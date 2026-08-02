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Cortes de agua en Bogotá hasta por 27 horas del 3 al 6 de agosto: barrios afectados, horarios y recomendaciones para los hogares

Las obras de reparación y mantenimiento afectarán barrios de 14 localidades de la capital, con suspensiones del servicio y baja presión en varios sectores de la ciudad

Una escena callejera en un barrio de Bogotá, Colombia, donde residentes recogen agua de un gran tanque azul. Un cartel naranja anuncia 'AGUA CORTADA'.
La Eaab anunció cortes de agua en Bogotá entre el 3 y el 6 de agosto de 2026 por obras de reparación y mantenimiento en la red de acueducto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció que, entre el 3 y el 6 de agosto de 2026, ejecutará obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de agua en varios sectores de la ciudad. Las labores implicarán suspensiones temporales del suministro en diversas localidades y buscan prevenir daños mayores en tuberías y accesorios, así como asegurar el acceso continuo al recurso para todos los usuarios.

La Eaab informó que los trabajos se realizarán en jornadas programadas, afectando barrios de Fontibón, Kennedy, Usaquén, Engativá, San Cristóbal, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Chapinero, Santafé, Los Mártires, Antonio Nariño, Suba y Barrios Unidos. Las intervenciones van desde la instalación de válvulas hasta empates de redes y mantenimiento preventivo o correctivo, y pueden extenderse hasta por 27 horas, en función del tipo de obra y la zona intervenida.

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Cronograma de cortes y barrios afectados

Lunes 3 de agosto de 2026

  • Fontibón: San Pablo Jericó (carrera 120 a carrera 128, avenida Calle 17 a avenida Calle 22), desde las 7:00 a. m., 27 horas. Instalación de válvula.
  • Kennedy: Patio Bonito, Osorio, Galán, Los Almendros, Calandaima, Ciudad de Cali, Las Margaritas, Tintalito, El Rosario, El Jazmín, El Paraíso, Las Acacias, Los Almendros (calle 8 a calle 38 sur, carrera 86 a carrera 100A), desde las 10:00 a. m., 12 horas. Instalación de válvula.
Cortes de agua en Bogotá
Los cortes de agua en Bogotá afectarán localidades como Fontibón, Kennedy, Usaquén, Engativá, San Cristóbal, Puente Aranda, Suba y Barrios Unidos - crédito Colprensa

Martes 4 de agosto de 2026

  • Usaquén: Estrella del Norte, Las Orquídeas (carrera 15 a carrera 45, calle 151 a calle 164), desde las 10:00 a. m., 24 horas. Empates redes acueducto.
  • Kennedy: Alfonso López, Berlín, La Catedral, Palenque, Pastrana, Pastranita, San Patricio, Tocarema (áreas entre Avenida 1 de Mayo, Transversal 78H y carrera 78), desde las 10:00 a. m., 24 horas. Mantenimiento preventivo.
  • Kennedy: Argelia II, Bosa, Carmelo Sur, Casa Blanca Sur, Class, Class Roma, El Carmelo, El Class, El Danubio Azul, La Paz Kennedy, Portal de Cali, Sinaí (áreas entre Avenida Carrera 80, carrera 82G Bis, calle 54 sur y calle 60 sur), desde las 10:00 a. m., 24 horas. Cierre a terceros.
  • Engativá: Villa Gladys, Marandú, Sabanas del Dorado, Engativá (calle 63 a calle 70, carrera 111C a carrera 125), desde las 9:00 a. m., 24 horas. Empates redes acueducto.
  • San Cristóbal: Quinta Ramos, Sosiego (calle 17 sur a calle 11 sur, carrera 6 a carrera 10), desde las 7:00 a. m., 27 horas. Instalación de válvula.
  • Puente Aranda: Ejido, Industrial Centenario, Gorgonzola (avenida Carrera 36 a Avenida Carrera 50, avenida Calle 6 a Avenida Calle 20), desde las 7:00 a. m., 27 horas. Empates redes acueducto.
  • Rafael Uribe Uribe: Pradera II, Santa Lucia (diagonal 49A Bis B Sur a Diagonal 46 Sur, Avenida Carrera 14 a Transversal 13J), desde las 9:00 a. m., 24 horas. Empates redes acueducto.
  • Ciudad Bolívar: Naciones Unidas (calle 71 sur a calle 78 Bis A sur, transversal 18J a carrera 20), desde las 9:00 a. m., 24 horas. Mantenimiento preventivo.
  • Puente Aranda: Tejar (avenida Carrera 68 a carrera 52C, calle 37 sur a avenida Calle 26 sur), desde las 9:00 a. m., 24 horas. Empates redes acueducto.
  • En zonas de Chapinero, Santafé, Los Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Usaquén y Chapinero, habrá baja presión o suspensión total en barrios como Granada, María Cristina, La Salle, Chapinero Central, Marly, Cataluña, Sucre, Parque Nacional, Sagrado Corazón, La Merced, Samper, La Perseverancia, San Martín, San Diego, La Macarena, Parque Nacional, El Paraíso, Ingemar, Siberia Urbano II, Siberia Central, Siberia Urbano III, Siberia Rural, Siberia II, Ingemar Oriental I, Siberia Urbano y Siberia. Estas restricciones comenzarán a las 10:00 a. m. y durarán 24 horas. El mantenimiento será de tipo correctivo.
Técnicos del IDU y de la Eaab trabajan en la reparación de la tubería afectada en la Avenida El Rincón, epicentro del corte de agua en Suba - crédito Acueducto de Bogotá
La Eaab informó que las suspensiones temporales del servicio de agua pueden durar hasta 27 horas, según el tipo de obra y la zona intervenida - crédito Acueducto de Bogotá

Miércoles 5 de agosto de 2026

  • Rafael Uribe Uribe: La Sagrada Familia (calle 20A sur a diagonal 17B sur, transversal 15 este a carrera 11A este), desde las 9:00 a. m., 24 horas. Empates redes acueducto.
  • San Cristóbal, Santa Fe: Vitelma, La María (avenida Calle 11 sur a calle 1F, carrera 3 a transversal 11 Este), desde las 9:00 a. m., 24 horas. Empates redes acueducto.
  • Antonio Nariño: Restrepo, Restrepo Occidental (avenida Carrera 14 a carrera 24G, calle 22 sur a calle 13 sur), desde las 7:00 a. m., 27 horas. Instalación de válvula.
  • Usaquén: Los Cedros, Las Margaritas (carrera 15 a carrera 45, calle 142 a calle 153), desde las 8:00 a. m., 24 horas. Instalación de válvula.
  • Bosa: Argelia, Bosa Central, Bosa Centro, Clarelandia, Jiménez de Quesada II Sector, La Azucena (calle 58C sur a calle 65D sur, Avenida Carrera 80 a carrera 82), desde las 10:00 a. m., 24 horas. Mantenimiento preventivo.
  • Usaquén: Las Acacias, Villa Magdala, Las Orquídeas, Toberín y Serrezuela (calle 150 a calle 170, avenida Carrera 15 a avenida Carrera 45), desde las 10:00 a. m., 24 horas. Mantenimiento correctivo.
Cortes de agua en Bogotá
Las obras de la Eaab incluyen instalación de válvulas, empates de redes de acueducto, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y cierre a terceros - crédito Colprensa

Jueves 6 de agosto de 2026

  • Barrios Unidos: Rionegro, Los Andes (carrera 50 a carrera 68, calle 90 a calle 100), desde las 8:00 a. m., 24 horas. Instalación de válvula.
  • Suba: San Carlos de Suba, Bilbao, Tibabuyes Occidental (carrera 136A a carrera 153A, calle 142 a calle 144), desde las 10:00 a. m., 24 horas. Empates redes acueducto.

Estas restricciones comenzarán a las 10:00 a. m. y durarán 24 horas. El mantenimiento será de tipo correctivo.

Miércoles 5 de agosto de 2026

  • Rafael Uribe Uribe: La Sagrada Familia (calle 20A sur a diagonal 17B sur, Transversal 15 Este a carrera 11A Este), desde las 9:00 a. m., 24 horas. Empates redes acueducto.
  • San Cristóbal, Santa Fe: Vitelma, La María (Avenida Calle 11 sur a calle 1F, carrera 3 a Transversal 11 Este), desde las 9:00 a. m., 24 horas. Empates redes acueducto.
  • Antonio Nariño: Restrepo, Restrepo Occidental (Avenida Carrera 14 a carrera 24G, calle 22 sur a calle 13 sur), desde las 7:00 a. m., 27 horas. Instalación de válvula.
  • Usaquén: Los Cedros, Las Margaritas (carrera 15 a carrera 45, calle 142 a calle 153), desde las 8:00 a. m., 24 horas. Instalación de válvula.
  • Bosa: Argelia, Bosa Central, Bosa Centro, Clarelandia, Jiménez de Quesada II Sector, La Azucena (calle 58C sur a calle 65D sur, Avenida Carrera 80 a carrera 82), desde las 10:00 a. m., 24 horas. Mantenimiento preventivo.
  • Usaquén: Las Acacias, Villa Magdala, Las Orquídeas, Toberín y Serrezuela (calle 150 a calle 170, Avenida Carrera 15 a Avenida Carrera 45), desde las 10:00 a. m., 24 horas. Mantenimiento correctivo.
Cortes de agua en Bogotá
La empresa recomendó llenar el tanque de reserva antes del corte de agua y recordó que los carrotanques se pueden solicitar en la Acualínea 116 - crédito Colprensa

Jueves 6 de agosto de 2026

  • Barrios Unidos: Rionegro, Los Andes (carrera 50 a carrera 68, calle 90 a calle 100), desde las 8:00 a. m., 24 horas. Instalación de válvula.
  • Suba: San Carlos de Suba, Bilbao, Tibabuyes Occidental (carrera 136a a carrera 153a, calle 142 a calle 144), desde las 10:00 a. m., 24 horas. Empates redes acueducto.

Recomendaciones para la ciudadanía

La Eaab recomendó a los residentes afectados llenar el tanque de reserva de la vivienda antes del corte, consumir el agua almacenada antes de 24 horas y priorizar el uso para lavado de manos y preparación de alimentos. El uso racional del agua es clave para minimizar molestias durante la suspensión.

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Para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, estará disponible el servicio de carrotanques, que puede solicitarse en la Acualínea 116.

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