026 una caída del 90,4% en el tránsito de migrantes irregulares hacia Panamá - crédito Médicos Sin fronteras

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La selva del Darién registró en el primer semestre de 2026 una caída del 90,4% en el tránsito de migrantes irregulares, según datos oficiales, con Colombia manteniéndose entre las principales nacionalidades en ruta hacia Panamá.

El reporte del Servicio Nacional de Migración panameño muestra que la reducción, que afecta tanto a latinoamericanos como a personas de otras regiones, se atribuye a nuevas políticas de control fronterizo y cierre de puntos de recepción migratoria.

Un cambio drástico en el corredor migratorio más peligroso del continente

Durante años, el Tapón del Darién se consolidó como el corredor migratorio terrestre más peligroso del continente americano. Miles de personas, en su mayoría provenientes de Venezuela, Colombia, Ecuador y países africanos y asiáticos, cruzaron la densa selva que separa Colombia y Panamá en el intento de llegar a Centroamérica y, posteriormente, a Estados Unidos.

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El Tapón del Darién pasó de 165.840 migrantes irregulares entre junio de 2024 y mayo de 2025 a 280 en el periodo junio de 2025 a mayo de 2026 - crédito EFE

Con base en datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá, entre junio de 2024 y mayo de 2025 ingresaron por el Darién 165.840 migrantes irregulares. Sin embargo, en el periodo comprendido entre junio de 2025 y mayo de 2026 la cifra descendió a solo 280 personas.

La drástica disminución coincide con el cierre de la Estación Temporal de Recepción Migratoria de Lajas Blancas, uno de los principales puntos de atención para quienes sobrevivían al cruce de la selva. Las autoridades panameñas también reforzaron la vigilancia y aumentaron la presencia de fuerzas de seguridad en la región.

Colombia, entre los países con mayor flujo, también reduce sus cifras

En el primer semestre de 2025, Colombia figuraba entre los cinco países que más personas enviaban hacia Panamá a través del Darién, con un registro de 166 migrantes. Para el mismo periodo de 2026, la cifra cayó a 44 personas, según datos oficiales. Aunque la reducción es significativa, Colombia permanece como uno de los principales países de origen en la ruta, junto a Ecuador (48 personas) y Venezuela (135 personas).

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El reporte subraya que el grueso del flujo migratorio mantiene su origen en Sudamérica. Mientras en 2025 los migrantes latinoamericanos representaban el 58% de los cruces, el primer semestre de 2026 elevó la proporción a 87%. La tendencia refleja que la presión migratoria persiste en la región, pese a la caída de los números absolutos.

Panamá atribuyó la reducción del flujo migratorio en el Darién al cierre de Lajas Blancas, al control fronterizo y al refuerzo de la seguridad - crédito Reuters

Cambios en la composición migratoria: descenso generalizado

El descenso no solo afecta a los sudamericanos. La migración proveniente de Asia, que en 2025 sumó 648 personas (con nacionales de Nepal, Irán, Bangladesh e India a la cabeza), dejó de figurar como región relevante en el último informe semestral.

En el caso de África, la reducción fue aún más drástica: de 486 personas en el primer semestre de 2025 a solo 22 en igual periodo de 2026. Ghana, con 11 personas, figura como el país africano más destacado en la estadística reciente.

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Las cifras de género y edad también reflejan la tendencia general. Los hombres pasaron de 1.735 a 182, mientras que las mujeres descendieron de 718 a 57. La presencia de menores de edad, aunque en descenso, sigue representando entre el 15% y el 16% del total de cruces, con 36 casos registrados en 2026 frente a varios miles en años anteriores.

Junio rompe la tendencia: repunte en el flujo mensual

Colombia redujo de 166 a 44 migrantes en la ruta del Darién, aunque siguió entre los principales países de origen junto con Venezuela y Ecuador - crédito EFE

El flujo migratorio mantuvo niveles bajos y estables entre enero y mayo de 2026, con registros mensuales de entre 19 y 43 personas. No obstante, junio marcó un salto inesperado, con 102 cruces, el dato mensual más alto del semestre.

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Las autoridades panameñas atribuyen esta variación tanto a factores coyunturales en los países de origen como a modificaciones en las rutas y controles fronterizos.

El impacto de las políticas migratorias y las causas estructurales

La caída histórica en el flujo migratorio coincide con el endurecimiento de las políticas de Panamá y Estados Unidos. El gobierno panameño cerró pasos irregulares, desmanteló campamentos y reforzó la vigilancia en la frontera con Colombia. Por su parte, las autoridades estadounidenses limitaron el acceso a solicitudes de asilo y fortalecieron los procesos de deportación.

Pese a la reducción de los cruces, organizaciones como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) advierten que las causas estructurales de la migración, como la violencia, la inestabilidad política y la pobreza, se mantienen activas en la región.

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Los migrantes latinoamericanos elevaron su peso en los cruces por el Darién del 58% en 2025 al 87% en el primer semestre de 2026 - crédito AP

Según la OIM, “aunque la disminución de los cruces representa un cambio significativo, los movimientos migratorios podrían reactivarse si cambian las condiciones en los países de origen o las rutas utilizadas por las redes de tráfico de personas”.

Persisten los riesgos en el Darién

El Tapón del Darién sigue siendo uno de los corredores migratorios más peligrosos del mundo. Miles de personas han muerto o desaparecido en la selva, y otras han sido víctimas de robos, violencia sexual y trata.

Las autoridades panameñas mantienen operativos de control y aseguran que continuarán las estrategias para combatir la migración irregular y el tráfico de personas en la frontera con Colombia.

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