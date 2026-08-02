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Ataque sicarial en Barranquilla: una menor muerta y tres hombres heridos en el barrio Rebolo

Los investigadores manejan la hipótesis de que el tiroteo se dirigía a un mismo núcleo, ya que los tres lesionados comparten apellido y vínculo; se revisan cámaras y se recogen testimonios para obtener más pistas

Cinta amarilla con la frase "ESCENA DEL CRIMEN" en letras negras, sobre un fondo nocturno desenfocado con vegetación y luces tenues.
Un ataque sicarial en el barrio Rebolo de Barranquilla dejó muerta a Nany Rojano, una adolescente de 17 años, y a tres hombres heridos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Un ataque sicarial perpetrado en el barrio Rebolo de Barranquilla dejó como resultado la muerte de una adolescente de 17 años y tres hombres heridos la noche del sábado 2 de agosto, según informaron las autoridades locales. El hecho ocurrió en la calle 20 con carrera 28, donde las víctimas se encontraban sentadas en la parte externa de una vivienda cuando dos hombres en motocicleta abrieron fuego.

El reporte oficial entregado por la Policía Metropolitana de Barranquilla señala que los atacantes llegaron a bordo de una motocicleta. El parrillero descendió del vehículo y, con una subametralladora Mini Uzi, disparó múltiples veces contra el grupo que se encontraba reunido en el lugar. Los responsables huyeron inmediatamente después del ataque y hasta el momento no han sido capturados.

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Identidad de las víctimas y estado de los heridos

La víctima fatal fue identificada como Nany Rojano, una joven de 17 años que fue trasladada de urgencia al Hospital General Barranquilla, donde los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas recibidas.

Nany Rojano fue trasladada al Hospital General Barranquilla, donde murió por la gravedad de las heridas, según el reporte oficial - crédito Rubiela Rojano / Facebook
Nany Rojano fue trasladada al Hospital General Barranquilla, donde murió por la gravedad de las heridas, según el reporte oficial - crédito Rubiela Rojano / Facebook

Tres hombres resultaron heridos en el ataque: Wilson José Vásquez Mendoza, de 40 años; Sergio Andrés Vásquez Gamero, de 20; y Jean Carlos Vásquez, de 40. Todos permanecen bajo atención médica en distintos centros asistenciales de la ciudad, en estado delicado.

De acuerdo con testimonios recogidos por la Policía Metropolitana de Barranquilla, las víctimas se encontraban reunidas en la terraza de la vivienda cuando fueron sorprendidas por los sicarios. Los investigadores manejan la hipótesis de que el ataque podría estar dirigido contra miembros de la familia Vásquez, dado que los tres heridos comparten el mismo apellido y vínculo.

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Arma utilizada y modus operandi

Testigos narraron que el sicario utilizó un arma automática Mini Uzi para disparar en repetidas ocasiones contra quienes se encontraban en la vivienda. La utilización de este tipo de armamento refuerza la gravedad del hecho y la capacidad de fuego de los atacantes, aspecto destacado en el informe de la Policía.

Siluetas de dos manos en el lado izquierdo y una silueta de mano con pistola en el lado derecho. Fondo de paneles en tonos naranja y azul oscuro.
La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que dos hombres en motocicleta atacaron a un grupo reunido frente a una vivienda en la calle 20 con carrera 28 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La rapidez del ataque, la fuga de los responsables y el patrón de acción llevaron a las autoridades a centrar sus investigaciones en posibles disputas entre estructuras criminales con presencia en Barranquilla.

Impacto familiar y reacción en redes sociales

Familiares de Nany Rojano expresaron su dolor a través de mensajes en redes sociales. Rubiela Rojano, tía de la menor, compartió publicaciones en las que lamentó la pérdida de su sobrina. “No tiene sentido ya nada Nany, nos tienes destrozados mi niña. Mi corazón me lo tienes partido Nany”, compartió en Facebook.

Videos y fotografías difundidas en redes muestran momentos significativos de la vida de la joven, lo que generó reacciones de solidaridad y conmoción en la comunidad del barrio Rebolo, acostumbrada a situaciones de violencia, pero impactada por la muerte de una menor de edad.

Las redes recogen mensajes de la familia de la víctima y reacciones del barrio Rebolo - crédito Rubiela Rojano / Facebook
Las redes recogen mensajes de la familia de la víctima y reacciones del barrio Rebolo - crédito Rubiela Rojano / Facebook

Investigaciones en curso y contexto de violencia

La Policía Metropolitana de Barranquilla inició una investigación para determinar los móviles del ataque, identificar a los autores materiales e indagar si el hecho estaría relacionado con amenazas previas o disputas entre bandas criminales. Las autoridades analizan videos de cámaras de seguridad y recogen testimonios de residentes del sector a fin de avanzar en el esclarecimiento del caso.

Este nuevo hecho de violencia se suma a una serie de atentados ocurridos en el suroriente de la ciudad en las últimas semanas, contexto que mantiene en alerta a las autoridades y a la población local.

La presencia de armas automáticas y la modalidad de sicariato preocupan a los investigadores, quienes no descartan que el atentado tenga conexión con luchas internas de organizaciones delictivas que operan en la zona.

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