Médico sufrió atentado dentro de su consultorio en Caldas: sicario huyó tras el ataque

El ataque se registró en un consultorio del municipio de Supía, donde la víctima fue auxiliada tras recibir varios disparos-crédito @juanmanuelgalan/X

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Según información de medios regionales como Noticias Suroeste, el médico Édgar Hoyos Díaz, egresado de la Universidad de Caldas y excandidato a la Asamblea de ese departamento, habría sido asesinado tras ser atacado a disparos dentro de su consultorio en el municipio de Supía durante la mañana del sábado 1 de agosto.

De acuerdo con Noticias Suroeste, el ataque ocurrió hacia las 7:45 a.m. en un consultorio ubicado en la carrera 6 con calle 35. El agresor habría llegado vestido con prendas que aparentaban pertenecer a una empresa y llevaba puesto un casco de motociclista para ocultar su identidad.

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El agresor habría ingresado con un casco de motociclista para ocultar su rostro y escapó después del ataque-crédito diazedgarhoyos/instagram

Según los primeros reportes, el hombre ingresó al establecimiento y presuntamente utilizó una pistola con silenciador para dispararle en tres ocasiones a la víctima en la cabeza. Tras cometer el ataque, salió del consultorio, abordó una motocicleta y huyó con rumbo desconocido. Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y trasladaron inicialmente a Hoyos Díaz al Hospital San Lorenzo de Supía.

Tras conocerse el atentado, el director del partido Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, pidió a las autoridades esclarecer lo ocurrido. A través de un pronunciamiento, solicitó a la Fiscalía, la Policía Nacional y la Gobernación de Caldas adelantar las acciones necesarias para identificar y capturar al responsable del homicidio.

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Rechazo contundentemente el vil y cobarde atentado contra Édgar Hoyos Díaz, excandidato a la Asamblea de Caldas por el @NvLiberalismo, quien ayer, 1 de agosto, fue atacado por un sicario que ingresó a su consultorio en Supía, Caldas, y le disparó con arma de fuego. Exijo a la @FiscaliaCol, a la @PoliciaColombia y a la @GoberCaldas actuar con toda la contundencia para esclarecer este crimen, capturar a los responsables y garantizar que este hecho no quede en la impunidad"

Por su parte, las autoridades avanzan en la recopilación de información para establecer las circunstancias del ataque y dar con el paradero del agresor.

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