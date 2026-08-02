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Médico sufrió atentado dentro de su consultorio en Caldas: sicario huyó tras el ataque

El profesional de la salud, quien también fue excandidato a la Asamblea de Caldas, fue atacado por un hombre que, según los primeros reportes, ocultó su identidad con un casco de motociclista antes de escapar del lugar

El ataque se registró en un consultorio del municipio de Supía, donde la víctima fue auxiliada tras recibir varios disparos-crédito @juanmanuelgalan/X
El ataque se registró en un consultorio del municipio de Supía, donde la víctima fue auxiliada tras recibir varios disparos-crédito @juanmanuelgalan/X
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Según información de medios regionales como Noticias Suroeste, el médico Édgar Hoyos Díaz, egresado de la Universidad de Caldas y excandidato a la Asamblea de ese departamento, habría sido asesinado tras ser atacado a disparos dentro de su consultorio en el municipio de Supía durante la mañana del sábado 1 de agosto.

De acuerdo con Noticias Suroeste, el ataque ocurrió hacia las 7:45 a.m. en un consultorio ubicado en la carrera 6 con calle 35. El agresor habría llegado vestido con prendas que aparentaban pertenecer a una empresa y llevaba puesto un casco de motociclista para ocultar su identidad.

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El agresor habría ingresado con un casco de motociclista para ocultar su rostro y escapó después del ataque-crédito diazedgarhoyos/instagram
El agresor habría ingresado con un casco de motociclista para ocultar su rostro y escapó después del ataque-crédito diazedgarhoyos/instagram

Según los primeros reportes, el hombre ingresó al establecimiento y presuntamente utilizó una pistola con silenciador para dispararle en tres ocasiones a la víctima en la cabeza. Tras cometer el ataque, salió del consultorio, abordó una motocicleta y huyó con rumbo desconocido. Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y trasladaron inicialmente a Hoyos Díaz al Hospital San Lorenzo de Supía.

Tras conocerse el atentado, el director del partido Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, pidió a las autoridades esclarecer lo ocurrido. A través de un pronunciamiento, solicitó a la Fiscalía, la Policía Nacional y la Gobernación de Caldas adelantar las acciones necesarias para identificar y capturar al responsable del homicidio.

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Rechazo contundentemente el vil y cobarde atentado contra Édgar Hoyos Díaz, excandidato a la Asamblea de Caldas por el @NvLiberalismo, quien ayer, 1 de agosto, fue atacado por un sicario que ingresó a su consultorio en Supía, Caldas, y le disparó con arma de fuego. Exijo a la @FiscaliaCol, a la @PoliciaColombia y a la @GoberCaldas actuar con toda la contundencia para esclarecer este crimen, capturar a los responsables y garantizar que este hecho no quede en la impunidad"

Por su parte, las autoridades avanzan en la recopilación de información para establecer las circunstancias del ataque y dar con el paradero del agresor.

Noticia en desarrollo...

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