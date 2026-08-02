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Jugadora de Cali mechoneó a una rival de Atlético Nacional en el área, la arquera suplente tapó el penalti y las azucareras se quedaron con el liderato

Jessica Bermeo evitó el gol de la delantera, fue expulsada y Valentina González se encargó de mantener la ventaja para las azucareras, que sueñan con el tricampeonato

Jessica Bermeo jaló del cabello María Camila Ceballos en el área y se fue expulsada - crédito Deportivo Cali

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Una inusual situación se vivió en el partido de la fecha 15 de la Liga BetPlay Femenina entre Deportivo Cali vs. Atlético Nacional. El encuentro terminó este sábado con triunfo visitante por 1-2 en Medellín, marcado por una jugada al minuto 90 en la que Jessica Bermeo cometió penalti y fue expulsada tras jalar del cabello a María Camila Ceballos.

La acción ocurrió cuando Ceballos se adelantó y quedó dentro del área, lista para definir frente a la arquera del equipo vallecaucano. Bermeo la sujetó del cabello, la derribó y la jueza del partido sancionó la pena máxima para las antioqueñas y tarjeta roja para la defensora.

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Valentina González remplazó a Andrea Vera, luego de la contusión cerebral en el segundo tiempo - crédito Deportivo Cali
Valentina González remplazó a Andrea Vera, luego de la contusión cerebral en el segundo tiempo - crédito Deportivo Cali

El cobro desde los once pasos no terminó en gol: la guardameta Valentina González atajó el remate y el resultado se mantuvo. En redes sociales hubo indignación por la forma en que se produjo la infracción. González tuvo que ingresar en el segundo tiempo, luego de que Andrea Vera tuviera que ser sustituida por un fuerte choque de cabezas contra la delantera de Nacional.

El entrenador Jhon Alber Ortíz ha tenido que gestionar la nómina luego de que seis jugadoras fueran convocadas a la selección Colombia que busca la medalla de oro en el torneo de fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

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Los goles del triunfo de Deportivo Cali fueron de Valeria Cárdenas y Lorena Cobos, mientras que Jylis Corena descontó para Atlético Nacional. De acuerdo con la reconstrucción citada por el medio, la árbitra Carolina Pardo expulsó a Bermeo tras la jugada del penalti. La victoria deja a las Azucareras como nuevas líderes de la tabla de posiciones y asegura ser cabeza de grupo en los cuadrangulares.

Atlético Nacional tiene su puesto definido a las finales como cabeza de grupo - crédito Atlético Nacional
Atlético Nacional tiene su puesto definido a las finales como cabeza de grupo - crédito Atlético Nacional
  1. Deportivo Cali: 15 partidos jugados / +25 diferencia de gol / 38 puntos.
  2. Atlético Nacional: 15 partidos jugados / +21 diferencia de gol / 36 puntos.
  3. Millonarios: 14 partidos jugados / +21 diferencia de gol / 29 puntos.
  4. América de Cali: 14 partidos jugados / +15 diferencia de gol / 29 puntos.
  5. Independiente Santa Fe: 14 partidos jugados / +13 diferencia de gol / 25 puntos.
  6. Internacional de Bogotá: 14 partidos jugados / +6 diferencia de gol / 25 puntos.
  7. Internacional de Palmira: 14 partidos jugados / -3 diferencia de gol / 22 puntos.
  8. Independiente Medellín: 15 partidos jugados / +2 diferencia de gol / 19 puntos.
  9. Orsomarso: 15 partidos jugados / +1 diferencia de gol / 19 puntos.
  10. Fortaleza FC: 15 partidos jugados / -9 diferencia de gol / 16 puntos.
  11. Llaneros FC: 14 partidos jugados / -15 diferencia de gol / 13 puntos.
  12. Junior FC: 14 partidos jugados / -10 diferencia de gol / 12 puntos.
  13. Atlético Bucaramanga: 15 partidos jugados / -21 diferencia de gol / 11 puntos.
  14. Real Santander: 15 partidos jugados / -16 diferencia de gol / 10 puntos.
  15. Once Caldas: 14 partidos jugados / -17 diferencia de gol / 7 puntos.
  16. Deportivo Pasto: 14 partidos jugados / -13 diferencia de gol / 6 puntos.

Así se jugarán las finales de la Liga Femenina BetPlay 2026

Deportivo Cali han sido campeonas en las dos últimas ediciones de la Liga Femenina - crédito Deportivo Cali
Deportivo Cali han sido campeonas en las dos últimas ediciones de la Liga Femenina - crédito Deportivo Cali

La Liga Femenina BetPlay 2026 mantendrá el mismo formato de competencia de 2025: fase de todos contra todos, cuadrangulares, semifinales y final.

El torneo lo disputarán 16 clubes. Tras la etapa regular, los dos finalistas obtendrán los cupos de Colombia para la Copa Libertadores de América 2026.

En la primera fase, los equipos se enfrentarán entre sí a lo largo de 16 jornadas. La fecha 9 quedó definida como la jornada de clásicos, con duelos regionales entre rivales habituales, y los ocho primeros de la tabla avanzarán a la siguiente instancia.

Los clasificados se repartirán por sorteo en dos cuadrangulares, con los dos mejores de la fase regular como cabezas de grupo. Después de seis fechas por grupo, los dos primeros de cada zona pasarán a semifinales.

Las semifinales se jugarán a ida y vuelta, con cruces definidos entre el primero del grupo A y el segundo del grupo B, y el primero del grupo B ante el segundo del grupo A. La final también será a dos partidos para definir al campeón del fútbol profesional femenino en Colombia.

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