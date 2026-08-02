Compra de Makro que pretende Cencosud está embolatada, la aprobación tardaría más de lo esperado por nueva medida que tomó Gobierno Petro

Cencosud confirmó, el 27 de junio de 2026, la compra del 100% de Makro en Colombia por USD158 millones y entrará al negocio mayorista - crédito Makro Colombia

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La revisión de la compra de Makro en Colombia entró en una etapa formal después de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició el análisis de la operación con la que Cencosud Internacional SpA busca adquirir el 100% de las acciones de Makro Supermayorista S.A.S., ante la radicación de la solicitud de preevaluación el 24 de julio,.

La apertura de este trámite significa que la autoridad de competencia empezó a estudiar si la integración puede generar efectos sobre los mercados en los que participan ambas compañías. La etapa no autoriza la compra, pero sí abre una revisión detallada y permite que terceros presenten observaciones durante diez días hábiles desde la publicación del aviso.

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Según reveló Portafolio, la SIC “inició el análisis de la operación” y ahora “la autoridad de competencia determinará si la integración genera efectos sobre los distintos mercados en los que participan ambas compañías”. La operación contempla que Cencosud Internacional SpA adquiera la totalidad de las acciones ordinarias en circulación de Makro Supermayorista S.A.S. El expediente ubica esta transacción entre las más relevantes del comercio minorista colombiano.

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Mercados que revisará la Superintendencia

La SIC revisará el efecto de la integración en el comercio minorista de bienes de consumo diario, el comercio minorista de productos para el hogar, el aprovisionamiento de bienes de consumo y productos para el hogar, y la inversión y administración de inmuebles comerciales.

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Dentro del expediente, las compañías reconocen que el análisis se concentrará en el mercado de bienes de consumo diario. Allí ambas desarrollan actividades y, según el documento citado por el medio, el segmento aparece como uno de los principales focos de evaluación por el posible impacto competitivo frente a otros actores del comercio organizado.

El documento también describe el alcance de las operaciones de cada empresa en el país. Cencosud participa en Colombia por medio de Jumbo, Metro, Easy y Cencosud Shopping, mientras Makro desarrolla su actividad mediante supermercados mayoristas.

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Dicha coincidencia parcial en algunos mercados explica que la autoridad adelante un estudio técnico antes de decidir sobre la integración empresarial. Según Portafolio, la SIC “evaluará el alcance de la integración” en segmentos donde las empresas tienen presencia.

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Defensa de Cencosud sobre el impacto competitivo

En la solicitud, Cencosud sostiene que la adquisición no reduciría la competencia en el mercado colombiano. La compañía basa esa posición en el crecimiento de las cadenas de descuento duro, la presencia de competidores de gran tamaño y el desarrollo del comercio electrónico.

Dentro de las empresas mencionadas figuran D1, Ara, Grupo Éxito, Olímpica y Oxxo. Según la compañía, esos actores y el avance del canal digital mantienen presión competitiva constante sobre los participantes del sector. Cencosud también sostiene que existen bajas barreras de entrada y que la concentración derivada de la operación sería limitada. Bajo ese argumento, considera que la integración reforzaría su capacidad para competir frente a otros jugadores del mercado.

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Tiendas D1 es una de las más reconocidas en Colombia del sector "hard discount" - crédito D1/Facebook

Dentro del análisis, las compañías destacan que el formato de hard discount o “descuento duro” transformó la estructura competitiva del comercio minorista colombiano. Incluso sostienen que D1 lidera el mercado nacional, una circunstancia que, a su juicio, muestra que la competencia sigue siendo intensa pese a los procesos de consolidación empresarial.

Espacio para observaciones y decisión pendiente

La apertura formal del trámite habilitó además la participación de terceros. Durante los diez días hábiles siguientes a la publicación del aviso, cualquier persona o entidad podrá remitir observaciones a la SIC para aportar elementos al estudio técnico.

Esta fase corresponde al procedimiento de evaluación de la integración empresarial y no constituye una decisión definitiva sobre la compra. Será la autoridad la que defina si la adquisición plantea riesgos para la libre competencia o si puede avanzar bajo las condiciones que determine.

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